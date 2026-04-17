نویں جماعت کیمسٹری کے پرچے نے طلبہ کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا: روایتی نمونے سے ہٹ کر تصوراتی سوالات، طلبہ پریشان

جامعہ کراچی کے نویں جماعت کے کیمسٹری کے پرچے میں اچانک تصوراتی سوالات کی بھرمار، طلبہ اور والدین کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار، تعلیمی نظام پر سوالیہ نشان۔
جامعہ کراچی کے تحت نویں جماعت کے سالانہ کیمسٹری کے پرچے میں طلبہ کو روایتی نمونے اور پچھلے دس سالوں کے پرچوں سے ہٹ کر تصوراتی سوالات دیے گئے، جبکہ عددی سوالات (Numericals) اور توازن مساوات (Balancing Equations) جیسے روایتی حصے غائب رہے۔ اس غیر متوقع تبدیلی نے ان طلبہ کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیا جنہوں نے پورے سال روایتی پیٹرن اور پچھلے دس سالوں کے پرچوں کی تیاری پر توجہ مرکوز رکھی تھی۔ جمعرات کو صبح کی شفٹ میں ہونے والے اس پرچے پر طلبہ نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پرچہ انتہائی
تصوراتی اور مشکل تھا، جس کی وجہ سے سوالات کو سمجھنا بھی دشوار ہو گیا۔ طلبہ کے مطابق، پرچے میں نہ تو وہ عددی سوالات شامل تھے جن کی وہ مسلسل مشق کرتے رہے اور جو عام طور پر آتے ہیں، اور نہ ہی توازن مساوات جیسے روایتی حصے شامل کیے گئے۔ اس کے بجائے، زیادہ تر سوالات ایسے تھے جن کے لیے گہری سمجھ اور مختلف انداز میں سوچنے کی ضرورت تھی، جس کے لیے انھیں پہلے سے مناسب رہنمائی نہیں دی گئی۔ اس صورتحال نے متعدد طلبہ کو شدید مایوس اور دل برداشتہ کر دیا، اور بہت سے طلبہ کو کچھ سوالات حل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ بعض طلبہ نے رمضان کے دوران جاری ہونے والے نوٹیفکیشن اور بعد میں ہونے والی میٹنگز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ تصوراتی پرچوں کا مکمل نفاذ اگلے سال سے ہوگا اور اس سال پرچہ زیادہ تر روایتی انداز میں ہی ہوگا۔ تاہم، عملی طور پر کیمسٹری کے پرچے میں تصوراتی سوالات کی شرح بہت زیادہ تھی، جس نے انہیں شدید کنفیوژن کا شکار کیا۔ اگر انہیں پہلے سے واضح طور پر مطلع کر دیا جاتا، ماڈل پیپرز فراہم کیے جاتے، اور اسی طرز پر تیاری کرائی جاتی تو وہ بہتر کارکردگی دکھا سکتے تھے۔ اس اچانک تبدیلی نے ان کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ طلبہ نے عددی سوالات اور مساوات کی بھرپور مشق کی تھی تاکہ مکمل نمبر حاصل کر سکیں، لیکن امتحان میں 30 فیصد سے زائد سوالات تصوراتی تھے۔ پرچے کی انگریزی بھی غیر معمولی طور پر مشکل تھی، جس نے سوالات کو سمجھنا ایک بڑا چیلنج بنا دیا، اور یہ کیمبرج طرز کے امتحان جیسی محسوس ہوئی۔ متعدد طلبہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس صورتحال کے باعث بڑی تعداد میں طلبہ فیل ہو سکتے ہیں، جس سے ان کی تعلیمی کارکردگی متاثر ہوگی اور ان کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ والدین نے بھی اس صورتحال پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ کو اس طرح کے غیر متوقع تجربات کا نشانہ بنانا ناانصافی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ طلبہ کے مستقبل کو مدنظر رکھتے ہوئے مارکنگ میں نرمی برتی جائے اور آئندہ کے لیے واضح اور مستقل پالیسی اپنائی جائے۔ آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن نے بھی کراچی بورڈ کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ادارے کی غیر مستقل مزاجی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تعلیمی اصلاحات ایک مثبت قدم ہیں، لیکن انہیں نافذ کرنے سے پہلے مناسب منصوبہ بندی، اساتذہ کی تربیت، اور طلبہ کو مکمل رہنمائی فراہم کرنا ضروری ہے، جو اس معاملے میں نظر نہیں آیا۔ اساتذہ اور کوچنگ سینٹرز سے وابستہ پروفیسرز نے بھی اس پرچے کو غیر متوقع اور مشکل ترین قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق، اگرچہ پرچہ نصاب کے اندر سے تھا، لیکن سوالات کی نوعیت اور زبان اس انداز میں تبدیل کی گئی تھی کہ اوسط درجے کے طلبہ کے لیے اسے سمجھنا اور حل کرنا مشکل ہو گیا۔ ان کا خیال ہے کہ تصوراتی تعلیم کا فروغ ایک اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے پورا سال اسی طرز پر تدریس اور مشق ضروری ہوتی ہے، جو اس معاملے میں نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب، ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے ناظم امتحانات نے ایکسپریس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پرچہ مکمل طور پر نصاب کے مطابق تھا اور اس میں کوئی بھی سوال نصاب سے باہر نہیں دیا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ طلبہ کو پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ کچھ حد تک تصوراتی سوالات آئیں گے، لیکن ان کے مطابق ان کی شرح زیادہ نہیں تھی اور سوالات کی زبان تھوڑی مختلف تھی۔ انہوں نے اس تاثر کو بھی مسترد کیا کہ پرچہ غیر معمولی حد تک مشکل تھا۔ دریں اثنا، کراچی میں میٹرک امتحانات کے دوران نویں جماعت کا کیمسٹری کا پرچہ امتحان شروع ہونے سے قبل ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، جس سے نقل مافیا کی سرگرمیوں اور متعلقہ اداروں کی کارکردگی پر تشویش بڑھ گئی
