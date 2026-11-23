نورس اٹلانٹک کے مالی بحران سے پی آئی اے کے یورپی آپریشنز متاثر
ناروے کی کمپنی کے مالی مشکلات کی وجہ سے پی آئی اے کو برطانیہ اور یورپ کی پروازوں میں تبدیلیاں کرنی پڑ رہی ہیں جو آپریشنل چیلنجز کا باعث بن رہی ہیں۔
ناروے کی فضائی کمپنی نارویجین اٹلانٹک کے بڑھتے ہوئے مالی بحران نے پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز کے برطانیہ اور یورپ کی فضائی خدمات میں سنگین خلل کا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ قومی ایئرلائن پی آئی اے نے اپنے اہم بین الاقوامی روٹس پر آپریشنل چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنے فلائٹ شیڈول میں فوری تبدیلیوں کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس صورتحال کا بنیادی سبب لیز پر حاصل کیے گئے طیاروں کی ناگہانی عدم دستیابی ہے۔ پی آئی اے نے اس مسئلے کا حل نکالنے اور مسافروں کے سفر میں ممکنہ رکاوٹوں کو کم کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اپنی حکمت عملی میں تجدید کی ہے۔ پی آئی اے کی جانب سے جاری کردہ داخلی ہدایات کے مطابق 23 نومبر کو بوئنگ 777 طیارے کے پائلٹس اور فضائی عملے کو اہم رہنمائی فراہم کی گئی تھی۔ یہ اقدام اس وقت اٹھایا گیا جب اسلام آباد سے مانچسٹر جانے والی پیر کی پرواز کے لیے نارویجین اٹلانٹک کا مقررہ لیز پر حاصل کردہ طیارہ دستیاب نہ ہو سکا۔ اس صورتحال میں پی آئی اے کو مجبوری میں اپنا بوئنگ 777 طیارہ ہنگامی بنیادوں پر استعمال کرنے کا انتخاب کرنا پڑا تاکہ پرواز کو متاثر ہونے سے بچایا جا سکے۔ لندن سے پروازوں میں تاخیر اور تبدیلیاںبرطانیہ سے تعلق رکھنے والی دیگر پروازوں میں بھی نمایاں تاخیر کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ لندن سے اسلام آباد آنے والی پرواز پی کے 786 میں دو گھنٹے سے زائد تاخیر کا امکان موجود ہے۔ فلائٹ ریڈار 24 کے موجودہ اعداد و شمار کے مطابق 24 اور 25 نومبر کو لندن سے اسلام آباد آنے والی پروازوں کے لیے نارویجین اٹلانٹک کے ڈریم لائنر طیاروں کی جگہ پی آئی اے کے اپنے بوئنگ 777 طیارے شیڈول کیے گئے ہیں۔ یہ تبدیلی مسافروں کے شیڈول پر براہ راست اثر انداز ہو رہی ہے۔ اگر طیاروں کی فراہمی کا موجودہ مسئلہ برقرار رہا تو پی آئی اے کو برطانیہ، یورپ اور کینیڈا کے روٹس پر اپنے دستیاب بوئنگ 777 طیاروں پر بڑی حد تک انحصار کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں پی آئی اے کے دیگر بین الاقوامی پروازوں کے نظام بھی شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ممکنہ شیڈول میں ان تبدیلیوں کے باعث فضائی عملے کی پہلے سے منظور شدہ چھٹیاں بھی تبدیل یا منسوخ کیے جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ویٹ لیز معاہدے اور مالی نقصان کا خطرہپی آئی اے اور نارویجین اٹلانٹک کے درمیان طیاروں کی فراہمی کا بنیادی معاہدہ 9 اکتوبر کو طے پایا تھا جس کے تحت دو بوئنگ 787-9 ڈریم لائنر طیارے ویٹ لیز پر حاصل کیے گئے تھے۔ ان میں سے پہلا طیارہ یکم نومبر کو لندن سے پرواز پی کے 786 کے ذریعے اسلام آباد پہنچا تھا۔ ایوی ایشن ذرائع کا کہنا ہے کہ نارویجین اٹلانٹک کو بھاری مالی خسارے اور ادائیگیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ معاہدے کی ختم ہونے یا منسوخ ہونے کی صورت میں پی آئی اے کو کئی ملین ڈالر کے ممکنہ مالیاتی نقصان کا بھی خطرہ درپیش ہے۔ پی آئی اے کے ترجمان نے اس معاملے پر فوری اور تفصیلی تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے۔ تاہم، اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی ایئرلائن کو موجودہ بحران کے باوجود اپنے اہم یورپی اور برطانوی بازاروں میں خدمات جاری رکھنے کے لیے اضافی وسائل اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔.
