چکوال میں واقعہ: پاکستانی آسٹریلوی خاندان کے سفر کے دوران سی سی ڈی افسروں کی غلط فائرنگ سے نو سالہ بچی ہلاک، والدین زخمی؛ شہری انصاف کی مانگ۔
تاریخ 14 جون، وقت 10:27pkT: نو سالہ ہانیہ عادل چکوال کے فائرنگ کے واقعے میں ہلاک؛ سی سی ڈی افسر قتل کے الزام میں چارہ اور ثبوت کے بعد میدان کا آغازqquadassorted ایک پاکستانی آسٹریلوی خاندان کے حج کے بعد کے تعطیلات {} حادثے کا شکار ہوئے، جب 27 سالہ ہانیہ عادل چکوال ضلع کے ایک پولیس فائرنگ کے دوران ہلاک ہو گئیں۔ ہانیہ، جو آسٹریلوی شہر پرتھ سے تعلق رکھتی تھیں، اپنے والدین اور بھائی بہوں کے ساتھ سفر کر رہی تھیں جب ان کا گاڑی کیمروں کے کنٹرول ڈپارٹمنٹ (سی سی ڈی) کے اہل کاروں کی layer پسے گئیں جنہوں نے اسے فرار ڈکیتوں والی گاڑی سمجھا۔ پولیس اور خاندان کے ذرائع کے مطابق ہانیہ کے والد آدل، ان کی اہلیہ ڈاکٹر سدرا اور بچے، recently حج کر کے آئے تھے اور پاکستان میں خاندان کے ساتھ ملاقات اور تعطیلات گزار رہے تھے۔ یہ واقعہ رات کے وقت پیش آیا جب خاندان کسی رشتے دار کے گھر寒冷的 dinner کے لیے گئے تھے۔ سی سی ڈی پولیس اسٹیشن کے قریب چکوال میں، مسلح مشبہ افراد موٹر سائیکل پر他们的 گاڑی رکواکر ان سے نک Dollars اور زیورات لے گئے۔ واقعے پر پولیس اہل کاروں کی موجودگی میں فائرنگ ہوئی، جس کے دوران آدل نے بچوں کے ساتھ گاڑی چلانے کی کوشش کی، لیکن سی سی ڈی اہل کاروں نے گاڑی پر فائر کروادی، سمجھے کہ یہ فرار مشينوں کی گاڑی ہے۔ گاڑی پر متعدد گولیاں نشانہ بنیں، جس سے ہانیہ کے جسمی zfikar ہوئے۔ ان کو ضلعی ہیڈکوارٹرز ہسپتال (ڈی ایچ کیو) منتقل کیا گیا، جہاں وہ پہنچنے کے بعد قریب ہی انتقال کر گئیں۔ ان کے والد اور بھائی ع芬 بھی گولیاں سے zfikar ہوئے اور انہیں علاج کے لیے راوہلپنڈی کے ایک میڈیکل مرکز منتقل کر دیا گیا، جبکہ ڈاکٹر سدرا محفوظ رہیں۔ یہ واقعہ عوام میں وسیع خاموشی پیدا کر دی، جس میں شہری اور حقوقی رہنماؤں نے الزام میں استعمال ہونے والی صوابی کی تہہ سے باز پرس کا مطالبہ کیا۔ اہم قانونی ترقی کے طور پر، مقدمے میں سی سی ڈی افسر کے خلاف الزام کو شدت دی گئی، جس میں پہلے سیکشن 322 کے تحت الزام تھا، اب سیکشن 302 کے تحت قتل کا الزام لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو پاکستان پینل کوڈ کے تحت قتل کا سیکشن ہے۔ ذرائع نے واقعے میں استعمال ہونے والی سروس saline نکال لی ہے، جبکہ ملزم افسر کی.
added جج ریمانڈ پر جیل بھجوائی گئی ہے۔ تفتیش مقامی پولیس سے ہٹا کر سینئر سی سی ڈی افسروں کے حوالے کردی گئی ہے تا کہ وہ اس بات کی جانچ کریں کہ کیسے اہل کاروں کی غلط شناخت ہوئی۔ ہانیہ کے دادا نے انصاف کی التجا کی، کہہ کر کہ خاندان صرف one innocent بچے کے ضائع ہونے پر احتساب چاہتا ہے۔ چکوال ضلعی پولیس افسر (ڈی پی او) نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور یقین دلایا کہ واقعے کے تمام پہلوؤں کی تفتیش کی جائیگی۔ انہوں نے کہا کہ اگر لاپرواہی یا صوابی کا غلبہ پایا جائے تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ تفتیasha جاری ہے، جبکہ یہ Frageastic خوفناک واقعہ سیکیورٹی کے طریقوں اور قانون نافذ کرنے والے عملے کے احتساب کے بارے میں سوالات اٹھا رہا ہے۔
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