نظام پورہ میں بڑی کارروائی، غیر قانونی گولڈ مائننگ کے 237 ٹھکانے مسمار
خیبرپختونخوا کے نوشہرہ کے نظام پورہ میں ایس پی احسان شاہ کی سربراہی میں گولڈ مائننگ کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا جس میں 237 ٹھکانے مسمار کر دیے گئے اور کئی ملزمان گرفتار کیے گئے۔
خیبرپختونخوا کے ضلع نوشہرہ میں مقامی نظام پورہ کے علاقے امان پورہ میں غیر قانونی گولڈ مائننگ کے خلاف بڑی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ اس آپریشن میں ضلعی انتظامیہ ، محکمہ معدنیات اور پولیس نے مشترکہ طور پر حصہ لیا۔
آپریشن کی تفصیلات اور مسمار کیے گئے ٹھکانے
ضلعی پولیس سربراہ سونیا شمروز خان کی ہدایات پر ملکی وسائل کے غیر قانونی استعمال کے خلاف یہ گرینڈ آپریشن کا انعقاد کیا گیا۔Also readعمران خان کے کاغذات نامزدگی پر پیپلزپارٹی اور ایم کیو ایم کے اعتراضات مسترد - ایکسپریس اردو
اس کارروائی کی سربراہی ایس پی انوسٹی گیشن احسان شاہ نے کی جن کے ساتھ گلشید خان ایس ڈی پی او اکوڑہ خٹک سرکل، کاشف خان ایس ایچ او تھانہ نظام پور اور دیگر افسران شامل تھے۔
محکمہ معدنیات کے اے ڈی سی حسین احمد اور ضلعی انتظامیہ کے اے سی جہانگیرہ امان اللہ کی ٹیموں نے بھی مل کر کارروائی کی۔
آپریشن علی الصبح شروع ہوا جب علاقے کو چاروں اطراف سے سیل کر دیا گیا تھا۔
کارروائی کے دوران 237 ٹھکانے مسمار کیے گئے جہاں گولڈ مائننگ کا ساز و سامان رکھا جاتا تھا۔
برآمد کیے گئے آلات اور سیکیورٹی اہلکاروں کی کارروائی
مسمار کیے گئے ٹھکانوں سے 170 پلانٹ، 15 جنریٹر اور 17 ایکسویٹر قبضے میں لیے گئے۔
اس کے علاوہ 03 موٹر سائیکل، 02 ہوٹل، 06 ڈمپر اور 05 ٹریکٹر ٹرالی کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی گئی۔
پولیس کے مطابق آپریشن کے دوران قتل جیسے سنگین جرم میں انتہائی مطلوب 4 اشتہاری ملزمان کے گھروں کی تلاش کی گئی۔
تلاشی کارروائی کے دوران 3 سہولت کاروں کو حراست میں لیا گیا اور ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔
غیر قانونی اسلحہ اور گرفتاریاں
7 ملزمان کو غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی پاداش میں گرفتار کیا گیا جن کے قبضے سے ہیوی مشین گن 01 اور کلاشنکوف 01 برآمد ہوئی۔
اس کے علاوہ 03 رائفل، 02 بندوق اور مختلف بور کے سینکڑوں کارتوس بھی برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔
پولیس کے مطابق کل ملا کر 19 مزید ملزمان کو بھی حراست میں لیا گیا۔
آپریشن کا مقصد اور مستقبل کے اقدامات
اس بڑی کارروائی کا بنیادی مقصد ضلع نوشہرہ میں قدرتی وسائل کی غیر قانونی چوری اور تباہی کو روکنا تھا۔
آئی این ایس پی احسان شاہ اور متعلقہ افسران نے یہ واضح کیا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے آئندہ بھی ایسی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف سختی سے نمٹیں گے۔
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