نیب کی اسد قیصر اور ڈاکٹر امجد علی کے خلاف تحقیقات میں تیزی
قومی احتساب بیورو نے سابق اسپیکر اسد قیصر اور ڈاکٹر امجد علی کے خلاف دو تحقیقات میں ریکارڈ، ادائیگیوں اور بینک اسٹیٹمنٹس طلب کر لیے ہیں۔
قومی احتساب بیورو (نیب) نے سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر اور سابق خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے خصوصی معاون ڈاکٹر امجد علی کے خلاف دو الگ تحقیقات میں پیش رفت کرتے ہوئے کاروباری ریکارڈ، جائیداد کی ادائیگیوں کی تفصیلات اور بینک اسٹیٹمنٹس طلب کر لیے ہیں۔ یہ اقدامات نیب کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹسز کے ذریعے سامنے آئے ہیں، جن میں گواہوں کو طلب کیا گیا ہے۔
اسد قیصر کے خلاف تحقیقات ان اثاثوں سے متعلق ہے جو مبینہ طور پر ان کے معلوم ذرائع آمدن سے زیادہ ہیں۔ دوسری جانب ڈاکٹر امجد علی کے خلاف انکوائری میں بھی اثاثوں اور بدعنوانی کے الزامات زیر تفتیش ہیں، جس میں نو افراد کو گواہ کے طور پر پیش ہونے کے نوٹسز بھیجے گئے ہیں۔Also readلیٹن میں کیفے ارشد خان چائوالا کی چوتھی شاخ کا افتتاح
اسد قیصر کے خلاف رجسٹرار فرمز سے ریکارڈ طلب
نیب نے اسد قیصر کی تحقیقات میں رجسٹرار فرمز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 10 افراد کے نام پر رجسٹرڈ پارٹنرشپ فرموں کی تفصیلات طلب کی ہیں۔ بیورو کا مقصد یہ جاننا ہے کہ ان فرموں کا کاروبار کس نوعیت کا ہے اور ان کا رجسٹریشن ریکارڈ کیا کہتا ہے۔
نیب نے کاروباری شراکت داریوں کے ریکارڈ، پارٹنرشپ ڈیڈز، کاروباری پتوں اور رجسٹریشن کی تفصیلات بھی مانگی ہیں۔ یہ ریکارڈ اسد قیصر، ان کے اہل خانہ اور دیگر متعلقہ افراد سے منسلک بتایا گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق اس انکوائری میں ابھی تک کسی الزام کو عدالت میں ثابت نہیں کیا گیا، اور تمام معاملات مبینہ نوعیت کے ہیں۔ اسد قیصر کا ان الزامات پر مؤقف اس خبر میں شامل نہیں۔
ایٹین ہاؤسنگ سوسائٹی کی جائیداد کی ادائیگیاں زیر تفتیش
ڈاکٹر امجد علی کی انکوائری میں نیب نے اسلام آباد کی ایٹین ہاؤسنگ سوسائٹی میں پراپرٹی نمبر CLG-003 کی خریداری سے متعلق پانچ افراد کو گواہ کے طور پر طلب کیا ہے۔ نوٹسز کے مطابق ان پانچ افراد نے اس جائیداد کے لیے مجموعی طور پر 24.4 ملین روپے ادا کیے۔
نوٹسز میں ادائیگیوں کی تفصیل بھی دی گئی ہے۔ عمران علی نے 1.5 ملین روپے، کامران علی نے 4.9 ملین روپے، کاشف علی نے 10 ملین روپے، وقار علی نے 6 ملین روپے اور ضیا الرحمان نے 2 ملین روپے ادا کیے۔
نیب نے ان پانچوں افراد کو خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں تفتیشی افسر کے سامنے 19 نومبر کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ انہیں جائیداد کی خریداری اور ادائیگیوں کے بارے میں اپنے بیانات ریکارڈ کروانے ہوں گے۔
محمد طارق اور کمپنیوں کے بینک ریکارڈ کی طلبی
نیب نے محمد طارق کو 17 نومبر کو گواہ کے طور پر طلب کیا ہے اور ان سے چار کمپنیوں کے مکمل بینک اکاؤنٹس اور اسٹیٹمنٹس مانگے ہیں۔ یہ کمپنیاں پائنیئرز ریذیڈنسیا پرائیویٹ لمیٹڈ، پائنیئرز ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ، عربیہ پائنیئرز کرینز ٹریڈنگ اینڈ ٹرانسپورٹ پرائیویٹ لمیٹڈ اور پائنیئرز کنسٹرکشن اینڈ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس پرائیویٹ لمیٹڈ ہیں۔
نیب کے مطابق محمد طارق سے 28 اکتوبر کو جاری کیے گئے پہلے طلبی نوٹس کے تسلسل میں مکمل بینکنگ ریکارڈ اور دیگر متعلقہ مالیاتی دستاویزات جمع کرانے کا کہا گیا ہے۔ ان چاروں کمپنیوں کے مالیاتی لین دین اور بینک اکاؤنٹس بھی ڈاکٹر امجد علی کی تحقیقات کا حصہ ہیں۔
نیب نے خیبر پختونخوا ہاؤسنگ اتھارٹی کے حکام سمیت کئی دیگر متعلقہ افراد کو بھی گواہ کے طور پر طلب کیا ہے۔ ان افراد کے بیانات سے یہ واضح ہو سکے گا کہ جائیداد اور مالیاتی ریکارڈ کا آپس میں کیا تعلق ہے۔
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