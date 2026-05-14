نتن یاہو کے متحدہ عرب امارات کے مبینہ خفیہ دورے پر تنازع اور علاقائی اثرات

اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے متحدہ عرب امارات کے خفیہ دورے کا دعویٰ کیا جس کی اماراتی وزارت خارجہ نے سختی سے تردید کی، جبکہ ایران نے اسے ناقابل معافی گٹھ جوڑ قرار دیا ہے۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے دفتر کی جانب سے کیے گئے ایک حیرت انگیز دعوے نے مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ اسرائیلی حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو نے ایران کے ساتھ جاری تنازع اور جنگی حالات کے دوران خفیہ طور پر متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا اور وہاں کے صدر شیخ محمد بن زاید سے ملاقات کی۔ اسرائیلی دفتر کے مطابق اس ملاقات کو ایک تاریخی پیش رفت قرار دیا گیا جس کا مقصد علاقائی سلامتی اور دفاعی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ تاہم، متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے اس دعوے کو فوری طور پر مسترد کرتے ہوئے اسے بالکل بے بنیاد قرار دیا ہے۔ اماراتی حکومت کا موقف ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات شفاف ہیں اور وہ صرف سرکاری طور پر اعلان شدہ ابراہم معاہدوں کے فریم ورک کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اماراتی وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ ان کے تعلقات کسی بھی قسم کے غیر سرکاری یا غیر شفاف انتظامات پر مبنی نہیں ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی سطح پر تضاد موجود ہے۔ دوسری جانب، ایران نے اس معاملے پر انتہائی سخت ردعمل ظاہر کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسرائیلی دعوے کو سچ مانتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو نے وہی بات عوامی سطح پر تسلیم کر لی ہے جس سے ایرانی سکیورٹی ادارے اپنی قیادت کو پہلے ہی آگاہ کر چکے تھے۔ عراقچی نے اپنے بیان میں اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے گٹھ جوڑ کو ناقابل معافی قرار دیا اور اسے ایک احمقانہ جُوا قرار دیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جو لوگ ایرانی قوم کے خلاف اسرائیل کے ساتھ مل کر تفرقہ پھیلانے یا سازشیں کرنے کی کوشش کریں گے، انہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ایران کا یہ سخت لہجہ دراصل خلیجی ممالک کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ تہران اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ان کی بڑھتی ہوئی قربت کو اپنی قومی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ ایران مسلسل اس بات پر تنقید کرتا رہا ہے کہ اماراتی حکومت امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اپنے دفاعی تعلقات کو غیر معمولی حد تک مضبوط کر رہی ہے، جو کہ خطے میں عدم استحکام کا باعث بن سکتا ہے۔ عسکری تعاون کے حوالے سے ایک اور اہم انکشاف اسرائیل میں امریکی سفیر مائیک ہکبی کی جانب سے کیا گیا، جنہوں نے تصدیق کی کہ اسرائیل نے اپنے جدید ترین فضائی دفاعی نظام آئرن ڈوم کی اینٹی میزائل بیٹریاں متحدہ عرب امارات کو فراہم کی ہیں۔ آئرن ڈوم ایک ایسا نظام ہے جو میزائلوں، راکٹوں اور ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کی تعیناتی کا مقصد امارات کو ایرانی حملوں سے محفوظ بنانا ہے۔ مائیک ہکبی کے مطابق یہ تعاون ابراہم معاہدوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے غیر معمولی تعلقات کی علامت ہے، جس نے ایران کے خلاف ایک مضبوط عسکری اتحاد کی بنیاد رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی روئٹرز جیسی خبر رساں ایجنسیوں نے دعویٰ کیا کہ نیتن یاہو اور اماراتی صدر کی ملاقات العین شہر میں ہوئی تھی، جہاں کئی گھنٹوں تک خفیہ مشاورت کی گئی۔ بعض رپورٹس تو یہاں تک کہ کہتی ہیں کہ اماراتی سرزمین کا استعمال ایران میں موجود اہداف پر حملوں کے لیے بھی کیا گیا، جس نے علاقائی تناؤ کو مزید بڑھا دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ تمام واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ امواج میڈیا کے مدیر محمد علی شعبانی کے مطابق، ان انکشافات کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران نے جنگ کے دوران اپنے اہداف کا انتخاب درست کیا تھا یا نہیں۔ اگر مستقبل میں دوبارہ جنگ چھڑتی ہے، تو متحدہ عرب امارات کا کردار مزید نمایاں ہو سکتا ہے، جس سے ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان دشمنی مزید گہری ہونے کا خدشہ ہے۔ یاد رہے کہ ماضی میں ایران نے امارات میں موجود متعدد اہداف کو نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں جانی و مالی نقصان ہوا تھا۔ اب جب کہ دفاعی نظاموں کا تبادلہ اور خفیہ ملاقاتوں کے دعوے سامنے آ رہے ہیں، تو یہ واضح ہے کہ خطے میں ایک نیا سرد جنگی دور شروع ہو چکا ہے جہاں اسرائیل، امریکہ اور بعض عرب ممالک ایک طرف ہیں اور ایران دوسری طرف، اور اس کشمکش میں متحدہ عرب امارات ایک مرکزی نقطہ بن کر ابھرا ہے
