نواز شریف نے شیخ رشید سے تیل کی قیمتوں کا فائدہ عوام تک پہنچانے کا مطالبہ کیا
پاکستان مسلم لیگ (ن) کے صدر نواز شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حالیہ تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ براہ راست عوام تک پہنچائیں۔
پاکستان مسلم لیگ ن (پی ایم ایل این) کے صدر نواز شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف سے سختی کے ساتھ درخواست کی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ حالیہ دور میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والی کمی کا براہ راست فائدہ عام عوام کو دے۔ بدھ کی شام کو جاتی عمرہ میں منعقدہ اہم میٹنگ کے دوران نواز شریف نے واضح کیا کہ انہیں یقین ہے کہ اگر یہ فائدہ عوام تک نہیں پہنچایا گیا تو یہ قدم بے معنی ہو جائے گا۔
مہنگائی پر کنٹرول اور عوامی ریلیف کی حکمت عملی
نواز شریف نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ مہنگائی کے رجحان پر قابو پانا اب ایک ایمرجنسی معاملہ بن چکا ہے جس کے لیے فوری اور مؤثر اقتصادی پالیسیاں اپنانا ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء کی قیمتوں کو کم رکھنے کے لیے ایسی حکمت عملی کی ضرورت ہے جو نہ صرف عوام کو ریلیف فراہم کرے بلکہ مستقبل میں بھی معاشی استحکام کو یقینی بنائے۔ پی ایم ایل این کی یہ پالیسی ہے کہ وہ ایسے اقدامات متعارف کرائے جو براہ راست عوام کے جیبی مسائل حل کریں۔Also readFirst Muslim US Senator Abdul El-Sayed Launches Habibi PAC
وزیر اعظم کے ساتھ پالیسیوں پر تفصیلی بحث
منگل کے روز منعقدہ اس اہم ملاقات میں نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر گہری اور جامع تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے اپنی تقرری کے بعد سے گھر کیے گئے اہم فیصلوں، معاشی اصلاحات اور سیاسی معاملات کی تازہ ترین ترقیات بارے نواز شریف کو آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ قوم کی بہتری کے لیے سیاسی اختلافات کو پیچھے رکھ کر متحدہ طور پر کام کرنا ہوگا۔
پی ایم ایل این کا عوام فوکسڈ نقطہ نظر
نواز شریف نے میٹنگ کے دوران یہ بھی واضح کیا کہ پی ایم ایل این کی سیاسی شناخت ہی یہ ہے کہ اس کی تمام پالیسیاں عوامی فلاح اور سہولت کو مرکزی ترجیح کے طور پر دیکھتی ہیں۔ ان کا مؤقف تھا کہ جب تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو اس کا فائدہ فیلر اور اسٹاک ٹریڈرز میں نہیں بلکہ حقیقی صارفین یعنی عوام کو ملنا چاہیے۔ اس نقطہ نظر کو پیش کرتے ہوئے انہوں نے حکومت کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ مینوفیکچررز اور سپلائرز کو سخت نگرانی میں رکھے۔
اگلے اقدامات اور عوامی تقاضوں کا جائزہ
ملاقات کا اختتام اس بات پر ہوا کہ دونوں رہنما ملک میں پھیلتی ہوئی مہنگائی اور عوامی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے مزید مربوط حکمت عملی پر کام جاری رکھیں گے۔ نواز شریف نے حکومت سے یہ توقع ظاہر کی کہ وہ نہ صرف تیل کی قیمتوں بلکہ اناج، دالوں اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں کو بھی کنٹرول میں لانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے گی۔ امید کی جاتی ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں معاشی پالیسیوں میں تبدیلیوں کا اعلان کیا جا سکتا ہے تاکہ عوام کو فوری ریلیف مل سکے۔
سیاسی اتحاد اور معاشی استحکام کی ضرورت
ماہرین کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے اس مطالبے کا مقصد صرف سیاسی دباؤ ڈالنا نہیں بلکہ ملک کی معیشت کو مستحکم کرنا ہے۔ جب تک عوام کو مہنگائی سے ریلیف نہیں ملتا، معاشی بحالی ممکن نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے شہباز شریف کی حکومت پر دباؤ بڑھ گیا ہے کہ وہ اپنے اعلانات اور عمل درمیان ہم آہنگی پیدا کرے۔ نواز شریف کا یہ موقف سیاسی حلقوں میں بھی زیر بحث ہے کہ آیا حکومت عوامی خواہشات کے مطابق اقدامات کرے گی یا نہیں۔
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