نواز شریف کو گلگت بلتستان جانے کی اجازت

لاہور (دنيا نيوز) - پاکستان مسلم لیگ (ن) کے صدر نواز شریف کو گلگت بلتستان کے انتخابی مہم کے لئے آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ پاکستان الیکشن کمیشن (ای سی پی) نے ان کے انتخابی مہم کے لئے گلگت بلتستان جانے کے لئے ان کو نو آبجکشن سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے۔ اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنماء جنید اختر کو گلگت بلتستان میں گرفتار کرکے آخر میں بھیج دیا گیا تھا۔ اس پر پہلے پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنماء جنید اختر اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کرکے گلگت بلتستان سے باہر بھیج دیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ آرڈر کا کوئی dokument نہیں تھا۔ گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر نے نواز شریف کے انتخابی مہم کے لئے اجازت دی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ (ن) کی جانب سے درخواست کی گئی تھی۔ اس پر پاکستان الیکشن کمیشن نے نواز شریف کو انتخابی مہم کے لئے اجازت دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے انتخابی مہم کے لئے کچھ شرطوں کے ساتھ نو آبجکشن سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس پر پاکستان مسلم لیگ (ن) کی جانب سے درخواست کی گئی تھی۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے ان کے انتخابی مہم کے لئے نو آبجکشن سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے انتخابی مہم کے لئے کچھ شرطوں کے ساتھ نو آبجکشن سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا ہے.
