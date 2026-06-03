نعمان حبیب کی طرف سے صبا قمر پر مبنی بیوگرافی پروجیکٹ پر تنقید

پاکستان کے اداکار نعمان حبیب نے صبا قمر کے لئے ایک بیوگرافی پروجیکٹ پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ صبا قمر کی کارکردگی سے متاثر ہیں لیکن انہوں نے انمول پینکے کی بیوگرافی پر کام کرنے سے انکار کرنے کی اپیل کی ہے۔
پاکستان کے اداکار نعمان حبیب نے انکلیوں پر مبنی گفتگو کا آغاز کیا جب انہوں نے اداکارہ صبا قمر سے اپیل کی کہ وہ ایک رپورٹڈ بیوگرافی پروجیکٹ پر کام کرنے سے گریز کریں جس میں انمول پینکے کی زندگی پر مبنی ہے۔ انہوں نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹر شیئر کیا جس میں کہا گیا ہے کہ صبا قمر کو 7ویں سکی پروڈکشنز اور جیو کے بینر تلے انمول پینکے کی زندگی پر مبنی ایک بیوگرافی پروجیکٹ میں مرکزی کردار ادا کرنے کا ارشاد کیا گیا ہے۔ پوسٹر میں صبا قمر اور انمول پینکے کی تصاویر شامل تھیں۔ ان تصاویر کو سوشل میڈیا پر تیزی سے مشغول کیا گیا۔ نعمان حبیب کے کپشن میں انہوں نے صبا قمر کی کارکردگی کے لئے اپنی تعریف کا اظہار کیا اور انمول پینکے کی بیوگرافی پر کام کرنے سے انہیں روکنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ صبا قمر کی کارکردگی سے متاثر ہیں لیکن انہوں نے انمول پینکے کی بیوگرافی پر کام کرنے سے انکار کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیلی ویژن چینلز اور پروڈکشن ہاؤسز کو وہ کہانیوں پر توجہ دینا چاہیے جنہیں وہ حقیقی ہیروز اور مثبت کردار کے طور پر دیکھتے ہیں۔ نعمان حبیب نے کہا کہ وہ انمول پینکے کی بیوگرافی پر کام کرنے سے منع ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ میڈیا پلیٹ فارم پر ان لوگوں پر توجہ دینا چاہیے جنہوں نے معاشرے میں مثبت کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے قندیل بلوچ کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ چرچہ کے موضوعات پر توجہ دینے سے عوام کا منظر عام میں دیکھنے کی طرف تبدیل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیلی ویژن چینلز کو ہماری حقیقی ہیرووں پر مبنی کہانیوں پر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈرامائی کرداروں میں چرچہ کے موضوعات کا احاطہ کرنا کبھی بھی ان کے کردار کو بے نظیر بنا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں ایک متحرک ٹون کے ساتھ کہا کہ وہ صرف اپنی شخصی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ صبا قمر سے کہتے ہیں کہ ان کے لئے یہ صرف ایک شخصی رائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ صبا قمر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پروجیکٹ پر کام کرنے سے گریز کریں۔ ان کی پوسٹ نے سوشل میڈیا پر ایک بے مثال ردعمل کا مظاہرہ کیا۔ کچھ سوشل میڈیا کے استعمال کنندہوں نے ان کے نقطہ نظر سے اتفاق کیا اور ان کی طرف سے بیورو کریٹیسیزم کا مطالبہ کیا، لیکن کچھ نے کہا کہ بیوگرافی کے موضوعات پر کام کرنا مختلف زندگیوں اور تجربات کا احاطہ کرنے کے لئے ایک بہترین طریقہ ہے.
پاکستان کے اداکار نعمان حبیب نے انکلیوں پر مبنی گفتگو کا آغاز کیا جب انہوں نے اداکارہ صبا قمر سے اپیل کی کہ وہ ایک رپورٹڈ بیوگرافی پروجیکٹ پر کام کرنے سے گریز کریں جس میں انمول پینکے کی زندگی پر مبنی ہے۔ انہوں نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹر شیئر کیا جس میں کہا گیا ہے کہ صبا قمر کو 7ویں سکی پروڈکشنز اور جیو کے بینر تلے انمول پینکے کی زندگی پر مبنی ایک بیوگرافی پروجیکٹ میں مرکزی کردار ادا کرنے کا ارشاد کیا گیا ہے۔ پوسٹر میں صبا قمر اور انمول پینکے کی تصاویر شامل تھیں۔ ان تصاویر کو سوشل میڈیا پر تیزی سے مشغول کیا گیا۔ نعمان حبیب کے کپشن میں انہوں نے صبا قمر کی کارکردگی کے لئے اپنی تعریف کا اظہار کیا اور انمول پینکے کی بیوگرافی پر کام کرنے سے انہیں روکنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ صبا قمر کی کارکردگی سے متاثر ہیں لیکن انہوں نے انمول پینکے کی بیوگرافی پر کام کرنے سے انکار کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیلی ویژن چینلز اور پروڈکشن ہاؤسز کو وہ کہانیوں پر توجہ دینا چاہیے جنہیں وہ حقیقی ہیروز اور مثبت کردار کے طور پر دیکھتے ہیں۔ نعمان حبیب نے کہا کہ وہ انمول پینکے کی بیوگرافی پر کام کرنے سے منع ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ میڈیا پلیٹ فارم پر ان لوگوں پر توجہ دینا چاہیے جنہوں نے معاشرے میں مثبت کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے قندیل بلوچ کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ چرچہ کے موضوعات پر توجہ دینے سے عوام کا منظر عام میں دیکھنے کی طرف تبدیل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیلی ویژن چینلز کو ہماری حقیقی ہیرووں پر مبنی کہانیوں پر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈرامائی کرداروں میں چرچہ کے موضوعات کا احاطہ کرنا کبھی بھی ان کے کردار کو بے نظیر بنا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں ایک متحرک ٹون کے ساتھ کہا کہ وہ صرف اپنی شخصی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ صبا قمر سے کہتے ہیں کہ ان کے لئے یہ صرف ایک شخصی رائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ صبا قمر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پروجیکٹ پر کام کرنے سے گریز کریں۔ ان کی پوسٹ نے سوشل میڈیا پر ایک بے مثال ردعمل کا مظاہرہ کیا۔ کچھ سوشل میڈیا کے استعمال کنندہوں نے ان کے نقطہ نظر سے اتفاق کیا اور ان کی طرف سے بیورو کریٹیسیزم کا مطالبہ کیا، لیکن کچھ نے کہا کہ بیوگرافی کے موضوعات پر کام کرنا مختلف زندگیوں اور تجربات کا احاطہ کرنے کے لئے ایک بہترین طریقہ ہے
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