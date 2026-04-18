نجی اسکولز کی مفت تعلیم کی مد میں اربوں کی خوردبرد، قانون بے اثر

اسلام آباد ہائی کورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ نجی تعلیمی ادارے مستحق بچوں کی مفت تعلیم کے لیے مختص کردہ اربوں روپے کی رقم کو ہڑپ کر رہے ہیں، جبکہ قانون پر عملدرآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔
پاکستان میں تعلیم کو آئینی اور بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہے، مگر زمینی حقائق اکثر اس دعوے کے برعکس نظر آتے ہیں۔ نجی تعلیم ی اداروں کے نظام میں سنگین بے ضابطگیوں کے حالیہ انکشافات نے قانون کی عملدرآمد کی ناکامی پر شدید سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کی گئی تفصیلات کے مطابق، نجی اسکولز سالانہ 5 سے 6 ارب روپے کے قریب وہ رقم ہڑپ کر رہے ہیں جو دراصل مالی طور پر کمزور اور مستحق بچوں کی مفت تعلیم کے لیے مختص ہونی چاہیے تھی۔ Right to Free and Compulsory Education Act 2012 کے تحت، تمام
نجی اسکولوں پر یہ قانونی لازمیت ہے کہ وہ اپنے مجموعی طلبہ کا کم از کم 10 فیصد حصہ ایسے بچوں کے لیے مخصوص کریں جو مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ اس قانون کا بنیادی مقصد معاشرے کے پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے بچوں کو معیاری اور سستی تعلیم فراہم کرنا تھا، تاکہ وہ بھی ترقی کے دھارے میں شامل ہوسکیں۔ اسلام آباد کے تناظر میں، جہاں 1,571 نجی تعلیمی ادارے موجود ہیں اور ان میں تقریباً 3 لاکھ 89 ہزار طلبہ زیر تعلیم ہیں، قانون کے مطابق کم از کم 38 ہزار سے زائد بچوں کو مفت تعلیم دی جانی چاہیے تھی۔ تاہم، عدالت میں جمع کرائی گئی رپورٹ نے اس حقیقت کو عیاں کیا ہے کہ اکثر نجی اسکولز اس قانون پر عمل کرنے سے گریزاں ہیں۔ یہ صرف ایک قانونی خلاف ورزی کا معاملہ نہیں، بلکہ ایک گہری سماجی ناانصافی کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک طرف حکومت 'نو چائلڈ لیفٹ بہائینڈ' جیسے منصوبوں کے ذریعے تعلیمی سہولیات سے محروم بچوں کو اسکولوں میں لانے کی کوشش کر رہی ہے، وہیں دوسری طرف موجودہ قوانین پر عدم عملدرآمد کی وجہ سے اس سے کہیں زیادہ بچے تعلیم کے بنیادی حق سے محروم ہو رہے ہیں۔ ماہرین تعلیم کے مطابق، اگر محض 10 فیصد مفت اسکالرشپ کے قانون پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے تو ملک میں تعلیمی بحران کے ایک بڑے حصے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ نجی اسکولوں میں بڑھتی ہوئی فیسوں کا مسئلہ بھی اس پورے بحث میں ایک اہم پہلو اختیار کر چکا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں نجی تعلیمی اداروں نے فیسوں میں ہوشربا اضافہ کیا ہے۔ داخلہ فیس، ماہانہ فیس، سالانہ چارجز، نصابی کتب، اور یونیفارم کی قیمتیں والدین کے لیے ایک بڑا مالی بوجھ بن چکی ہیں۔ متوسط طبقہ بھی اب ان بڑھتی ہوئی فیسوں کا بوجھ اٹھانے میں دشواری محسوس کر رہا ہے، جبکہ کم آمدنی والے طبقے کے لیے تو یہ تعلیمی دروازے تقریباً بند ہو چکے ہیں۔ ایسے حالات میں، جب نجی اسکولز مفت تعلیم دینے کے قانونی فرض سے بھی پہلو تہی کر رہے ہیں، تو یہ سوال اور بھی سنگین ہو جاتا ہے کہ کیا تعلیم واقعی ایک حق ہے یا صرف ایک مہنگا اور منافع بخش کاروبار؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس معاملے کی سماعت کے دوران ایک اور غیر متوقع صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب درخواست گزار نے اچانک اپنی درخواست واپس لے لی۔ اربوں روپے کی مبینہ بے ضابطگیوں کی تفصیلات عدالت کے سامنے آنے کے بعد کیس کا اس طرح ختم ہو جانا کئی شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے۔ قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ اس اقدام نے نہ صرف احتساب کے عمل کو روکا ہے، بلکہ نجی تعلیمی اداروں کو مزید تحقیقات اور جانچ پڑتال سے بچنے کا موقع بھی فراہم کیا ہے۔ دوسری جانب، نجی تعلیمی ادارے ریگولیٹری اتھارٹی (PEIRA) یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ قانون پر عملدرآمد کو یقینی بنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ ادارے نے تمام اسکولوں سے ان کے طلبہ اور مختص کردہ اسکالرشپس کا ڈیٹا طلب کیا ہے اور ایک مانیٹرنگ کمیٹی بھی تشکیل دی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کون سے ادارے قانون کے مطابق فری اسکالرشپ کوٹے پر عمل کر رہے ہیں اور کون نہیں۔ تاہم، خود PEIRA نے عدالت میں یہ اعتراف کیا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اسکولوں سے ڈیٹا اکٹھا کرنا اور اس کی مکمل تصدیق ایک پیچیدہ اور وقت طلب عمل ہے، جس کے باعث ابھی تک اس معاملے کی مکمل اور شفاف تصویر سامنے نہیں آسکی ہے۔ یہ مجموعی صورتحال واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ مسئلہ صرف قوانین کی کمی کا نہیں، بلکہ ان پر مؤثر عملدرآمد کی شدید خامیوں کا ہے۔ جب تک سخت نگرانی، شفاف ڈیٹا اکٹھا کرنے کا نظام، اور واضح احتسابی فریم ورک قائم نہیں ہوتا، اس وقت تک ایسے قوانین محض کاغذی حیثیت ہی اختیار کیے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ، عوام میں بھی آگاہی کی کمی ایک بڑا چیلنج ہے۔ بہت سے والدین کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ نجی اسکولز ان کے مستحق بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنے کے قانونی پابند ہیں۔ آخر میں، سب سے اہم سوال وہی ہے کہ کیا ہم واقعی 'سب کے لیے تعلیم' کے بلند و بانگ نعرے پر دل سے یقین رکھتے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے، تو یہ لازمی ہے کہ قانون کو صرف کتابوں کی حد تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ اسے عملی طور پر نافذ کیا جائے۔ جب تعلیم ایک حق کے بجائے محض ایک مہنگی سہولت بن جاتی ہے، تو معاشرے میں عدم مساوات کی خلیج مزید گہری ہوتی جاتی ہے، اور یہی وہ خلا ہے جو کسی بھی ملک کے مستقبل کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے
