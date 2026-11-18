نواز شریف اور شہباز شریف کی اجن قیادت کے ساتھ کشمیر میں ترقیاتی ملاقات
نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز نے آزاد کشمیر کے صدر اور وزیراعظم سے مل کر ترقیاتی منصوبوں اور صوبائی تعاون پر تفصیلی مشاورت کی۔
پاکستان مسلم لیگ (ن) کے صدر اور سابق وزیراعظم جناب محمد نواز شریف نے وزیراعظم محمد شہباز شریف کے دورہ آزاد جموں و کشمیر کے سلسلے میں اس خطے کے اعلیٰ عہدیداروں سے اہم ملاقاتیں کیں۔ اس ملاقات میں آزاد جموں و کشمیر کے صدر ڈاکٹر محمد نجیب خان اور وزیراعظم آزاد جموں و کشمیر سید افتخار علی گیلانی بھی شامل تھے۔ دونوں قیادتوں نے خطے کی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر گہری نظر رکھی اور تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔
ترقیاتی منصوبوں اور صوبائی تعاون
ملاقات کے دوران آزاد جموں و کشمیر میں چل رہے مختلف ترقیاتی اسکیمات اور عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر بہت تفصیلی بحث ہوئی۔ اس موقع پر وفاقی حکومت کی جانب سے آزاد جموں و کشمیر حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کے حوالے سے بھی روشنی ڈالی گئی۔ ماضی میں تعمیر و ترقی کے لیے وفاقی حکومت کے اہم کردار کا بھی جائزہ لیا گیا تاکہ مستقبل کے منصوبوں کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ پنجاب حکومت کے فعال کردار پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی جو آزاد جموں و کشمیر کی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سرکاری سطح پر کیا جا رہا ہے۔Also readچین کا شینژو-24 خلاباز مشن لانچ ایریا منتقل، پاکستانی خلاباز بھی شریک
انتخاباتی وعدوں پر عملدرآمد کی یقین دہانی
وزیراعظم آزاد جموں و کشمیر سید افتخار علی گیلانی نے کشمیری عوام کی خوشحالی اور فلاح و بہبود کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر پوری توانائی سے عملدرآمد یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس سے قبل مسلم لیگ (ن) کے قائد جناب محمد نواز شریف نے آزاد کشمیر کے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بذات خود خطے اور عوام کی ترقی کے عمل کی نگرانی کریں گے۔ ملاقات میں آزاد جموں و کشمیر میں انتخابات کے دوران کیے گئے وعدوں پر عملدرآمد یقینی بنانے کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو ہوئی تاکہ عوام کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر پورا اتر سکے۔
اعلیٰ حکام اور سیاسی رہنماؤں کی شرکت
اس اہم ملاقات میں وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز، وفاقی وزراء احسن اقبال، انجینئر امیر مقام، طارق فضل چوہدری اور عطاء اللہ تارڑ بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ، سینیٹر پرویز رشید اور سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے بھی شرکت کی۔ رکن آزاد جموں و کشمیر اسمبلی شاہ غلام قادر اور مسلم لیگ (ن) کے رہنما اور سابق وزیراعظم آزاد جموں و کشمیر راجہ فاروق حیدر سمیت اعلیٰ افسران بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے۔
موجودہ قیادت کی نگرانی اور مستقبل
الحمدللہ، قائد جناب محمد نواز شریف اور وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ (ن) کی ٹیم اب بھی ترقیاتی کاموں کی نگرانی کر رہی ہے۔ ان ملاقاتوں کا بنیادی مقصد یہ یقینی بنانا تھا کہ آزاد جموں و کشمیر کی عوام کو ملنے والی سہولیات اور منصوبے وقت پر مکمل ہوں۔ سیاسی قیادت اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اس طرح کے مضبوط روابط علاقائی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔
آئندہ دور میں بھی ان تمام متعلقہ ہस्तیوں اور اداروں کے تعاون سے ترقیاتی کاموں میں تیزی لانے کی کوشش کی جائے گی۔ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو فعال رکھنے کے لیے باقاعدہ جائزے اور نگرانی کا سلسلہ جاری رہے گا۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics