نوزی لینڈ کی عام انتخابات میں قومی پارٹی کی کامیابی کے امکانات لیکن غیر فیصلہ کن صورتحال
نوزی لینڈ کے پریمیئر کرسٹوفر لکسن کی قیادت میں قومی پارٹی اور اس کے союзیوں کو عارضی اکثریت حاصل ہے لیکن باقی ووٹ گننے کے بعد حتمی شکل طے ہوگی۔
نوزی لینڈ کے پریمیئر کرسٹوفر لکسن کی قیادت میں ' قومی پارٹی' اور اس کے اتحادی 'اے سی ٹی' اور 'نیوزی لینڈ فرسٹ' پارٹی نے گزشتہ ہفتے ہونے والے عام انتخابات میں موجودہ 131 نشستوں پر 67 نشستوں کی امیدوار ظاہر کی ہے، جو کہ ایک چھوٹی اکثریت کے برابر ہے۔ الیکٹورل کمیشن کے ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق یہ نتیجہ بدھ کے دن کے ووٹ گننے کے بعد سامنے آیا ہے، لیکن مکمل عمل ابھی باقی ہے۔
باقی ووٹوں کا اثر اور حکومت سازی کا انتظار
حکومت بنانے کے لیے 66 نشستوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ابھی بھی کل ووٹوں کا تقریباً 14 فیصد، یعنی خصوصی ووٹ، باقی ہیں جنہیں گنا جانا ہے۔ ان میں بیرون ملک نوزی لینڈ شہریوں اور اپنے حلقے سے باہر ووٹ دینے والوں کے اوراق شامل ہیں، جو تاریخ کے مطابق دائیں بازو کی جماعتوں کے مقابلے میں بائیں بازو کی جماعتوں کے حق میں رہے ہیں۔ الیکٹورل کمیشن نے کہا ہے کہ حتمی گنتی 27 نومبر کو سامنے آئے گی۔ اس دوران، جب تک نوزی لینڈ کے اگلے تین سالوں کے لیے حکومتی اتحاد تشکیل نہیں دیا جاتا، کرسٹوفر لکسن کی قیادت میں کیر ٹی کٹر حکومت قائم رہے گی۔Also readپولینڈ میں کراکوف پلےس فائرنگ: 5 افراد ہلاک
سیاسی رہنماؤں کی پوزیشنز اور اختلافات
انتخابات کے دوران معیشت کی سستی اور رہائش کے اخراجات پر شدید بحث ہوئی، جس کے بعد نہ پریمیئر کرسٹوفر لکسن اور نہ ہی لیبر پارٹی کے اپوزیشن لیڈر کرس ہپکنز نے اپنی فتح کا دعویٰ کیا۔ لکسن نے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ بہت تنگ انتخاب تھا اور ہمیں تین ہفتوں تک نتیجے کا انتظار کرنا پڑے گا، حالانکہ موجودہ اعداد و شمار کے تحت 'قومی پارٹی' اپنے موجودہ شراکت داروں کے ساتھ حکومت بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے برعکس، اگر اتحادی حکومت کی اکثریت حتمی گنتی میں کھو جاتی ہے، تو یا تو 'قومی پارٹی' کو یا بائیں بازو کے اتحاد کو 'آپارچونیٹی پارٹی' کی حمایت کی ضرورت ہوگی، جو ممکنہ طور پر پہلی بار پارلیمان میں داخل ہو رہی ہے۔ لکسن نے 'آپارچونیٹی پارٹی' کے ساتھ کام کرنے کے بارے میں اپنی پوزیشن میں نرمی لاتے ہوئے کہا کہ اس کے ساتھ تعلق بنانا موزوں ہے، حالانکہ انہوں نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی۔
انتخابی نظام کی تنقید اور معاشی ناپسندیدگی
نوزی لینڈ نے 1996 میں ملٹی میمبر پروپورشنل سسٹم اپنایا ہے، جس میں ووٹرز پارٹی اور مقامی امیدوار دونوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ الیکٹورل کمیشن کے مطابق 71 حلقہ جاتی نشستیں اور 60 پارٹی لسٹ نشستیں ہیں۔ 'قومی پارٹی' اور 'ٹی پتی ماوری' نے مقبول ووٹ کے مقابلے میں حلقہ جاتی نشستوں میں غیر متناسب تعداد حاصل کی، جس نے پارلیمان کے توازن کو تبدیل کر دیا۔ سیاسی تجزیہ کار بن تھامس کا کہنا ہے کہ قواعد کی پیچیدگیوں کی وجہ سے یہ سب سے غیر متناسب پارلیمان ہو سکتی ہے۔ 'قومی پارٹی' اور 'لیبر پارٹی' کا مقبول ووٹ 30 فیصد سے بھی کم رہا، جو نئے نظام کے شروع ہونے کے بعد سے سب سے کم ہے، جو کرسٹوفر لکسن کے دور میں معاشی نمو کی سستی اور کرس ہپکنز کے وعدوں پر عدم اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔
منتظمین کی تبدیلیاں اور مستقبل کے اقدامات
کم مقبول ووٹ کی وجہ سے 'قومی پارٹی' کو اگلے پارلیمان میں کئی سینئر ارکان سے محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا، جس میں فنانس منسٹر نیکولا وللس شامل ہیں۔ وہ اگلے چار ہفتوں تک اپنے عہدے پر قائم رہیں گے۔ سیمئون براؤن، ایک 'قومی پارٹی' کے ارکان پارلیمان، نے کہا کہ پارٹی نے کچھ اہم لوگوں کو کھو دیا ہے، جس کے نتائج تلخ میٹھے ہیں۔ اس صورتحال میں، 27 نومبر تک صبر اور انتظار ہی واحد راستہ ہے جب تک کہ الیکٹورل کمیشن حتمی اعداد و شمار جاری نہیں کر دیتا، جس کے بعد ہی نوزی لینڈ کی اگلے تین سال کی سیاسی سمت طے ہو سکے گی۔
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