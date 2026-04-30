نیب کا بڑا قدم: 6500 کنال اراضی سی ڈی اے کے نام منتقل

نیشنل احتساب بیورو (نیب) نے اسلام آباد اور راولپنڈی میں 6,500 کنال سے زائد کی عوامی اراضی کیپیٹل ڈویلپمنٹ اتھارٹی (سی ڈی اے) کے نام منتقل کر دی۔ یہ اقدام چائنہ کٹنگ کی روک تھام اور عوامی حقوق کی بحالی کے لیے کیا گیا ہے۔
اسلام آباد / راولپنڈی : نیشنل احتساب ब्यूरो ( نیب ) نے دارالحکومت اور راولپنڈی میں واقع 6,500 کنال سے زائد کی قیمتی اراضی، جو کہ عوامی سہولیات اور تفریح گاہوں کے لیے مختص تھی، کو کیپیٹل ڈویلپمنٹ اتھارٹی ( سی ڈی اے ) کے نام منتقل کر دی ہے۔ یہ اقدام نجی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں غیر قانونی طریقے سے زمین کے ٹکڑوں کو کم کرنے ( چائنہ کٹنگ ) کی روک تھام اور عوامی حقوق کی بحالی کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ نیب کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق، یہ کارروائی ایک مؤثر حکمت عملی اور اصلاحاتی ایجنڈے کا حصہ ہے، جس کے تحت یہ کامیابی حاصل کی گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں، نیب نے قانونی فریم ورک کے تحت اس اہم اراضی کی فوری منتقلی کا فیصلہ کیا تھا۔ ڈی جی نیب اسلام آباد / راولپنڈی وقار احمد چوہان اور سینئر نیب افسران کی نگرانی میں، اس اراضی کی منتقلی کا عمل مکمل کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں، گلبرگ ریذیڈنسی کی 5,484.
76 کنال اور مارگلہ ویو ڈی-17 کی 999 کنال اراضی سی ڈی اے کے نام منتقل کر دی گئی۔ اس حوالے سے ایک رسمی تقریب نیب اسلام آباد/راولپنڈی آفس میں منعقد ہوئی۔ ذرائع کے مطابق، منتقل کی گئی اراضی کی کل مالیت ڈپٹی کمشنر (ڈی سی) ریٹ کے مطابق 41 ارب روپے ہے، جبکہ مارکیٹ ویلیو تقریباً 25.43 ارب روپے ہے۔ مجموعی طور پر 66 ارب روپے کی مالیت کی اراضی سی ڈی اے کے نام منتقل کی جا چکی ہے اور آنے والے چند ہفتوں میں مزید 4500 کنال اراضی بھی سی ڈی اے کے نام منتقل کی جائے گی۔ قانون کے مطابق، مستقبل میں غیر قانونی پراپرٹی ٹرانسفر کو روکنے کے لیے ریگولیٹر کو اراضی کی منتقلی کے بعد رجسٹریشن بھی ضروری ہے۔ تفصیلات کے مطابق، مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی تقریباً 4793 کنال عوامی اور سہولیاتی اراضی کو ریگولیٹر کے نام منتقل کر دیا گیا ہے، جو کئی سالوں سے زیر التوا تھی۔ مثال کے طور پر، سولین ایمپلائز ہاؤسنگ سوسائٹی کی منتقلی تقریباً 31 سال سے زیر التوا تھی اور موجودہ نیب کی تحقیقات کی بدولت اس اراضی کی رجسٹریشن ممکن ہو سکی۔ یہ اراضی پارکوں، تعلیمی اداروں، صحت مراکز اور دیگر عوامی سہولیات کے لیے مختص کی گئی تھی، تاہم تاخیر اور بے قاعدگیوں کی وجہ سے، کئی معاملات میں اس کا غلط استعمال چائنہ کٹنگ اور دیگر طریقوں سے کیا جا رہا تھا۔ اس موجودہ اقدام نے نہ صرف ان اراضیوں کو محفوظ کیا ہے بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنائے گا کہ ان کا استعمال ان کے اصل مقصد کے لیے عوامی مفاد میں کیا جائے۔ ڈی جی نیب نے کہا کہ یہ عمل پورے ملک میں شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیب کا مقصد عوامی وسائل کا تحفظ کرنا اور ان کا صحیح استعمال یقینی بنانا ہے۔ یہ اقدام ملک میں احتساب کے عمل کو مضبوط کرنے اور شفافیت کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگا۔ سی ڈی اے اس اراضی کو عوامی سہولیات کی فراہمی کے لیے استعمال کرے گی، جس سے شہریوں کو فائدہ ہوگا
