نواز شریف کی 100 دن کی ترقیاتی سکیم، شہباز شریف کا فنڈز مختص کرنے کا اعلان
نواز شریف اور شہباز شریف کی زیر صدارت مظفر آباد میں اجلاس، جے کے ایس کی ترقی کے لیے 100 دن کا پلان متعارف کرایا گیا اور ترقیاتی فنڈز کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی گئی۔
پاکستان مسلم لیگ (ن) کے صدر اور وزیراعظم سابقہ نواز شریف نے آزاد جموں و کشمیر (جے کے ایس) میں ترقیاتی کاموں کی رفتار تیز کرنے کے لیے ایک خاص 100 دنہ پروگرام متعارف کرایا ہے۔ انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف سے عوامی فلاح اور زیریں بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے مالی وسائل فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔
مظفر آباد میں اعلی سطح کا اجلاس
بدھ کو مظفر آباد میں منعقدہ اس اہم اجلاس میں نواز شریف نے واضح کیا کہ وفاقی اور پنجاب حکومتیں جے کے ایس میں صحت، تعلیم، سڑکوں اور دیگر ضروری خدمات کی بہتری کے لیے پرعزم ہیں۔ اس میٹنگ میں وزیراعظم شہباز شریف، جے کے ایس کے صدر محمد نجیب نقی خان، وزیراعظم جے کے ایس سردار افتخار علی گیلانی، وزیراعلی پنجاب مریم نواز اور سینئر وفاقی اور صوبائی وزراء نے شرکت کی۔Also readگلیسٹری BBC کے 2027 کے ہیڈ لائنرز کا اعلان
نوا ز شریف کا ترقیاتی دور کا جائزہ
نواز شریف نے تقریر کرتے ہوئے پیم لی این کی قیادت اور جے کے ایس حکومت کے باہمی تعاون کو غیر سابقہ عزم سے سراہا۔ انہوں نے امیر مقام، رانا ثنا اللہ، چوہدری طارق اور خواجہ سعد رفیق کی کاوشوں کو سراہا اور وزیراعلی پنجاب مریم نواز کو مظفر آباد اور مظفر آباد کے لیے گرین بسوں، کلینکس آن ولز اور طلباء کے لیے لیپ ٹاپس فراہم کرنے پر خاص طور پر خراج تحسین پیش کیا۔
سابقہ حکومتوں پر تنقید
نواز شریف نے سابقہ جے کے ایس حکومتوں پر عوامی فلاح پر نظر نہ رکھنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے۔ انہوں نے خیبر پختونخوا میں گزشتہ 15 سال میں حکمران جماعت کی کارکردگی پر بھی سخت تنقید کی اور کہا کہ وہاں کوئی معنی خیز ترقی سامنے نہیں آئی۔
بیرونی ذخائر اور بنیادی ڈھانچے کا دعوی
وزیراعظم سابقہ نواز شریف نے اپنے دور حکومت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے بیرونی ذخائر 24 ارب ڈالر تک پہنچ گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت نے روزانہ 18 گھنٹے کے بلیک آؤٹ ختم کیے، ملک بھر میں موٹر ویز تعمیر کیں، لواری ٹنل مکمل کی اور آئی ایم ایف پر انحصار ختم کیا۔
سیاسی تبصرے اور اگلے اقدامات
انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کے جانے سے ترقیاتی کام متاثر ہوئے ہیں اور اگر وہ سرکار میں رہتے تو 50 سے زیادہ اضافی منصوبے مکمل ہو جاتے۔ نواز شریف نے وزیراعظم جے کے ایس کی تقرری کے حوالے سے اپنے سابقہ بیان کو مزاحیہ قرار دیا لیکن کہا کہ وہ جے کے ایس کی ترقی کے جذبے کی وجہ سے خود کو اس کا وزیراعظم سمجھتے ہیں۔ انہوں نے جے کے ایس کا دورہ جاری رکھنے کا اعلان کیا۔
اسی موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے جے کے ایس کے راتواہریم بریج کو تعمیر نو کرنے کی تقریب میں شرکت کی اور اسے عوام کے سپرد کیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ یہ پل ملکہ اور مضافاتی علاقوں کے درمیان نقل و حمل کو بہتر بنائے گا اور علاقائی معیشت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔
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