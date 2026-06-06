نیا وفاقی بجٹ 2026‑2027: صحت کے شعبے کے لیے اربوں روپے کی تجویز

محکمہ صحت نے آئندہ مالی سال کے لئے صحت کے شعبے میں 22 ارب روپے کا بنیادی فنڈ اور 24.3 ارب روپے کا سوشل سیکٹر الاٹمنٹ تجویز کی۔ اس میں غیر ملکی امداد، مقامی فنڈز اور دل کی بیماریوں کی تحقیق کے لیے بڑے منصوبے شامل ہیں۔
محکمہِ صحت نے وفاقی حکومت کو آئندہ مالی سال 2026‑2027 کے لیے ایک جامع بجٹ کی تجویز پیش کی ہے جس میں صحت کے شعبے کے لیے اربوں روپے کا بڑا سرمایہ شامل ہے۔ اس دستاویز کے مطابق نیشنل ہیلتھ سروسز ، ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن ڈویژن کے لیے مجموعی طور پر 22 ارب روپے (22,000 ملین روپے) کا فنڈ مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مقامی اور غیر ملکی امداد کے درمیان مناسب توازن برقرار رکھنے کے لیے 1 ارب 30 کروڑ روپے (1,300 ملین روپے) کو کور فنڈ اور غیر ملکی امداد کے طور پر شامل کرنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے جبکہ 20 ارب 70 کروڑ روپے (20,700 ملین روپے) کو مقامی فنڈز کے طور پر فراہم کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس طرح حکمت عملی کے تحت صحت کے نظام کو مضبوط بناتے ہوئے نئے مالی سال میں مجموعی بجٹ میں واضح اضافہ متوقع ہے۔ پبلک سیکٹر ڈویلپمنٹ پروگرام (PSDP) کے تحت سوشل سیکٹر میں "ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن" کے لیے 24.
3 ارب روپے کی مخصوص الاٹمنٹ کی درخواست کی گئی ہے۔ گزشتہ مالی سال 2025‑2026 میں صحت کے لیے اصل بجٹ 16.5 ارب روپے تھا جس میں کٹوتی کے بعد 14 ارب روپے ہی باقی رہ گئے تھے۔ اس کے برعکس، نئی تجویز کے تحت اس رقم کو 24.3 ارب روپے تک بڑھانے کا مقصد صحت کی بنیادی سہولیات، بیماریوں کی روک تھام اور غذائی سرپرستی کے پروگراموں کو وسیع پیمانے پر عمل درآمد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ترقیاتی بجٹ کے سوشل سیکٹر کے کل حجم 187.2 ارب روپے میں سے 2.2 فیصد حصہ خصوصی طور پر صحت کے شعبے کے لیے مختص کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ اہم منصوبوں کے حوالے سے دفاعی ڈویژن کے تحت دل کی بیماریوں کی تحقیق اور روک تھام کے لیے بڑے فنڈز کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز (NIHD) کے تحت "NEPCARD" منصوبے کے لیے 1.5 ارب روپے (1,500 ملین روپے) مختص کرنے کا ارادہ ہے تاکہ دل کے امراض کی تشخیص اور علاج کے جدید طریقے تیار کیے جا سکیں۔ اس کے علاوہ، راولپنڈی میں موجود آرمڈ فورسز انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی (AFIC) اور NIHD کی توسیع اور اپ گریڈیشن کے لیے 1 ارب روپے (1,000 ملین روپے) کی رقم کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز (NUMS) کی جانب سے اسلام آباد میں "میڈیکل سٹی" کے قیام کے لیے سی ڈی اے سے زمین حاصل کرنے کے فیز‑1 کے لیے علامتی فنڈز مہیا کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ ان اقدامات کے ذریعے ملک میں طبی تحقیق، تربیت اور خدمات کے معیار کو عالمی معیار کے مطابق ارتقاء دینا ممکن ہو گا
صحت کا بجٹ نیشنل ہیلتھ سروسز NEPCARD منصوبہ پبلک سیکٹر ڈویلپمنٹ پروگرام میڈیکل سٹی
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