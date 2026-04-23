نیب نے شوگر مل کیس ختم کردیا، عدالت نے سات کروڑ روپے واپس کرنے کا حکم دیا

لاہور ہائی کورٹ نے چوہدری شوگر مل کیس میں جمع کرائے گئے سات کروڑ روپے کی رقم مریم نواز کی درخواست پر واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے نیب کو سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست کی واپسی کے دستاویزات پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔
لاہور ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں چوہدری شوگر مل کیس کے سلسلے میں جمع کرائے گئے سات کروڑ روپے کی رقم واپس کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ فیصلہ چیف جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں قائم تین رکنی بینچ نے مریم نواز کے وکیل کی درخواست پر سناتے ہوئے کیا۔ مریم نواز کی جانب سے پیش ہونے والے وکیل جاوید ارشد بھٹی ایڈووکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ یہ رقم چوہدری شوگر مل کی جانب سے گارنٹی کے طور پر لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی تھی۔ اب چونکہ نیب نے شوگر مل کیس ختم کر دیا ہے، اس لیے یہ رقم واپس کی جانی چاہیے۔ عدالت نے نیب کو سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست کی واپسی کے دستاویزات پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نیب کے وکیل نے دستاویزات جمع کروانے کے لیے وقت مانگ لی ہے۔ عدالت کی جانب سے یہ حکم ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ملک میں مہنگائی اور معاشی بدحالی کا سامنا ہے۔ شوگر ملوں کے کیسز اکثر سیاسی تنازع کا حصہ رہے ہیں اور ان پر چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ کرنے اور عام عوام کو لوٹنے کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ مریم نواز کی جانب سے یہ درخواست دائر کرنا اور عدالت کا فوری ردعمل دینا اس کیس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس فیصلے سے نہ صرف چوہدری شوگر مل کو فائدہ ہوگا بلکہ عدالتوں میں زیر التوا دیگر کیسز کے لیے بھی ایک مثال قائم ہو گی۔ یہ فیصلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قانون کی حکمرانی موجود ہے اور انصاف کا حصول ممکن ہے۔ عدالت نے نیب کو سپریم کورٹ میں درخواست واپس لینے کے حوالے سے دستاویزات طلب کر کے معاملے کو جلد از جلد نمٹانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے نیب کے موقف پر بھی غور کیا۔ نیب کے وکیل نے بتایا کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی لیکن اس پر اعتراض لگا ہوا تھا۔ اعتراض کے بعد انہوں نے دوبارہ درخواست دائر نہیں کی۔ عدالت نے نیب سے کہا کہ وہ سپریم کورٹ میں درخواست واپس لینے کی دستاویزات پیش کریں تاکہ کیس کو آگے بڑھایا جا سکے۔ عدالت نے واضح کیا کہ قانون کے مطابق عمل کیا جائے گا اور کسی بھی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔
لاہور ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں چوہدری شوگر مل کیس کے سلسلے میں جمع کرائے گئے سات کروڑ روپے کی رقم واپس کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ فیصلہ چیف جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں قائم تین رکنی بینچ نے مریم نواز کے وکیل کی درخواست پر سناتے ہوئے کیا۔ مریم نواز کی جانب سے پیش ہونے والے وکیل جاوید ارشد بھٹی ایڈووکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ یہ رقم چوہدری شوگر مل کی جانب سے گارنٹی کے طور پر لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی تھی۔ اب چونکہ نیب نے شوگر مل کیس ختم کر دیا ہے، اس لیے یہ رقم واپس کی جانی چاہیے۔ عدالت نے نیب کو سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست کی واپسی کے دستاویزات پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نیب کے وکیل نے دستاویزات جمع کروانے کے لیے وقت مانگ لی ہے۔ عدالت کی جانب سے یہ حکم ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ملک میں مہنگائی اور معاشی بدحالی کا سامنا ہے۔ شوگر ملوں کے کیسز اکثر سیاسی تنازع کا حصہ رہے ہیں اور ان پر چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ کرنے اور عام عوام کو لوٹنے کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ مریم نواز کی جانب سے یہ درخواست دائر کرنا اور عدالت کا فوری ردعمل دینا اس کیس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس فیصلے سے نہ صرف چوہدری شوگر مل کو فائدہ ہوگا بلکہ عدالتوں میں زیر التوا دیگر کیسز کے لیے بھی ایک مثال قائم ہو گی۔ یہ فیصلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قانون کی حکمرانی موجود ہے اور انصاف کا حصول ممکن ہے۔ عدالت نے نیب کو سپریم کورٹ میں درخواست واپس لینے کے حوالے سے دستاویزات طلب کر کے معاملے کو جلد از جلد نمٹانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے نیب کے موقف پر بھی غور کیا۔ نیب کے وکیل نے بتایا کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی لیکن اس پر اعتراض لگا ہوا تھا۔ اعتراض کے بعد انہوں نے دوبارہ درخواست دائر نہیں کی۔ عدالت نے نیب سے کہا کہ وہ سپریم کورٹ میں درخواست واپس لینے کی دستاویزات پیش کریں تاکہ کیس کو آگے بڑھایا جا سکے۔ عدالت نے واضح کیا کہ قانون کے مطابق عمل کیا جائے گا اور کسی بھی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ، خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جائیداد منتقلی پر ٹیکس کی وصولی کا نظام ڈیجیٹلائز کیا جائے گا اور ناصر حسین شاہوردی کا ناجائز استعمال کر کے شہری کی موبائل ایپ سے پیسے منتقل کرنے والا پولیس اہلکار گرفتار کیا گیا ہے۔ ایکسپریس نیوز پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے جو خبروں اور حالات حاضرہ کے بارے میں تازہ ترین معلومات فراہم کرتی ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے تمام حقوق محفوظ ہیں۔ یہ فیصلہ شوگر مل انڈسٹری میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی ایک مثبت پیغام ہے اور امید ہے کہ اس سے چینی کی قیمتوں کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی
