نمک کی برآمدات میں بہتری: کسٹمز نے بہترین پیکنگ اور بلا رکاوٹ اخراج کے احکامات جاری کردیے

پاکستان کسٹمز ایکسپورٹ کلکٹریٹ نے نمک کی برآمدی کنسائنمنٹس کی بہترین پیکنگ اور بلا رکاوٹ اخراج کو یقینی بنانے کے لیے اہم احکامات جاری کیے ہیں، جس کا مقصد عالمی مارکیٹ میں صنعت کی ساکھ کو بہتر بنانا اور ایکسپورٹرز کے مسائل حل کرنا ہے۔
پاکستان کسٹمز ایکسپورٹ کلکٹریٹ نے نمک کی برآمدی کنسائنمنٹس کی بہترین پیکنگ کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے برآمد کو یقینی بنانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ یہ فیصلہ کلکٹر کسٹمز ایکسپورٹ رضوان محمود اور سالٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے بانی چیئرمین اسماعیل ستار کی قیادت میں ہونے والے ایک اہم اجلاس کے دوران کیا گیا۔ اس اجلاس میں ایسوسی ایشن کی چیئرپرسن صائمہ اختر اور دیگر سینئر عہدیدار بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں سالٹ ایکسپورٹرز اور کسٹمز حکام نے عالمی مارکیٹ میں نمک کی صنعت کی ساکھ کو متاثر کرنے والے
دیرینہ مسائل کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات پر اتفاق کیا۔ اس حوالے سے سب سے پہلے بندرگاہ پر کنٹینرز کی نامناسب ری سیلنگ کے سبب بیرون ملک پہنچنے پر پیکنگ کے خراب ہونے کے مسئلے کو فوری طور پر حل کرنے پر زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ، برآمدات کو عمومی تجارتی کوڈ کے تحت ظاہر کرنے کی روش کو ختم کرنے اور غیر ضروری اور بار بار ہونے والے معائنے کو روکنے کی ہدایت کی گئی۔ اجلاس کے دوران، سالٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کی چیئرپرسن صائمہ اختر، سینئر وائس چیئرمین عاصم یعقوب پراچہ اور رکن زوہیب اختر نے کسٹمز حکام کو تفصیلی طور پر بتایا کہ بیرون ملک خریداروں کی جانب سے ایسی کنسائنمنٹس پر شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے جو خراب پیکنگ کے ساتھ انہیں موصول ہو رہی ہیں۔ اس خرابی کی بنیادی وجہ بندرگاہ پر کسٹمز جانچ کے بعد ناقص ری سیلنگ ہے۔ کسٹمز حکام نے اس مسئلے کا سنجیدگی سے نوٹس لیا اور اس کی تصدیق کی۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ غلط ایچ ایس کوڈ کے تحت برآمدی ڈیکلریشن جمع کرانے کی وجہ سے بھی بار بار انسپیکشن کرنا پڑتا ہے، جو تاخیر اور اضافی پیچیدگیوں کا باعث بن رہا ہے۔ اجلاس میں ڈپٹی کلکٹر عثمان حمید بٹ اور اسسٹنٹ کلکٹر عاسم سکندر نے واضح کیا کہ غلط ایچ ایس کوڈ کا اندراج خود ہی بار بار انسپیکشن کی بنیادی وجہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بہت سے برآمد کنندگان مخصوص ذیلی کوڈز استعمال کرنے کی بجائے عمومی خانے پر انحصار کرتے ہیں، حالانکہ ٹیبل سالٹ کے لیے 2501.00.10، راک سالٹ کے لیے 2501.00.20 اور ان دونوں زمروں میں نہ آنے والی دیگر اقسام کے لیے 2501.00.90 جیسے مخصوص ایچ ایس کوڈز موجود ہیں۔ یہ پیش رفت پاکستان کی برآمدی صنعت کے لیے ایک مثبت قدم ہے، جو بالخصوص نمک کی برآمدات میں بہتری اور عالمی مارکیٹ میں اس کی ساکھ کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔
