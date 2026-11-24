نویڈیا کے سی ای جے جنسن ہوانگ دوبارہ بحال، ٹرمپ کا مداخلتی دباؤ
نویڈیا کے سی ای جے جنسن ہوانگ ذاتی تعلقات کی تحقیقات کے بعد دوبارہ کمپنی کی قیادت سنبھال رہے ہیں، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے بورڈ کو قومی سلامتی کے خطرات سے متعلق مطمئن کیا۔
نویڈیا کے بانی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر جینسن ہوانگ کو ذاتی زندگی میں غیر شادی شدہ تعلقات کے معاملے پر عہدے سے ہٹانے کے بعد دوبارہ کمپنی کی قیادت سنبھالنے کا موقع ملا ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب ہوانگ نے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور شفافیت پر زور دیا۔ 63 سالہ ہوانگ نے بورڈ سے طویل ملاقات میں کئی نئے رشتوں کا ذکر کیا جن کے بارے میں پہلے معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے رویے پر افسوس کا اظہار کیا اور یقین دہانی کرائی کہ ایسا مستقبل میں نہیں ہوگا۔
ذاتی تعلقات اور نیشنل سیکیورٹی کے خدشات
اس واقعے کی نوعیت صرف ذاتی نہیں رہی بلکہ اس میں نیشنل سیکیورٹی کے سنگین پہلو بھی شامل ہو گئے۔ نوٹس کے مطابق، ہوانگ کے دو رشتوں کی پہلے ہی اطلاع تھی، جن میں سے ایک نویڈیا کی وائس پریذیڈنٹ کریمین پول سے تھا۔ دوسرا رشتہ ایک چینی کاروباری خاتون الیس ہوانگ کے ساتھ تھا، جن کے بارے میں شک کیا جاتا ہے کہ وہ چینی انٹیلی جنس کی اہلکار ہیں۔ امریکی حکام کو ان تعلقات پر تشویش تھی اور الیس ہوانگ کے چینی انٹیلی جنس سے روابط کی تحقیقات جاری ہیں۔Also readحایفہ ویبی نے مصری ڈاکٹر کے خلاف 5 ملین ڈالر کا مقدمہ دائر کر دیا
بورڈ میٹنگ میں ہوانگ نے تیسرے رشتے کی بھی تصدیق کی اور دیگر خواتین کے ساتھ اپنی جنسی سرگرمیوں کا اعتراف کیا۔ انہوں نے اپنے عمل پر پشیمانی کا اظہار کیا اور مستقبل میں بہتری کی ضمانت دی۔ یہ اعتراف اسی بات کا ثبوت ہے کہ ہوانگ نے بورڈ کے سامنے کھل کر بات کی اور اپنی غلطیوں کو قبول کیا، جس سے بورڈ کے اراکین کو اندازہ ہوا کہ انہیں دوبارہ کام پر واپس لانے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ کا براہ راست مداخلت کا دعویٰ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پر نویڈیا کے بورڈ کو جینسن ہوانگ کے دوبارہ قیادت سنبھالنے پر راضی کیا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے بورڈ کو یقین دلایا کہ ہوانگ کا واپس آنا امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے بتایا کہ انہوں نے اتوار کو ہوانگ سے فون پر بات کی اور انہیں واضح کیا کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔
صدر ٹرمپ نے یہ بھی الزام لگایا کہ اگر ہوانگ کو چین چلا جاتا تو وہ امریکہ کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ بیجنگ ہوانگ کو جو بھی حوصلہ افزائی چاہیے تھی، وہ پیش کرنے کو تیار تھی۔ ٹرمپ نے چینی صدر شی جنپنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہوانگ کو ٹیکنالوجی کی دنیا کے سب سے ذہین افراد میں سے ایک قرار دیا ہے۔
تکنیکی انحصار اور بورڈ کا حتمی فیصلہ
صدر ٹرمپ نے مزید وضاحت کی کہ جدید کمپیوٹر چپس کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے صرف ہوانگ جیسے ماہر کی ضرورت ہے، اور چین یا دیگر ممالک کے لیے اس ٹیکنالوجی کو دوبارہ بنانا آسان نہیں ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق، ٹرمپ انتظامیہ نے نویڈیا کے بورڈ کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ہوانگ نے کسی غیر قانونی کام میں حصہ لینے یا نیشنل سیکیورٹی قوانین کی خلاف ورزی کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔
نویڈیا کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ہفتہ کے روز متفقہ طور پر جینسن ہوانگ کو پریذیڈنٹ اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کے عہدے پر بحال کر دیا۔ ہوانگ 1993 سے کمپنی کی قیادت کر رہے تھے لیکن ان کے ذاتی تعلقات کی افواہوں کے بعد انہوں نے عہدہ چھوڑ دیا تھا۔ کمپنی کے مطابق، امریکی حکام سے مشاورت کے بعد یہ بات طے پائی کہ ہوانگ کی بحالی نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ نہیں بنے گی، جس کے بعد انہیں دوبارہ اپنا ٹاسک سنبھالنے کی اجازت دی گئی۔
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