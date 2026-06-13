شائق بلوچ نے 24ویں منٹ پر بائیسکل کک لگا کر افغانستان کو شکست دے کر پاکستان کو 74 برس بعد فٹبال ٹورنامنٹ جتانے والے ہیرو بنایا۔
پاکستانی فٹبال ٹیم نے 74 برس بعد کسی بین الاقوامی فٹبال ٹورنامنٹ کے فائنل میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ نوشکی کے پتھریلے میدانوں سے نکل کر dado شائق بلوچ نے افغانستان کے خلاف فائنل میں 24ویں منٹ پر ایک بائیسکل کک لگائی جو عام طور پر رونالڈو جیسے ماہر فٹبالر ہی کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ فٹبال ایسوسی ایشن نوشکی کے صدر شکیل جمالدینی شائق کی کارکردگی پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ چار ملکی ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل فٹبال ٹورنامنٹ جس میں پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش اور مالدیپ کی ٹیمیں حصہ لیں، کا فائنل ہوا۔ شائق cloves word کہ اس گول کی وجہ سے وہ پلیئر آف دی میچ بھی بنے۔ شائق دوست کی تربیت میں ان کے بڑے بھائی ماجد پاکو کا بڑا کردار رہا۔ شائق نے ہائی سکول سے میٹرک تک تعلیم حاصل کی لیکن غربت اور فٹبال سے لگاؤ کی وجہ سے گراڈویٹی کے بعد فٹبال پر توجہ دی۔ وہ بالاچ فٹبال کلب جمالدینی سے آغاز کیا، پھر بلوچستان کی سطح پر کھیلے، اور 2022 میں چیلنج فٹنال کپ جیتنے والی واپڈا کی ٹیم کا حصہ بنے۔ 2025 میں سی ایم بلوچستان گولڈ کپ میں وہ 11 گول سکور کر کے ٹاپ سکورر رہے۔ انھوں نے افغانستان اور بنگلہ دیش پریمیئر لیگز میں بھی کھیل کر کئی گول سکور کیے.
پاکستانی فٹبال ٹیم نے 74 برس بعد کسی بین الاقوامی فٹبال ٹورنامنٹ کے فائنل میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ نوشکی کے پتھریلے میدانوں سے نکل کر dadoشائق بلوچ نے افغانستان کے خلاف فائنل میں 24ویں منٹ پر ایک بائیسکل کک لگائی جو عام طور پر رونالڈو جیسے ماہر فٹبالر ہی کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ فٹبال ایسوسی ایشن نوشکی کے صدر شکیل جمالدینی شائق کی کارکردگی پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ چار ملکی ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل فٹبال ٹورنامنٹ جس میں پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش اور مالدیپ کی ٹیمیں حصہ لیں، کا فائنل ہوا۔ شائق cloves word کہ اس گول کی وجہ سے وہ پلیئر آف دی میچ بھی بنے۔ شائق دوست کی تربیت میں ان کے بڑے بھائی ماجد پاکو کا بڑا کردار رہا۔ شائق نے ہائی سکول سے میٹرک تک تعلیم حاصل کی لیکن غربت اور فٹبال سے لگاؤ کی وجہ سے گراڈویٹی کے بعد فٹبال پر توجہ دی۔ وہ بالاچ فٹبال کلب جمالدینی سے آغاز کیا، پھر بلوچستان کی سطح پر کھیلے، اور 2022 میں چیلنج فٹنال کپ جیتنے والی واپڈا کی ٹیم کا حصہ بنے۔ 2025 میں سی ایم بلوچستان گولڈ کپ میں وہ 11 گول سکور کر کے ٹاپ سکورر رہے۔ انھوں نے افغانستان اور بنگلہ دیش پریمیئر لیگز میں بھی کھیل کر کئی گول سکور کیے
شائق بلوچ پاکستان فٹبال بائیسکل کک نوشکی Malik Shakil Jamaldini
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