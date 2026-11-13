نیب نے اسد قیصر اور امجد علی کے خلاف بڑی کارروائی کی
قومی احتساب بیورو نے اسد قیصر اور امجد علی کے خلاف اثاثوں اور بدعنوانی کی تحقیقات میں اہم پیش رفت کرتے ہوئے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔
قومی احتساب بیورو (نیب) نے خیبرپختونخوا کی سیاسی قیادت سے متعلق بدعنوانی اور اثاثوں میں غیر معمولی اضافے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت کی ہے۔ اس حوالے سے 13 نومبر کو متعدد نوٹسز جاری کیے گئے ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے ہے۔
اسد قیصر کے کاروباری روابط کی تفتیش
اسد قیصر سے متعلق انکوائری میں نیب نے 10 افراد کے نام پر رجسٹرڈ پارٹنرشپ فرمز اور کاروباری شراکت داریوں کی تفصیلات حاصل کرلی ہیں۔Also readFederal Govt Cuts Petrol Price by Rs2; Diesel Unchanged
اس تحقیقاتی عمل میں اسد قیصر، ان کے اہل خانہ اور دیگر متعلقہ افراد کے کاروباری روابط کی سخت چھان بین کی جا رہی ہے۔
بیورو نے کاروباری پتوں، رجسٹریشن ریکارڈ اور پارٹنرشپ ڈیڈز کی مکمل تفصیلات طلب کرکے اس بات کا تعین کرنا شروع کر دیا ہے کہ کون سا فنڈ کس طرح استعمال ہوا۔
امجد علی کے کیس میں مالیاتی شواہد
سابق معاون خصوصی وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا ڈاکٹر امجد علی کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری میں نیب نے 9 افراد کو گواہ کے طور پر طلب کیا ہے۔
اسلام آباد کی ایٹین سوسائتی میں واقع جائیداد نمبر CLG-003 کی خریداری سے متعلق پانچ افراد کو 19 نومبر کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔
نیب کے نوٹسز کے مطابق اس جائیداد کی خریداری کے لیے عمران علی نے 15 لاکھ، کامران علی نے 49 لاکھ، کاشف علی نے ایک کروڑ، وقار علی نے 60 لاکھ اور ضیاء الرحمان نے 20 لاکھ روپے ادا کیے۔
ان تمام رقم کے مجموعی طور پر 2 کروڑ 44 لاکھ روپے کی ادائیگیوں کے مالی ذرائع کی تحقیقات جاری ہیں تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ رقم کہاں سے آئی۔
محمد طارق کے خلاف کارروائی کا تسلسل
ڈاکٹر امجد علی کے کیس میں نیب نے محمد طارق کو بھی 17 نومبر کو بطور گواہ پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا ہے۔
اس حوالے سے چار کمپنیوں کے مکمل بینک اکاؤنٹس اور اسٹیٹمنٹس طلب کرلیے گئے ہیں جن میں پائنیرز ریزیڈینشیا پرائیویٹ لمیٹڈ اور پائنیرز ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ شامل ہیں۔
ان کے علاوہ عربیہ پائنیرز کرینز ٹریڈنگ اینڈ ٹرانسپورٹ پرائیویٹ لمیٹڈ اور پائنیرز کنسٹرکشن اینڈ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس پرائیویٹ لمیٹڈ بھی ان کمپنیوں میں شامل ہیں۔
نیب نے محمد طارق کو 28 اکتوبر کو جاری کیے گئے پہلے نوٹس کے تسلسل میں مزید دستاویزات اور مالیاتی ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔
تحقیقاتی عمل کا مستقبل اور اگلے مراحل
نیب کی دونوں انکوائریوں میں کاروباری روابط، مالی لین دین، جائیدادوں کی خریداری اور اثاثوں کے ذرائع سے متعلق ریکارڈ کی جانچ پڑتال جاری ہے۔
اس عمل میں متعلقہ فریقین کو مقررہ تاریخوں پر پیش ہونا ہوگا اور ان کے فراہم کردہ شواہد کی توثیق کی جائے گی۔
یہ اقدامات قومی احتساب کے نظام کو مضبوط بنانے اور سیاسی رہنماؤں کے مالیاتی شفافیت کو یقینی بنانے کی کوشش کا حصہ ہیں۔
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