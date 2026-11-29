نسیم شاہ گھٹنے کی چوٹ کے باعث انٹرنیشنل لیگ ٹی ٹوئنٹی سے باہر، ڈیزرٹ وائپرز کو دھچکا
پاکستانی فاسٹ بولر نسیم شاہ بائیں گھٹنے کی چوٹ کے باعث انٹرنیشنل لیگ ٹی ٹوئنٹی کے بقیہ میچوں سے باہر ہو گئے ہیں، جس سے ڈیزرٹ وائپرز کو اہم بولر کی کمی کا سامنا ہے۔
پاکستان کے فاسٹ بولر نسیم شاہ کو بائیں گھٹنے کی چوٹ کے باعث انٹرنیشنل لیگ ٹی ٹوئنٹی کے بقیہ مقابلوں سے باہر ہونا پڑ گیا ہے۔ ڈیزرٹ وائپرز نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ طبی معائنے کے بعد نسیم شاہ اس مقابلے کی باقی سیریز تک فٹ نہیں ہو سکیں گے۔ اس فیصلے سے ڈیزرٹ وائپرز کو ٹورنامنٹ کے دوران ایک بڑے بولر کے بغیر آگے بڑھنا ہوگا۔
یہ چوٹ ڈیزرٹ وائپرز اور شارجہ وارئیرز کے درمیان کھیلے گئے میچ کے دوران لگی۔ نسیم شاہ نے پال والٹر کو یارکر پر آؤٹ کیا، اور اس وکٹ کے بعد وہ زمین پر گر گئے۔ اس منظر کے بعد ان کی فٹنس کے بارے میں خدشات پیدا ہو گئے تھے۔Also readPakistan sends army troops to Saudi Arabia amid security concerns
نسیم شاہ کی چوٹ کا پس منظر اور طبی فیصلہ
ڈیزرٹ وائپرز نے تصدیق کی ہے کہ نسیم شاہ کو بائیں گھٹنے کی چوٹ کے باعث ٹورنامنٹ سے الگ کیا گیا ہے۔ فرنچائز کے مطابق طبی جائزوں سے واضح ہوا کہ یہ فاسٹ بولر مقابلوں میں واپسی کے لیے درکار وقت پر صحت یاب نہیں ہو سکیں گے۔
چوٹ اس وقت سامنے آئی جب نسیم شاہ میچ میں اپنی بولنگ کے دوران یارکر کے ذریعے پال والٹر کو آؤٹ کر چکے تھے۔ وکٹ لینے کے فوراً بعد ان کا زمین پر گرنا میدان میں موجود ٹیم اور شائقین دونوں کے لیے باعثِ تشویش بنا۔ فرنچائز کی جانب سے جاری بیان میں اسی طبی جائزے کو فیصلے کی بنیاد قرار دیا گیا۔
ٹام مودی کا ردعمل اور قیادت کی تعریف
ڈیزرٹ وائپرز کے ڈائریکٹر کرکٹ ٹام مودی نے نسیم شاہ کے باہر ہونے پر افسوس کا اظہار کیا۔ ان کے مطابق نسیم شاہ ایک نمایاں کھلاڑی ہیں، اور ان کی خدمات میدان میں کارکردگی تک محدود نہیں تھیں۔
ٹام مودی نے نسیم شاہ کی قائدانہ صلاحیتوں کی بھی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی فاسٹ بولر نے ٹیم میں ایسی خصوصیات شامل کیں جو کارکردگی کے اعداد و شمار سے ظاہر نہیں ہوتیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ نسیم شاہ کی غیر موجودگی ٹیم کے لیے مشکل ہے، مگر اس سے دوسرے کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے اور اپنی صلاحیت ثابت کرنے کا موقع ملے گا۔
ٹام مودی کے مطابق متبادل کھلاڑی کے انتخاب کا فیصلہ فرنچائز بعد میں کرے گی۔ ابھی تک ڈیزرٹ وائپرز کی جانب سے کسی متبادل کھلاڑی کا نام سامنے نہیں لایا گیا۔
ڈیزرٹ وائپرز کے لیے آگے کا لائحہ عمل
ڈیزرٹ وائپرز کو نسیم شاہ کے بغیر ٹورنامنٹ جاری رکھنا ہوگا، اور ٹیم کا اگلا مقابلہ اتوار کو گلف جائنٹس کے خلاف طے ہے۔ یہ میچ اس بات کا پہلا امتحان ہوگا کہ ٹیم بولنگ اٹیک میں اس کمی کو کس طرح پورا کرتی ہے۔
نسیم شاہ کی غیر موجودگی میں بولنگ کی ذمہ داری دیگر کھلاڑیوں پر آ جائے گی۔ ٹام مودی کی بات کے مطابق یہ صورتحال باقی کھلاڑیوں کو موقع فراہم کرے گی کہ وہ دباؤ میں اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کریں۔ فرنچائز کی جانب سے متبادل کھلاڑی کے اعلان کا وقت بھی ابھی واضح نہیں کیا گیا۔
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