ناروے کی فضائی کمپنی نارویجین اٹلانٹک کے بڑھتے ہوئے مالی بحران نے پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز کے برطانیہ اور یورپ کی فضائی خدمات میں سنگین خلل کا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ قومی ایئرلائن پی آئی اے نے اپنے اہم بین الاقوامی روٹس پر آپریشنل چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنے فلائٹ شیڈول میں فوری تبدیلیوں کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس صورتحال کا بنیادی سبب لیز پر حاصل کیے گئے طیاروں کی ناگہانی عدم دستیابی ہے۔ پی آئی اے نے اس مسئلے کا حل نکالنے اور مسافروں کے سفر میں ممکنہ رکاوٹوں کو کم کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اپنی حکمت عملی میں تجدید کی ہے۔
پی آئی اے کی جانب سے جاری کردہ داخلی ہدایات کے مطابق 23 نومبر کو بوئنگ 777 طیارے کے پائلٹس اور فضائی عملے کو اہم رہنمائی فراہم کی گئی تھی۔ یہ اقدام اس وقت اٹھایا گیا جب اسلام آباد سے مانچسٹر جانے والی پیر کی پرواز کے لیے نارویجین اٹلانٹک کا مقررہ لیز پر حاصل کردہ طیارہ دستیاب نہ ہو سکا۔ اس صورتحال میں پی آئی اے کو مجبوری میں اپنا بوئنگ 777 طیارہ ہنگامی بنیادوں پر استعمال کرنے کا انتخاب کرنا پڑا تاکہ پرواز کو متاثر ہونے سے بچایا جا سکے۔
لندن سے پروازوں میں تاخیر اور تبدیلیاںAlso readPresident Asif Ali Zardari, PM Shehbaz call for stronger Pakistan-Portugal trade ties
برطانیہ سے تعلق رکھنے والی دیگر پروازوں میں بھی نمایاں تاخیر کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ لندن سے اسلام آباد آنے والی پرواز پی کے 786 میں دو گھنٹے سے زائد تاخیر کا امکان موجود ہے۔ فلائٹ ریڈار 24 کے موجودہ اعداد و شمار کے مطابق 24 اور 25 نومبر کو لندن سے اسلام آباد آنے والی پروازوں کے لیے نارویجین اٹلانٹک کے ڈریم لائنر طیاروں کی جگہ پی آئی اے کے اپنے بوئنگ 777 طیارے شیڈول کیے گئے ہیں۔ یہ تبدیلی مسافروں کے شیڈول پر براہ راست اثر انداز ہو رہی ہے۔
اگر طیاروں کی فراہمی کا موجودہ مسئلہ برقرار رہا تو پی آئی اے کو برطانیہ، یورپ اور کینیڈا کے روٹس پر اپنے دستیاب بوئنگ 777 طیاروں پر بڑی حد تک انحصار کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں پی آئی اے کے دیگر بین الاقوامی پروازوں کے نظام بھی شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ممکنہ شیڈول میں ان تبدیلیوں کے باعث فضائی عملے کی پہلے سے منظور شدہ چھٹیاں بھی تبدیل یا منسوخ کیے جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
ویٹ لیز معاہدے اور مالی نقصان کا خطرہ
پی آئی اے اور نارویجین اٹلانٹک کے درمیان طیاروں کی فراہمی کا بنیادی معاہدہ 9 اکتوبر کو طے پایا تھا جس کے تحت دو بوئنگ 787-9 ڈریم لائنر طیارے ویٹ لیز پر حاصل کیے گئے تھے۔ ان میں سے پہلا طیارہ یکم نومبر کو لندن سے پرواز پی کے 786 کے ذریعے اسلام آباد پہنچا تھا۔ ایوی ایشن ذرائع کا کہنا ہے کہ نارویجین اٹلانٹک کو بھاری مالی خسارے اور ادائیگیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔
معاہدے کی ختم ہونے یا منسوخ ہونے کی صورت میں پی آئی اے کو کئی ملین ڈالر کے ممکنہ مالیاتی نقصان کا بھی خطرہ درپیش ہے۔ پی آئی اے کے ترجمان نے اس معاملے پر فوری اور تفصیلی تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے۔ تاہم، اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی ایئرلائن کو موجودہ بحران کے باوجود اپنے اہم یورپی اور برطانوی بازاروں میں خدمات جاری رکھنے کے لیے اضافی وسائل اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔
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