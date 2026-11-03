نیاتنیہو امریکا کو ایران پر حملے کا مشورہ، امریکی صدر نے دوہری پالیسی اپنائی
اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکی صدر سے ایران پر حملے کا مشورہ دیا جبکہ امریکہ پرامن مذاکرات اور فوجی کارروائی دونوں کے امکانات پر غور کر رہا ہے۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیاتنیہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کر کے سخت زور دیا ہے کہ وہ امریکہ کے درمیانی انتخابات کے فوراً بعد ایران پر فوجی حملے کرے۔ امریکہ میں یہ درمیانی انتخابات آئندہ تیس نومبر کو منگل کے روز منعقد ہونے والے ہیں۔ امریکہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اس فون کال کو انتہائی براہ راست اور واضح بتایا ہے۔ اس بات کی واضح نشاندہی کی گئی ہے کہ نیاتنیہو چاہتے ہیں کہ انتخابات کے بعد فوری کارروائی کی جائے تاکہ ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی ہڈی کو توڑا جا سکے۔
امریکی صدر کی دوہری حکمت عملی
اس حوالے سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فی الحال دو متوازی حکمت عملیوں پر کام کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ ایران کے ساتھ پرامن مذاکرات کے سلسلے کو دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کسی طویل مدتی معاہدے پر دستخط ہو سکیں۔ دوسری جانب وہ ایک ممکنہ بڑی فوجی کارروائی کی تیاریوں میں مصروف ہیں جو کہ ان کے خیال میں درمیانی انتخابات کے بعد شروع ہو سکتی ہے۔ یہ دوہرا رویہ امریکہ کی خطے میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے اور اپنے سیاسی حریفوں کے لیے مضبوط موقف تیار کرنے کا ایک حصہ بھی نظر آتا ہے۔Also readبرطانیہ میں مستقل سکونت کے لیے مدت 10 سال کر دی گئی
اس ضمن میں گزشتہ ہفتے امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جو ڈی وانس نے ایران کے قومی سلامتی کے چیف محسن رضائی کو ایک خط بھیجا تھا۔ اس خط میں ایران کے ساتھ مذاکرات کے سلسلے کو دوبارہ شروع کرنے کی ممکنات کا جائزہ لیا گیا تھا۔ ٹرمپ نے بدھ کے روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ ہونے والی بات چیت بہترین انداز میں جاری ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ اس معاملے میں بہت جلدی میں نہیں ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمام فریقین مناسب طریقے سے آگے بڑھیں تاکہ کسی بھی قسم کا غلط فیصل نہ کیا جا سکے۔
نوکلیائی سائٹس اور فوجی تیاریاں
امریکی صدر نے مزید کہا کہ امریکہ کو اب بھی ایران کی ایک یا دو نوکلیائی سائٹس پر خاص توجہ دینی ہے اور انہیں کنٹرول میں لانا ہے۔ ٹرمپ نے صراحتاً "پک ایکس ماؤنٹین" کا نام لیا جسے وہ ایران کی اہم ترین نوکلیائی سائٹس میں سے ایک سمجھتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ امریکہ کا یہ نقطہ نظر ایران کے لیے ایک خطرناک سگنل ہے۔ ایران کی جانب سے بھی اس بات کی خبریں سامنے آئی ہیں کہ وہ اپنے دفاعی نظام کو مزید مضبوط کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اگر امریکہ نے اس سائٹ پر حملہ کیا تو اس کے خطے میں بڑے پیمانے پر عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔
دوسری جانب قطر کے ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ وہ اتوار کے روز ایران کے عہدیداروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ یہ ملاقاتیں تیسرے مسلسل دن ہو رہی ہیں۔ قطر کا مقصد واشنگٹن اور تہران کے درمیان براہ راست مذاکرات کو بحال کرنے میں مدد دینا ہے۔ تاہم، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اتوار کو کہا کہ ابھی تک کسی قسم کا کوئی معاہدہ طے پايا نہیں ہے۔ عراقچی کا کہنا تھا کہ کسی بھی قسم کا معاہدہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ امریکہ ایران کے تمام سوالات کا واضح اور سنجیدہ انداز میں جواب نہ دے دے۔
اس صورت حال میں یہ بات بھی زیر غور ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات اب بھی انتہائی کشیدہ ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان کوئی بھی بڑا معاہدہ اس وقت تک مشکل نظر آتا ہے جب تک کہ بنیادی اختلافات کا حل نہ نکالا جائے۔ امریکہ کی جانب سے دہائیوں پر پھیلتے ہوئے پابندیوں کا خاتمہ ایران کے لیے ایک اہم مطالبہ رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے لیے ایران کی نوکلیائی سرگرمیوں پر سخت نگرانی رکھنا اپنی قومی سلامتی کا حصہ ہے۔ اس پورے تنازعے کا حتمی حل صرف diplomatic channels کے ذریعے ہی ممکن دکھائی دیتا ہے۔
اس سلسلے میں پاکستان اور دیگر خطے کے ممالک بھی اس صورتحال کو گہری تشویش سے دیکھ رہے ہیں۔ کسی بھی قسم کا فوجی تصادم خطے میں امن کے لیے سنگت خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ سے مذاکرات اور دیپلومسی کے ذریعے مسائل کے حل کا مطالبہ کیا ہے۔ عالمی برادری بھی اس بات کا خواہاں ہے کہ کشیدگی کو کم کیا جائے۔ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو یہ خطے کے لیے ایک مثبت قدم ہوگا۔ تاہم فی الحال صورتحال اب بھی نامعلوم ہے اور تمام دیکھ بھال اور احتیاطی تدابیر اپنائی جا رہی ہیں۔
معاشی اثرات اور مستقبل کے امکانات
امریکی درمیانی انتخابات کے نتائج بھی اس پالیسی کے تعین میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اگر جمہوریہ پارٹی انتخابات میں کامیابی حاصل کرتی ہے تو سخت موقف اپنایا جا سکتا ہے۔ اگر دوسری طرف سے فتح ملتی ہے تو ممکنہ طور پر نرمی کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تیل کی قیمتیں بھی اس صورت حال پر منحصر ہیں۔ کسی بھی فوجی کارروائی کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ اضافہ عالمی معیشت کو متاثر کر سکتا ہے۔ پاکستان جیسے ممالک کے لیے یہ صورت حال معاشی طور پر انتہائی نازک ہو سکتی ہے۔ حکومتیں اس بات کی کوشش کرتی ہیں کہ توانائی کی قیمتوں میں اضافے کو کم سے کم کیا جا سکے۔
یاد رہے کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ نئے فارمولے کے تحت پینتالیس روپے کی کٹوتی متوقع ہے۔ یہ قدم عوام پر پڑنے والے مالی بوجھ کو کم کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ تاہم، اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں تبدیلی آتی ہے تو یہ اثرات کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا براہ راست اثر مقامی معیشت پر پڑتا ہے۔ اس لیے حکومت کو محتاط پالیسی اپنانی پڑتی ہے۔
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