نوشہرہ میں گھر کی چھت پر تنازعہ پر فائرنگ، دو افراد جاں بحق چھ زخمی
نوشہرہ کلاں کے علاقے جوہر آباد میں گھر کی چھت پر تنازعہ پر فائرنگ کے واقعے میں دو افراد ہلاک اور چھ زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس نے مقدمات درج کر تحریک شروع کر دی ہے۔
نوشہرہ کلاں کے علاقہ جوہر آباد میں سونے کی چھت پر چڑھنے کے تنازعے کی وجہ سے تین فریقین کے درمیان ہوئی فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد ہلاک اور چھ افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ شاہ گل بابا آرٹ کے مقام پر پیش آیا جہاں ملزمان کے درمیان گولیوں کا تبادلہ ہوا۔
واقعے کی تفصیلات اور ہلاکتوں کی شناخت
نوشہرہ کلاں پولیس نے تصدیق کی ہے کہ فائرنگ کے واقعے میں دو فریقین سے منسلک افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے افراد میں ایک فریق سے تعلق رکھنے والے زوہیب اور دوسرے فریق سے تعلق رکھنے والے وقار عمر 24 سال سکونہ نوشہرہ کلاں شامل ہیں۔Also readShehbaz Sharif to visit Russia for talks with Putin on trade, energy and regional ties
ہلاک ہونے والے تیسرے فرد کا نام عبدالرشید عمر 28 سال ہے جو دوسرے فریق سے منسلک تھا۔ ان تینوں کی لاشیں نعش خانے منتقل کر دی گئی ہیں جہاں انہیں آخری رسومات کے لیے پیش کیا جائے گا۔
زخمیوں کی حالت اور ریسکیو کارروائی
فائرنگ کے واقعے میں چھ افراد زخمی ہوئے جنہیں فوری طور پر ریسکیو ٹیموں نے طبی امداد فراہم کر کے اسپتالوں میں داخل کرایا۔ زخمیوں کی فہرست میں رمضان عمر 18 سال، عباس عمر 14 سال، اسلم عمر 40 سال، فیض محمد عمر 25 سال اور طلحٰہ عمر 18 سال شامل ہیں۔
ریسکیو نوشہرہ کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ زخمیوں کی طبی حالت کو مستحکم قرار دیا گیا ہے لیکن کچھ کی حالت نازک بھی بتائی جاتی ہے۔
پولیس کی کارروائی اور تحقیقاتی عمل
واقعے کے بعد نوشہرہ کلاں پولیس نے فوری اقدامات اٹھاتے ہوئے دونوں فریقین کی طرف سے مقدمات درج کر لیے ہیں۔ پولیس نے تفتیش کا کام شروع کر دیا ہے تاکہ واقعات کی مکمل نوعیت کا پتہ لگایا جا سکے۔
پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ملزمان کی شناخت اور حراستی کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ تفتیشی عمل میں تھانہ نوشہرہ کلاں کی ٹیم شامل ہے جو کہ واقعے کی جھلک نکالنے میں مصروف ہے۔
علاقائی اثرات اور مستقبل کے اقدامات
اس پرتشدد واقعے سے علاقے میں انتشار کی فضا پائی جاتی ہے اور لوگ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے صورتحال کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا سبب گھر کی چھت پر چڑھنے کے تنازعے کی وجہ سے ہوئی گولیوں کا تبادلہ تھا جس میں تین فریقین شامل تھے۔ پولیس تحقیقات مکمل ہونے کے بعد مزید معلومات فراہم کرے گی۔
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