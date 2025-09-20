نقشوں کی سمتوں کی کہانی: مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک

نقشوں پر سمتوں کا تعین صرف جغرافیائی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ سیاسی، ثقافتی اور مذہبی تصورات کا بھی عکاس ہے۔ مشرق کو جنت اور دوبارہ جنم کی جگہ سمجھا جاتا ہے، جب کہ مغرب موت اور زوال سے منسلک ہے۔ اسلامی نقشوں میں جنوب کو قبلہ اور یورپ سے زیادہ اہمیت دی گئی۔ جدید نقشوں میں آسٹریلیا کو مرکز میں لایا گیا، جس سے سمتوں کے تصور میں تبدیلی نظر آتی ہے۔
زمین پر ہر جگہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ آسمان میں سورج کی زینت جنوب میں نظر آتی ہے اور شمال ی ستارہ شمال کی سمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ سمتیں صرف کسی نقشے یا قطب نما پر لگے ہوئے نشان نہیں ہیں بلکہ یہ طاقتور سیاسی، اخلاقی اور ثقافت ی تصورات کی علامات بھی ہیں۔
پڑھنی چاہیے،‘ طالبان کا جواب اگرچہ قطب نما کی چار بنیادی سمتوں کا تعین مقناطیسی قطب شمالی (شمال، جنوب) اور طلوع آفتاب اور غروب آفتاب (مشرق مغرب) کی طبعیاتی حقیقت کے مطابق ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شمال کو خود بخود نقشوں پر سب سے اوپر رہنے کا اعزاز دے دیا جائے۔ مغرب نقشوں پر سب سے نیچے کیوں؟ ابتدا سے ہی ایک بات واضح ہے کہ مغرب اس مقابلے سے باہر ہی رہا ہے۔ تاہم بعد میں ’مغرب‘ اور ’مغربی دنیا‘ کی اصطلاح دنیا میں بہت مشہور ہوئی۔ لیکن قدیم زمانے میں مغرب کو خصوصی حیثیت نہیں دی جاتی تھی کیوں کہ سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے اور وہ دن کے اختتام کا وقت ہے۔ غروب آفتاب زندگی کے سفر کے اختتام اور اندھیرے اور موت کے آغاز کی علامت ہے۔ اس لیے تقریباً کسی بھی ثقافت نے مغرب کو عبادت کے لیے ایک مقدس سمت کے طور پر منتخب نہیں کیا۔ لیکن بہت بار مغرب کو نقشوں میں نیچے کی طرف رکھا گیا ہے اور اس کی ایک مثال ہیئرفورڈ کا زمانہ قدیم کا نقشہ ہے، جس پر سب سے نیچے مغرب کی سمت نظر آتی ہے۔ یہی نہیں اس نقشے کے کنارے پر حروف ’ایم او آر ایس‘ لکھے ہوئے نظر آتے ہیں جن کا لاطینی زبان میں مطلب ’موت‘ ہے۔ چونکہ مغرب کا تعلق موت اور زوال سے جوڑا جاتا ہے اس لیے یہ فطری بات ہے کہ یہ نقشے میں سب سے نیچے ہوتا ہے۔ جب بھی سمتوں کی کہانی لکھی جاتی ہے تو اس کی ابتدا مشرق سے ہی ہوتی کیونکہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ عیسائیت کے ابتدائی دور میں مشرق کو جنت کا مقام سمجھا جاتا تھا اور اسی وجہ سے بہت سے قدیم نقشوں میں اسے بلند ترین مقام پر رکھا گیا ہے۔ ہیئرفورڈ کے نقشے پر سب سے اوپر حضرت عیسیٰ کو قوسِ قزح پر سوار دکھایا گیا ہے جبکہ ان کے نیچے حوّا کا باغ نظر آتا ہے۔ اس کے نیچے بابل کا مینار ہے اور نقشے کے وسط میں یروشلم ہے۔ بی بی سی اردو کی خبروں اور فیچرز کو اپنے فون پر حاصل کریں اور سب سے پہلے جانیں پاکستان اور دنیا بھر سے ان کہانیوں کے بارے میں جو آپ کے لیے معنی رکھتی ہیں نیچے حصے میں مغرب میں ہرکولیس کے ستون ہیں، جو کہ قیامت یا آخری وقت کی نشانی سمجھے جاتے ہیں۔ زمینی دنیا سے باہر اور نقشے کی سرحدوں پر دنیاوی وقت ختم ہوتا ہے اور جنت کی ابدی حالت میں پہنچ جاتا ہے جہاں سمتوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس نقشے کے نِچلے کونے میں گھوڑے پر سوار ایک شخص فریم سے باہر نکلتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اس دنیا کو دیکھ رہا ہے جسے وہ پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ اس کے سر کے اوپر ایک نشان ہے جس کا مطلب ہے: ’جاری رکھیں۔‘ ایسا لگتا ہے کہ اس کا جسم زندگی کا ساتھ چھوڑ رہا ہے، لیکن وہ نقشے کے اوپری حصے میں مشرق کی طرف (دوبارہ جنم کی جگہ) کی طرف جانے کو بے چین نظر آتا ہے۔ اس نقشے پر ہزاروں علامات ہیں، بھول بھلیوں اور جادوئی مخلوقات کی تصاویر ہیں، یہ مسیحی انسائیکلوپیڈیا کی طرح بائبل میں انسان کے جنم کی کہانی سُناتا ہے۔ لیکن اس کا مقصد کیا تھا، یہ اب بھی ایک معمہ ہی ہے۔ یہ نقشہ کوئی باقاعدہ نقشہ نہیں ہے اور اس میں زمینی راستوں کے بجائے روحانی راستوں کو دکھایا گیا ہے۔ لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شمال کے بجائے مشرق نقشے میں سب سے زیادہ اوپر ہو سکتا تھا۔ جیسا کہ اسلامی نقشہ جات کی تاریخ کے ایک محقق جوزف ریپوپورٹ نے کیا ہے: ’نیویگیشن کا تعلق شناخت سے ہے اور اس کی روحانی اور مذہبی تشریحات بھی کی جا سکتی ہیں، خالصتاً جغرافیائی نہیں۔‘ مسلمان مذہبی رسومات کی ادائیگی کے وقت اپنا رُخ قبلے کی سمت رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا قبلہ اوّل مسجد اقصیٰ تھی لیکن سنہ ہجری کے دوسرے سال میں یہ مقام مسجد الحرام یا کعبہ کو دے دیا گیا۔ اس تبدیلی نے دنیا کے بارے میں مسلمانوں کے نظریے کو تبدیل کیا، یہی وجہ ہے کہ جب انھوں نے ایک بنیادی سمت کو دوسری پر ترجیح دی تو جنوب ان کی ترجیحی سمت بن گئی۔ ان نقشوں میں سے سب سے مشہور نقشہ 1154 میں ادریسی نامی مسلمان جغرافیہ دان نے بنایا تھا، جو کہ سیسلی کے عیسائی بادشاہ راجر دوم کے دربار میں خدمات سرانجام دیتے تھے۔ جوزف ریپوپورٹ کہتے ہیں کہ: ’ان نقشوں میں یورپ کو نیچے اور اس یورپ سے چھوٹا دکھایا گیا ہے جس یورپ کو دیکھنے کے ہم عادی ہیں۔‘ اگرچہ یورپ ان نقشوں میں توجہ کا مرکز نہیں ہے، لیکن اسے وہاں ایک شاعرانہ نام دیا گیا ہے: ’افق کا سفر کرنے کا خواب دیکھنے والوں کی تفریح۔‘ مؤرخ جوزف ریپوپورٹ کے مطابق یہ اس نام کا لفظی ترجمہ ہے۔ صدیوں بعد جنوب نقشوں کے اوپری حصے میں دوبارہ نمودار ہوا۔ ان نقشوں میں جواکوئیں ٹوریس کا ’امریکہ اپ سائیڈ ڈاؤن‘ اور سٹیورڑ میک آرتھر کا ’دنیا کا نظرثانی شدہ نقشہ‘ شامل ہے۔ میک آرتھر نے محسوس کیا کہ انھیں نقشے میں تبدیلی کی ضرورت ہے: انھوں نے زمین کو 180 ڈگری گھمایا تاکہ ان کا آبادئی ملک آسٹریلیا اوپر اور مرکزِ نگاہ ہو، جبکہ شمالی امریکہ اور یورپ کو نیچے کی طرف 'منتقل' کر دیا گیا۔ میک آرتھر نے اپنے نقشے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا: ’جنوب اب بے قدری کے گہرائیوں میں نہیں ڈوبے گا، شمال کا کوئی احسان نہیں برداشت کرے گا۔ جنوبی اس دنیا میں سب سے اوپر کھڑا ہو گا۔‘ سچ یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر ممکن ہے کیونکہ ابتدا میں شمال کو کبھی بھی نقشوں میں سب سے اوپر والا مقام نہیں دیا گیا تھا۔ یہ ایک ویران اور تاریک جگہ ہے۔ جلاوطنی، سزا اور موت کے لیے ایک بنجر زمین۔ قرونِ وسطیٰ کے عیسائی نقشوں میں شمال کو شیاطین سے بھرا دکھایا گیا ہے
