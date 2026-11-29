نتنیہو نے ایزنکوٹ کو پیشکش کی: گھماؤ والی حکومت میں مشترکہ کردار
اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیہو نے اپنی سیاسی حریف گادی ایزنکوٹ کو مشترکہ حکومت کا حصہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ دونوں رہنماوں کے درمیان ہونے والی اس بات چیت کا اثر اسرائیل کی سیاسی اور سلامتی کی صورتحال پر پڑے گا۔
اسرائیل ی حکومت کے کیر ٹیکر وزیر اعظم بنجمن نتنیہو نے اپنی سیاسی حریف اور سینٹرسٹ لیڈر گادی ایزنکوٹ کو ایک غیر معمولی پیشکش پیش کی ہے جس کے تحت وہ وزارتِ اعظمی کا عہدہ شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نتنیہو کا تجویز کیا گیا ہے کہ گھماؤ والی پاور شیئرنگ معاہدے کے تحت ایزنکوٹ پہلے وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں جبکہ نتنیہو اگلے حصے میں اپنا کردار ادا کریں۔
نتنیہو کی تاریخی پیشکش اور ایزنکوٹ کا ردعمل
نتنیہو نے ہفتہ کو ایک بیان میں کہا کہ وہ اس اصول کو نظر انداز کرنے کو تیار ہیں کہ حکومتی اتحاد میں سب سے بڑی پارٹی کا رہنما وزیر اعظم بننا چاہیے، حالانکہ لیکود پارٹی کے پاس ایزنکوٹ کی یاشار پارٹی سے زیادہ نشستیں ہیں۔ نتنیہو نے استدلال کیا کہ ملک کی سلامتی چیلنجز سیاسی اتحاد کے تقاضے کرتے ہیں، اس لیے وہ حکومت کی مدت کے آغاز میں متبادل وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دینے کا تجویز کرتے ہیں۔Also readہنگو میں تین مفاد خواہ حملہ آور ہلاک
اس پیشکش کا جواب دیتے ہوئے گادی ایزنکوٹ نے فوری طور پر کوئلیشن مذاکرات کا مطالبہ کیا اور کہا کہ وہ اس بات کا جائزہ لینے کے لیے تیار ہیں کہ آیا نتنیہو واقعی اتحادی حکومت بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایزنکوٹ نے واضح کیا کہ وہ حکومت کی پالیسی اور بنیادی سیاسی اصولوں پر تیز رفتار مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں۔
سیاسی بیڑے اور جماعتی موقف
نتنیہو کی لیکود پارٹی نے بعد میں تصدیق کی کہ دونوں رہنما ہفتہ کے اوائل میں جمعہ کو اتحادی حکومت کی ترتیبات پر بات چیت کے لیے ملیں گے۔ یہ ملاقات اس بات کا تعین کرنے کے لیے کلیدی ہوگی کہ مقابلہ کرنے والے رہنما اتحادی ترتیب کی طرف بڑھیں گے یا نئی حکومت بنانے کی کوششیں مزید غیر یقینی صورتحال کا شکار رہیں گی۔
سینٹرسٹ لیڈر گادی ایزنکوٹ نے قبل ازیں نتنیہو پر اتحادی مذاکرات کو تاخیر کا الزام عائد کیا تھا تاکہ وہ مزید انتخابات کا باعث بن سکے۔ ایزنکوٹ نے عہد کیا ہے کہ وہ 6 دسمبر کی سرکاری مدت کے اندر اندر نئی حکومت کی تشکیل کا اعلان کریں گے اور 14 دن کی اضافی توسیع کے لیے درخواست دینے سے گریز کریں گے۔
انتخابات کا نتیجہ اور پارلیمانی توازن
27 اکتوبر کے انتخابات میں اسرائیل کی 120 نشستوں والی پارلیمنٹ میں کسی بھی سیاسی بلاک کو واضح اکثریت حاصل نہیں ہوئی۔ نتنیہو کی روایتی اتحادی جماعتوں، جن میں دائیں بازو کی الٹرا آرتھوڈوکس اور فارق رائٹ پارٹیز شامل ہیں، نے 53 نشستیں حاصل کیں، جبکہ ایزنکوٹ اور ان کے ممکنہ کوئلیشن پارٹنرز نے 48 نشستیں حاصل کیں۔
اسٹیٹ آف اسرائیل کے صدر نے بعد میں ایزنکوٹ کو اگلی حکومت بنانے کی کوشش کرنے کے لیے منتخب کیا تھا، لیکن انہیں کافی حمایت حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس نئی پیشکش نے نتنیہو کے خلاف رہنماؤں سے تنقید کا باعث بنا ہے۔ ڈیموکریٹس گروپ کے لیڈر یائر گولن نے اس پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے نتنیہو پر سیاسی مہارت سے حکومت کی منتقلی کو روکنے کا الزام عائد کیا۔
اسرائیل کی سیاسی مستقبل کی جانب
آراب کی قیادت والے جوائنٹ لسٹ اتحاد کے لیڈر یوسف جبارین نے بھی کیر ٹیکر وزیر اعظم کو طاقت کی منتقلی کو روکنے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا ہے۔ یہ تمام واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اسرائیل کی سیاسی سرزمین انتہائی حساس ہے اور مستقبل کے چند دنوں میں طے پانے والے نتائج ملک کی اندرونی سیاسی حیثیت کو متاثر کریں گے۔
نتنیہو اور ایزنکوٹ کے درمیان یہ تاریخی بات چیت اور اس کے نتیجے میں نکلنے والے معاہدے نہ صرف اسرائیل کی داخلی سیاست بلکہ خطے کی بین الاقوامی سفارتکاری پر بھی گہرے اثرات مرتب کریں گے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر یہ گھماؤ والا معاہدہ عمل میں آتا ہے تو یہ اسرائیل کی تاریخ میں ایک منفرد سیاسی تجربہ ثابت ہوگا۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at SAMAATV
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics