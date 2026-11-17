نواز شریف کی مظفرآباد آمد پر سکیورٹی کا انتظام حتمی
پاکستان مسلم لیگ ن کے صدر نواز شریف، وزیراعظم شہباز شریف اور مریم نواز کی 18 نومبر کو مظفرآباد آمد کے پیشِ نظر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔
پاکستان مسلم لیگ (ن) کے صدر نواز شریف ، وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی 18 نومبر 2026 کو آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد کے دورے کے پیشِ نظر ضلعی انتظامیہ نے سکیورٹی کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ یہ اطلاع 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی نے منگل کی شام کیپٹل کے وقت ریکارڈ کی جب کہ علاقے میں سرکاری دستوں کی تعیناتی اور لاک ڈاؤن کے اقدامات بھی مکمل ہو چکے ہیں۔
امیر مقام کی نگرانی میں تیاریاں
کشمیر امور کے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام مظفرآباد پہنچ چکے ہیں تاکہ دورے کی تیاریوں کا براہِ راست جائزہ لیا جا سکے۔ انہیں آزاد جموں و کشمیر کے وزیر توانائی اور آبپاشی صبیح مجید راجہ نے خوش آمدید کہتے ہوئے سلام پیش کیا۔ ان دونوں اہم سرکاری شخصیات کے درمیان میٹنگز میں سیکورٹی پیکٹ اور قیام کے لیے فراہم کردہ عمارتوں کی تفصیلات پر بحث کی گئی۔Also readMen are fighting midlife aging as testosterone therapy gains popularity
سو دن کے منصوبے کا اعلان
ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف آزاد جموں و کشمیر حکومت کے سو دنوں کے منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے ممکنہ طور پر اس خطے کے لیے ایک بڑا ترقیاتی پیکج کا اعلان بھی متوقع ہے۔ یہ اعلانات مقامی عوام کے لیے مالی اور زیرِ زمین ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اہمیت کی حامل ہیں۔
پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں
پارٹی کے سربراہ نواز شریف آزاد جموں و کشمیر کے پارلیمانی ارکان، کشمیر کونسل کے ارکان اور مقامی لیڈران سے خصوصی ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ان ملاقاتوں کے دوران پارٹی کی کارکنان کی حوصلہ افزائی اور علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نواز شریف پارٹی لیڈرز کے سامنے بھی خطاب کریں گے جس میں سیاسی سمت پر روشنی ڈالی جائے گی۔
نیلم وادی میں رہائشی انتظامات
نیلم وادی میں نواز شریف کے ممکنہ ایک روزہ قیام کے لیے بھی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک باقی گھر کی مرمت اور زیب و زینت کا کام بھی سرانجام دیا جا چکا ہے۔ اس عمارت کو نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کے قیام کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ اور بجلی کی سہولیات کو بھی یقینی بنانے کے اقدامات کیے گئے ہیں۔
علاقائی امن و امان کی یقین دہانی
مظفرآباد اور نیلم وادی کے دیگر اہم مقامات پر پولیس اور رینجرز کے اضافی دستے تعینات کیے گئے ہیں تاکہ عام شہریوں کی آمد و رفت میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ پڑے۔ سیاحوں اور مقامی لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ترقیاتی پیکج کے اعلان کے دوران پرامن ماحول کو برقرار رکھیں۔ حتمی سکیورٹی چیئر مین کی طرف سے جاری کردہ پابندیوں کا خیرمقدم کیا گیا ہے۔
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