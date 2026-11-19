نوشکی میں افغان تین ملزمان ہلاک، 4 زخمی، شیخ پورہ کمیٹی قائم
نوشکی میں فائرنگ سے تین افغان شہری ہلاک اور چار زخمی ہوئے۔ دوسری جانب شیخ پورہ میں SCO سمٹ کی تیاریوں کے لیے ہوٹل پراجیکٹس پر کمیٹی قائم کر دی گئی۔
نوشکی میں واقع ایک مقام پر ہونے والے فائرنگ کے واقعے میں تین افغان قومی شہری ہلاک اور چار دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ معلومات عینی شاہدین اور مقامی ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں، جن کے مطابق واقعے کی شدت کے پیش نظر سکیورٹی فورسز نے موقع پر سخت نگرانی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ متوفین کی شناخت ابھی تک مکمل طور پر سامنے نہیں آئی تاہم ان کی افغان قومیت کی تصدیق ہو چکی ہے۔
نوشکی فائرنگ واقعے کی تفصیلات
پولیس ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے تینوں افراد افغان تاجروں یا رہائشیوں کے طور پر مقامی سطح پر جانے جاتے ہیں۔ زخمی ہونے والے چار افراد کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے واقعے کی جاंच شروع کر دی ہے اور مشتبہ افراد کی تلاش کے لیے علاقے میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔Also readPM Shehbaz reaches Beijing by bullet train after SCO summit
سرکاری کمیٹی کا اجلاس اور سفارشات
وزیراعظم شہباز شریف نے شیخ پورہ میں منعقد ہونے والی اسوسی ایشن آف شنگھائی کوآپریشن (ایسی او) سمٹ کی تیاریوں کے سلسلے میں ہوٹل پراجیکٹس کے لیے رعایتی مالی اعانت کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ یہ سمٹ اگست دو ہزار اکیس میں منعقد ہونے والی ہے جس کے لیے دارالحکومت میں رکنوں کی سہولتیں بہتر بنانا ناگزیر قرار دیا گیا ہے۔
اس اہم کمیٹی کا سربراہ ڈپٹی پریمئیر منسٹر اور وزیر خارجہ ایسق ڈار مقرر کیے گئے ہیں۔ کمیٹی میں فیڈرل منسٹرز برائے فنانس، انٹیریئر اور لاء، منسٹر برائے معاشی امور، سیکرٹری فنانس اور گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے عہدیدار بھی شامل ہیں۔ یہ اجلاس اگلے ہفتے تک اپنی سفارشات وزیراعظم کو پیش کرنے کا پابند ہے۔
ہوٹل پراجیکٹس اور مالیاتی اسکیم
کمیٹی کا بنیادی مقصد اسلام آباد میں جاری ہوٹل پراجیکٹس کی تکمیل کا معائنہ کرنا اور موجودہ ہوٹلز کی اپ گریڈیشن کا جائزہ لینا ہے۔ اس پروگرام کا ہدف بین الاقوامی دورہ کرنے والوں کے لیے معیاری رہائشی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ ایسق ڈار کی قیادت میں کام کرنے والی یہ ٹیم مالیاتی پالیسیوں کو دوبارہ دیکھے گی تاکہ نجی شعبے کو ہوٹل بنانے کے لیے مناسب رعایتی شرحوں پر فنڈز فراہم کیے جا سکیں۔
ہوسپٹیلٹی سیکٹر میں بہتری کے اقدامات
اس کمیٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہوسپٹیلٹی سیکٹر کی صلاحیت میں اضافے کے ذرائع تلاش کرے اور سروسز کے معیار کو عالمی سطح تک لے جائے۔ ایسی اقدامات کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ اگست دو ہزار اکیس میں آنے والے بین الاقوامی مہمانوں کو دارالحکومت میں کوئی بھی تکلیف پیش نہ آئے۔
حکومت کا خیال ہے کہ معیاری ہوٹلنگ سہولیات نہ صرف سیاحت کو فروغ دیں گی بلکہ ملک کی بین الاقوامی ساکھ کو بھی بہتر بنائیں گی۔ کمیٹی کو ایک ہفتے کے اندر اندر اپنی مکمل رپورٹ تیار کر کے وزیراعظم کے سامنے پیش کرنی ہوگی جس کے بعد فوری اقدامات عمل میں لائے جائیں گے۔
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