نوکیس جولیٹ براد پٹ کا نام ہٹانے پر غور، جولی خاندان میں اب تک پانچ بچوں نے ایسا کیا
نوکیس جولیٹ کے براد پٹ کو اپنا خاندانی نام تبدیل کرنے کے منصوبے کے بارے میں رپورٹس سامنے آئی ہیں۔
براد پٹ اور اینجلینا جولی کے اٹھارہ سالہ بیٹے نوکیس جولیٹ اپنے والد کا خاندانی نام 'پٹ' ہٹانے کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ یہ خبر 'پیج سیکس' کی رپورٹس کی روشنی میں سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے جوڑی بھائی وویین کے قدموں پر چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وویین نے حال ہی میں باضابطہ طور پر اپنا نام وویین مارچیلین جولی کر لیا ہے۔ نوکیس نے ابھی تک نام تبدیل کرنے کی کوئی عدالتی درخواست دائر نہیں کی ہے لیکن انہوں نے مستقبل میں ایسے اقدام کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اگر انہوں نے یہ فیصلہ اختیار کیا تو وہ پانچویں بچہ بن جائیں گے جو اپنے والد کے خاندانی نام کا استعمال چھوڑ رہے ہیں۔
نئے نام کی تبدیلی کا عمل اور تازہ ترین صورتحال
لاس اینجلس کے ایک جج نے حال ہی میں وویین مارچیلین جولی کی درخواست کو منظور کر لیا ہے۔ وویین نے یہ درخواست جولائی کی بیس تاریخ کو دائر کی تھی۔ یہ تاریخ اس وقت سامنے آئی جب وہ اٹھارہ سال کی ہوئے۔ اس تبدیلی کے بعد نوکیس کے لیے بھی یہ سوال اہمیت اختیار کر لیتا ہے کہ وہ کیا اپنا نام سرکاری طور پر تبدیل کروائیں گے۔ نوکیس نے پہلے ہی اپنی ہائی اسکول کی ڈگری پر 'نوکیس جولی' کا نام استعمال کیا ہے۔ انہوں نے لاس اینجلس کی فوزن اکیڈمی سے جون میں گریجویشن کی تھی۔ اس تقریب میں اینجلینا جولی بھی موجود تھیں۔ ان کے بھائی پیکس اور بہن زاہرہ بھی اس تقریب میں شریک ہوئے۔Also readPakistan defeats India by 3 wickets in thrilling Under-19 Asia Cup clash
جولی اور پٹ خاندان کی چھ بچوں کی تفصیلات
براد پٹ اور اینجلینا جولی کے کل چھ بچے ہیں۔ ان میں سے مڈوکس پچھتر سال، پیکس اٹھتر سال، زاہرہ اکتالیس سال، شیلوی بیس سال، اور جوڑی وویین اور نوکیس اٹھارہ سال کے ہیں۔ نوکیس کے نام تبدیل کرنے کے ارادے کے حوالے سے کوئی تھاپتے وقت کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ تاہم، اگر یہ عمل مکمل ہوا تو یہ خاندان میں اب تک کی سب سے بڑی تبدیلی ہوگی۔ تمام بچوں کے ناموں میں 'پٹ' کا اضافہ اب کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ فیصلے ان کے اپنی ماں کے خاندانی نام 'جولی' کو ترجیح دینے کی عکاسی کرتے ہیں۔
ماحولیاتی تناؤ اور خاندانی تھراپی کی رپورٹس
رپورٹس کے مطابق اس معاملے میں خاندان کے اندر مختلف روایات سامنے آئی ہیں۔ ایک ذریعے کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال براد پٹ کے لیے دل توڑ ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اینجلینا جولی نے بچوں کو ان کے والد کے خلاف متاثر کیا ہے۔ دوسری طرف ایک اور ذریعے نے مختلف منظر نامہ پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اینجلینا جولی اور براد پٹ نے برسوں تک بچوں کے ساتھ مل کر فیملی تھراپی کی ہے۔ اس تھراپی کا مقصد خاندانی تعلقات کو بہتر بنانا تھا۔ تاہم، بچوں کے دوری کے پیچھے ماضی کے تجربات شامل ہیں۔
اعتماد کی بحالی اور مستقبل کے امکانات
رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ براد پٹ نے اپنے اعمال کے بارے میں سچائی سے کام نہیں لیا۔ اس عدم امانت نے بچوں کے ساتھ اعتماد کو متاثر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے اپنے والد سے دور ہو گئے ہیں۔ نوکیس کے نام تبدیل کرنے کا فیصلہ اس خاندانی تناؤ کی ایک اور مثال ہے۔ ہالی ووڈ کے اس معروف جوڑے کی زندگی میں یہ چلنے والا مسئلہ رہا ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ نوکیس اپنا نام تبدیل کرنے کی سرکاری کارروائی شروع کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ قدم ان کے ذاتی شناخت کے انتخاب کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔
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