نروے ٹیلی نار نے پاکستان میں اتحادی حصے کی فروخت کی منصوبہ بندی کی، ایزی پیسا بنک کے ممکنہ بیچنے پر غور

نروے ٹیلی نار، جو پاکستان میں ٹیلی نار کی قابض حصہ داری رکھتا ہے، ایزی پیسا بنک میں اپنے 55٪ حصے کی فروخت پر غور کر رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں کمپنی کا پاکستان میں مکمل طور پر نکل جانے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق، ٹیلی نار سائٹ گروپ اینڈ کے ساتھ مل کر اس معاملے پر کام کر رہا ہے۔
نروے کی ٹیلی نار کاٹنے والا مجموعی ٹیلی کمیونیکیشن ادارہ اپنے پاکستان میں موجودہ ٹھیکہ داری کی ذاتی حصے داری کو فروخت کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جس سے کمپنی کا پورے پاکستان میں کام ختم ہونے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ خبریں Bloomberg نے گزارے کی، جو افراد کے مطابق ٹیلی نار کے ساتھ سائٹ گروپ اینڈ کی مدد سے اس معاملے پر کام کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق، ٹیلی نار اس کے 55 فیصد حصے کی فروخت پر غور کر رہا ہے۔ اس ممکنہ تجارت کی قیمت پاکستانی ڈجیٹل بنک کی چند سو ملین ڈالر کے قریب ہوسکتی ہے۔ اس منصوبے کے تحت کامدے کے مطابق، ٹیلی نار مجاز خریداروں سے ابتدائی تجاویز لینے کی تفصیل دی جائے گی۔ تاہم مذاکرات اب تک جاری ہیں اور کوئی حتمی فیصلہ تب تک نہیں ہوا جب تک کہ زیادہ معروضات اور تفصیلات مکمل نہ ہو جائیں۔ جیسا کہ خبر میں کہا گیا ہے ٹیلی نار اگلے چند ماہ کے اندر کسی کے پاس سے پہلا تجویز لے سکتا ہے۔ ٹیلی نار کا پیچھے کا تاریخی فائدہ یہ ہے کہ اس نے 2025 میں اپنے پاکستان کے ٹیلی نار مقامی یونٹ کو PTCL گروپ کو تقریباً 108 ارب روپے ($385 ملین) میں فروخت کر دیا۔ بہت بڑی رقم کے باوجود، ایزی پیسا بنک کو اس سودا سے شامل نہیں کیا گیا اور یہ اپنے موجودہ حصے داری کے ڈھانچے کے تحت خود کو چلانا جاری رکھا۔ ایزی پیسا اپنے مالیاتی موسمی نتائج کے ساتھ بھی مسلسل جھلک رہا ہے۔ مارچ 31، 2026 کی مدت کے آخر میں کمپنی نے ٹیکس کے بعد 1.
49 ارب روپے منافع (PAT) اور 2.47 روپے کمائے فی حصے کے حساب سے، جبکہ پچھلے سال کے اسی مدت میں اس کا 0.84 ارب روپے منافع تھی۔ اس کا پٹا 4.4 گنا بڑھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ، اس کا پٹی اور شامل ہونے سے اس کے مالی کنٹرول کا اضافہ ہو رہا ہے۔ Bloomberg کے مطابق، سائٹ گروپ اینڈ کی مدد سے ٹیلی نار کا مقصد ایزی پیسا کے 55 فیصد حصے کو مختصر مدت میں مارکیٹ پر لانا ہے۔ کمپنی کے پاس خریدارانہ مذاکرات کی لمبے عرصے سے عمل ہے۔ تاہم، رپورٹ کے مطابق ٹیلی نار ابھی تک کسی حتمی سرٹیفکیٹ پر نہیں پہنچا ہے، کیونکہ خریدار کو منتخب کرنے کے لئے کمپنی کو مزید مذاکرات میں غور کرنے کی ضرورت ہے
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