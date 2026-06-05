نورا فتحی 2026 فیفا ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب میں پرفارم کریں گی

مراکشی-کینیڈین اداکارہ اور رقاصہ نورا فتحی 12 جون 2026 کو ٹورنٹو میں فیفا ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب میں پرفارم کریں گی، جس میں وہ مائیکل ببلے، الانس موریسٹ اور الیسیا کارا جیسے عالمی فنکاروں کے ساتھ اسٹیج شیئر کریں گی۔
مراکشی-کینیڈین اداکارہ اور رقاصہ نورا فتحی 2026 کے فیفا ورلڈ کپ کے افتتاحی تقریب میں پرفارم کریں گی۔ یہ تقریب 12 جون 2026 کو ٹورنٹو کے بی ایم او فیلڈ میں منعقد ہوگی۔ نورا فتحی کا یہ قدم ان کے بین الاقوامی کیریئر میں ایک اہم سنگ میل ہے اور عالمی سطح پر ان کی بڑھتی ہوئی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اس تقریب میں براہ راست گانا اور رقص کریں گی۔ اطلاعات کے مطابق یہ پروڈکشن فٹ بال اور ثقافت کے جشن پر مبنی ایک پرجوش موسیقی شو پیش کرے گی۔ فیفا ایک خاص کینیڈا پر مبنی حصہ بھی منصوبہ بنا رہا ہے جو اتحاد اور تنوع کی اقدار کی عکاسی کرے گا۔ ان کی کارکردگی کو تقریب کی سب سے زیادہ متوقع پرفارمنس میں شمار کیا جا رہا ہے۔ وہ بین الاقوامی شہرت یافتہ فنکاروں مائیکل ببلے، الانس موریسٹ اور الیسیا کارا کے ساتھ پرفارم کریں گی۔ امریکہ اور میکسیکو میں منعقد ہونے والی دیگر فیفا تقاریب میں کیٹی پیری اور لیزا جیسے فنکار بھی شامل ہیں۔ متعدد بین الاقوامی فنکار وں کی شمولیت 2026 کے فیفا ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب کو ٹورنامنٹ کی تاریخ کی سب سے بڑی تفریح ی تقریب بنا دے گی۔ یہ نورا فتحی کا فیفا ورلڈ کپ سے دوسرا تعلق ہے، اس سے پہلے وہ قطر 2022 میں بھی پیش ہوئی تھیں۔ ان کی واپسی فیفا کے ان کی بین الاقوامی اپیل پر اعتماد کو ظاہر کرتی ہے۔ دنیا بھر کے مداحوں نے اس کامیابی کا خیرمقدم کیا ہے اور اسے عالمی پلیٹ فارم پر ہندوستانی نژاد لوگوں کی نمائندگی کا فخر لمحہ قرار دیا ہے۔ انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں نورا فتحی نے لکھا: "SIIR SIIR، سرکاری فیفا ورلڈ کپ گانا!
میوزک ویڈیو 8 جون کو ریلیز ہوگی...
ٹیزر آج جاری ہے۔" نورا فتحی کی پرفارمنس کا اعلان ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے مداحوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی نژاد ہونے کے ناطے ان کی کامیابی کو جنوبی ایشیائی کمیونٹی کے لیے ایک بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب نورا فتحی نے عالمی سطح پر شہرت حاصل کی ہے۔ وہ بالی ووڈ فلموں میں اپنے رقص کے لیے مشہور ہیں اور اب وہ بین الاقوامی سطح پر اپنی پہچان بنا رہی ہیں۔ 2026 کا فیفا ورلڈ کپ کینیڈا، امریکہ اور میکسیکو میں مشترکہ طور پر منعقد ہوگا، جو اسے پہلا تین ملکوں پر مشتمل ورلڈ کپ بناتا ہے۔ افتتاحی تقریب میں کینیڈا کی ثقافت کی نمائندگی پر خصوصی زور دیا جائے گا۔ نورا فتحی کی شرکت اس بات کی علامت ہے کہ فیفا مختلف ثقافتوں اور پس منظر کے فنکاروں کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تقریب عالمی سطح پر امن اور اتحاد کے پیغام کو بھی فروغ دے گی۔ نورا فتحی کے مداحوں کے لیے یہ ایک فخر کا لمحہ ہے اور وہ اسٹیج پر ان کی پرفارمنس دیکھنے کے لیے بے تاب ہیں۔ اس کے علاوہ، دیگر فنکاروں کی موجودگی اس تقریب کو مزید یادگار بنا دے گی۔ مجموعی طور پر، 2026 کا فیفا ورلڈ کپ افتتاح ایک تاریخی موقع ہوگا جس میں تفریح، ثقافت اور کھیل کا امتزاج دیکھنے کو ملے گا
نورا فتحی فیفا ورلڈ کپ 2026 افتتاحی تقریب ٹورنٹو بین الاقوامی فنکار
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
FIFA bans reusable bottles at World Cup venuesFIFA bans reusable water bottles at World Cup 2026 stadiums, citing safety concerns and injury risks.
Read more »
Sindh Education Department Announces Examination Results ScheduleSindh Education Department has announced the schedule for 2026 Matric and Intermediate examination results, with Matric results to be released by July 10 and Intermediate results by July 31.
Read more »
نیپرا نے جون سے اگست 2026 تک برق کے شرحوں میں 1.99 روپے فی یونٹ کمی کے حوالے سے منظوری دے دیقومی برق regulatory extentریٹی(NEPRA) نے جنوری مارچ 2026 کے تیسرے سہ میں شرح برق میں 1.99 روپے فی یونٹ کمی کا ح雷电 Certified من春 provisioning یہ悸 س薮 2026 تا为此 umbrella سحرچ 2026 تک ہوگا۔ یہ کمی تمام ملک کے مؤ的电 برق صارفین کے لئے لاگو ہوگی۔ handsome کی موجودہ سہ治理 властиaharan موصول کرنے والوں کے مجموہی طور پر 67.17 ارب روپے تک پہچانے جا رہی ہے۔ یہ رہائی کچھ عرصہ پیش ترب NEPRA نے اپریل 2026 کے لئے ماہانہ سرourney اضافی اور ان january مکمل جاری فرمائی ہے۔
Read more »
اضافی چارجز کی وصولی رواں ماہ کے بل کے ساتھ ہوگینیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا) نے اپریل 2026 کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں فی یونٹ ایک روپے 19 پیسے اضافہ کا فیصلہ کیا
Read more »
سستا پیٹرول اسکیم میں ایک ساتھ 4000 روپے ! موٹر سائیکل سواروں کے لیے بڑی خوشخبری آگئیاسلام آباد: فیول سبسڈی اسکیم کی پانچویں اور چھٹی قسط جون 2026 کے دوران جاری کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
Read more »
Stationery item prices may hike after budgetA proposal in Budget 2026 may raise GST on stationery from 10% to 18%, making educational supplies more expensive.
Read more »