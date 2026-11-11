نیا IRIS نظام ٹیکس دہندگان کو غلطیوں کی نوٹس فراہم کرے گا
فدرل بورڈ آف ریونیو نے IRIS سسٹم متعارف کرایا جس سے ٹیکس دہندگان کو اپنی غلطیاں درست کرنے اور قانونی کارروائی سے پہلے وضاحت کا موقع ملے گا
فدرل بورڈ آف ریونیو (FBR) نے ایک خودکار IRIS نظام متعارف کرایا ہے جس کا مقصد ٹیکس دہندگان کی آمدنی ٹیکس ریٹرنز کو ہجرت یافتہ طریقے سے چیک کرنا ہے۔ اس کے تحت، ٹیکس فائل کرنے والے ملازمین یا افراد اپنی ریٹرنز میں چھوٹی بڑی غلطیاں درست کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ان پر قانونی یا جریمهی کارروائی کا آغاز ہو۔
IRIS سسٹم کی بنیادی تکنیکیں
IRIS، یا Integrated Risk Information System، نے انکم ٹیکس رولز 2002 میں ترمیمات کے ساتھ کام کرنا شروع کیا ہے۔ یہ خودکار کنٹرول سسٹم Compliance Risk Management (CRM) کے زیرِ اہتمام چلایا جائے گا۔ سسٹم ریٹرن میں ادراک شدہ درست عملی‑نظام، قانونی ناکامیاں اور تنازعات کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے آن لائن نوٹس یا ایڈوانس نوٹس جاری کرے گا۔Also readUS submarine sinks Iranian warship near Sri Lanka, killing 87
ہر نوٹس ٹیکس دہندگان کو کم از کم سات دن کا وقت دے گا کہ وہ اپنی معلومات کی وضاحت کریں اور ممکنہ اصلاحی اقدامات لیں۔ اگر ایک ٹیکس دہندہ مقررہ مدت میں جواب نہ دے تو، انہیں ایک اور سات دن کی یاد دہانی بھی موصول ہوگی۔
کمیٹی اور دعوٰی کی ذمہ داریاں
نوٹس متعلقہ اندرونی ریونیو آفیسر (Inland Revenue Officer) کے ذریعے بھیجے جا سکتے ہیں۔ آفیسر کو نوٹس کی تفصیل اور ٹیکس دہندہ کی ریسپانس کی مکمل ریکارڈنگ پر ڈیش بورڈ کی رسائی ملے گی۔ اس ڈیٹا سے آفیسر جائزہ لے گا اور انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے مطابق مناسب کارروائی کریں گے۔
اس پروسیس کے ایک حصے کے طور پر، تبدیلی کی درخواست فارم (Change Request Form) استعمال کیا جائے گا تاکہ کسی بھی اصلاحی درخواست کو درست طریقے سے ریکارڈ کیا جائے اور بعد میں آفیسر کے پاس بحیثیتی جائزہ کے لیے پیش کیا جائے۔
ٹیکس دہندگان پر پیش آنے والے اثرات اور اگلے مراحل
اس نظام کے نفاذ سے روایتی طریقتوں کے مقابلے میں ٹیکس دہندگان کو قانونی خطرے سے پہلے خطرہ کی نشاندہی اور اصلاح کا موقع ملے گا۔ ۔ اس کی وجہ سے، ٹیکس کے نقائص کے خلاف فائن اور سزا کا امکان گھٹتا ہے۔
ٹیکس دہندگان کو قانون کے مطابق اپنی معلومات اور تصحیح کی ترکیب کرنے کے لیے ایک واضح اور منظم فریم ورک مل گیا ہے۔ اس کے بعد آئندہ فاؤنڈیشن کیا جائے گا، اور عمل ڈٹیکٹ کرنے کے بعد متعلقہ ریسورسز کے ذریعہ جلدی کارروائی کی جائے گی۔ نئے سسٹم کے حالت کا جائزہ منتظمین کی طرف سے ایک ماہ میں کیا جائے گا تاکہ اس کی کارکردگی اور سسٹم کی جامعیت کو یقینی بنایا جا سکے۔
انسیابی وزیر خزانے کے مطابق، IRIS نظام کے کامیاب نفاذ سے مستقبل میں ٹیکس کا مشترکہ نظم اور شفافیت بہتر ہوگی۔ یہ اقدام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وفاقی حکومت ٹیکس ڈھانچے کو بہتر بنانے پر توجہ دے رہی ہے۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy