نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کی مبینہ دھوکہ دہی پر خاتون نے کروڑوں روپے کا دعویٰ دائر کیا
سینئر سول جج غربی کے پاس دائر کی گئی درخواست میں بلڈرز اینڈ ڈویلپرز پر پلاٹ نہ دینے اور چیک باؤنس ہونے کے الزامات لگائے گئے ہیں۔
نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کی مبینہ دھوکہ دہی کے معاملے میں متاثرہ خاتون نے قانونی جنگ چھیڑ دی ہے جس میں انہوں نے سینئر سول جج غربی کی عدالت میں ایک کروڑ 43 لاکھ روپے سے زائد رقم کی واپسی کا دعویٰ دائر کیا ہے۔
پلاٹ کی رقم اور ادائیگی کی تفصیلات
متاثرہ خاتون نے اپنے وکیل عثمان فاروق ایڈووکیٹ کے ذریعے دائر کی گئی درخواست میں واضح کیا ہے کہ انہوں نے منصوبے کے فیز ون میں 120 گز کا پلاٹ بک کروایا تھا۔ اپریل 2024 تک انہوں نے پلاٹ کی مجموعی رقم کے طور پر 36 لاکھ روپے قسطوں کی صورت میں ادا کیے تھے۔ اس کے علاوہ ترقیاتی اور دستاویزی چارجز کی مد میں الگ سے ساڑھے 7 لاکھ روپے بھی جمع کروائے گئے۔Also readامریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانی کارروائی نہ کرنے کی تجویز سے تیل کی قیمتوں میں کمی
درخواست میں یہ بات بھی شامل کی گئی ہے کہ تمام ادائیگیوں کے باوجود متاثرہ فریق کو زمین کا قبضہ نہیں دیا گیا۔ خاتون کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مستحق رقم واپس لینے کے لیے مسلسل کوشاں ہیں لیکن متعلقہ ذمہ داران انہیں مناسب جواب نہیں دے رہے ہیں۔
بلڈرز اینڈ ڈویلپرز کی کارروائی کا جائزہ
عثمان فاروق ایڈووکیٹ کے مطابق جب خاتون نے رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا تو بلڈرز اینڈ ڈویلپرز نے چیک جاری کیے، تاہم یہ تمام چیک باؤنس ہو گئے۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ جو بھی چیک خاتون کو جاری کیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ باؤنس ہوتے رہتے ہیں۔
عدالتی نوٹس کے مطابق، اس صورتحال کی وجہ سے خاتون کو نہ تو وہ پلاٹ دیا گیا جس کے لیے وہ سالوں سے ادائیگیاں کر رہی تھیں، اور نہ ہی وہ اپنی جمع کردہ رقم واپس لے سکی ہیں۔ اس بات کی مبینہ حقیقت یہ ظاہر کرتی ہے کہ منصوبے کے منتظمین مالیاتی ذمہ داریوں پوری کرنے میں ناکام رہے ہیں۔
عدالتی درخواست اور مطالبہ کیا ہے؟
درخواست میں متاثرہ فریق نے پلاٹ کی مد میں ادا کیے گئے ساڑھے 43 لاکھ روپے کی فوری واپسی کا حکم دینے کی اپیل کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خاتون نے یہ بھی استدلال پیش کیا ہے کہ انہیں اس طویل معرکے کی وجہ سے شدید ذہنی اذیت اٹھانی پڑی ہے۔
عدالت سے گزارش کی گئی ہے کہ نقصان اور معاوضے کی مد میں بھی ایک کروڑ روپے ادا کرنے کا حکم صادر کیا جائے۔ یہ رقم اس بات کی ضمانت ہے کہ خاتون کو ان کی مالی اور نفسیاتی قربانیوں کا مناسب جبران مل سکے۔
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