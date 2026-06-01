Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

پاکستان News

نواز شریف کو گلگت بلتستان جانے کی اجازت
نواز شریفگلگت بلتستانالیکشن کمیشن
📆01/06/2026 12:29 pm
📰DunyaNews
56 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 43% · Publisher: 83%

لاہور (دنيا نيوز) - پاکستان مسلم لیگ (ن) کے صدر نواز شریف کو گلگت بلتستان کے انتخابی مہم کے لئے آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ پاکستان الیکشن کمیشن (ای سی پی) نے ان کے انتخابی مہم کے لئے گلگت بلتستان جانے کے لئے ان کو نو آبجکشن سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے۔ اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنماء جنید اختر کو گلگت بلتستان میں گرفتار کرکے آخر میں بھیج دیا گیا تھا۔ اس پر پہلے پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنماء جنید اختر اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کرکے گلگت بلتستان سے باہر بھیج دیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ آرڈر کا کوئی dokument نہیں تھا۔ گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر نے نواز شریف کے انتخابی مہم کے لئے اجازت دی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ (ن) کی جانب سے درخواست کی گئی تھی۔ اس پر پاکستان الیکشن کمیشن نے نواز شریف کو انتخابی مہم کے لئے اجازت دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے انتخابی مہم کے لئے کچھ شرطوں کے ساتھ نو آبجکشن سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس پر پاکستان مسلم لیگ (ن) کی جانب سے درخواست کی گئی تھی۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے ان کے انتخابی مہم کے لئے نو آبجکشن سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے انتخابی مہم کے لئے کچھ شرطوں کے ساتھ نو آبجکشن سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا ہے.

