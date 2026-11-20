نکھل گپتا کو 19 سال 7 ماہ قید کی سزا، بھارتی حکومت پر سازش کا الزام
بھارتی شہری نکھل گپتا کو امریکی عدالت نے سکھ رہنما کو قتل کرنے کی سازش میں 19 سال اور 7 ماہ قید کی سزا سنائی ہے۔ بھارتی حکومت کے کردار پر بھی روشنی پڑی۔
امریکی عدالت نے بھارتی شہری نکھل گپتا کو 19 سال اور 7 ماہ یعنی 235 ماہ کی سزا سنادی ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے مین ہٹن کی وفاقی عدالت میں اعتراف جرم کیا۔ ان پر امریکا اور کینیڈا کی دہری شہریت رکھنے والے سکھ رہنما گروپتونت سنگھ پنوں کو قتل کرنے کی سازش کا الزام تھا۔
نکھل گپتا کی سزا اور عدالتی کارروائی
امریکی ڈسٹرکٹ جج وکٹر میریرو نے منی ہٹن کی وفاقی عدالت میں یہ سنگین فیصلہ سنایا۔ نکھل گپتا 55 سالہ ہیں اور بھارت کے شہری ہیں۔ انہیں فروری میں کرائے پر قتل کی سازش اور منی لانڈرنگ کی سازش کے الزامات کا اعتراف تھا۔ جج نے انہیں سزائے قید سناتے ہوئے واقعے کی سنگینی کو اجاگر کیا۔Also readBetween Daytime Naps and Longevity
بھارتی حکومت اور وکاش یادیو کا کردار
رپورٹس کے مطابق یہ سازش بھارتی حکومت کے مخالفین کو بیرون ملک نشانہ بنانے کی وسیع تر مہم کا حصہ تھی۔ نکھل گپتا اور بھارتی حکومت کے عہدیدار وکاش یادیو نے مل کر ایک قاتل کو 15 ہزار ڈالر فراہم کرنے کا انتظام کیا۔ مبینہ قاتل دراصل امریکی قانون نافذ کرنے والے ادارے کا خفیہ اہلکار ثابت ہوا۔
نکھل گپتا کی معذرت اور وکیل کا موقف
نکھل گپتا نے عدالت میں اپنا ندامت کا اظہار کرتے ہوئے معافی مانگی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں بھارت کی تحریک آزادی کے رہنما مہاتما گاندھی کے عدم تشدد کے اصولوں سے انحراف پر افسوس ہے۔ گروپتونت سنگھ پنوں اور متاثرہ برادریوں سے بھی انہوں نے معافی مانگی۔ ان کے وکیل ایشلے نکولس نے کہا کہ اس مقدمے نے امریکی اقدار کو ہلا رکھا ہے۔
بھارتی حکومت کا ردعمل اور آئندہ اقدامات
بھارتی حکومت نے تمام سازشوں سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسی کارروائی ان کی حکومتی پالیسی کے خلاف ہے۔ تاہم وکاش یادیو پر بھی فرد جرم عائد کی گئی ہے لیکن وہ ابھی امریکی تحویل میں نہیں ہیں۔ استغاثہ نے نکھل گپتا کو تقریباً 24 سال قید کی سفارش کی تھی۔
مقامی اور بین الاقوامی اثرات
اس مقدمے میں سکھ رہنما گروپتونت سنگھ پنوں نے امریکہ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے سکھوں کی خودمختاری کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ امریکہ اور کینیڈا کے حکام نے اس سازش کو عالمی سطح پر دباؤ ڈالنے کی کوشش قرار دیا۔ یہ فیصلہ سیاسی سفارت کاری میں اضافی کشیدگی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔
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