نیب میں نجی ملازمین کی بھرتی پر اسلام آباد ہائیکورٹ سخت برہم
اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو نے نیب میں نجی کمپنی کے کنٹریکٹرز کی بھرتی کے عمل کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے احتساب ادارے سے پیر تک جواب طلب کرلیا ہے۔
اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو نے احتساب ادارے نیب میں نجی کمپنیوں کے ذریعے ملازمین کی بھرتی کے عمل پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے اور نیب کو پیر تک جواب طلب کرلیا ہے۔ عدالت نے نیب جیسے حساس ادارے میں غیر سرکاری یا پرائیویٹ لوگوں کو خدمات فراہم کرنے کی اجازت دینے کے فیصلے کو تشویشناک قرار دیا ہے۔
عدالتی سختی اور حساس معلومات کا مسئلہ
جسٹس خادم حسین سومرو نے دوران سماعت واضح اشارہ دیا کہ احتساب ادارے کے پاس درج ہونے والی معلومات انتہائی حساس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہاں کام کرنے والے افراد کی وفاداری اور ذمہ داری کی ضمانت ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے استفسار کیا کہ نجی کمپنیوں کے کنٹریکٹرز کیسے نیب کے اہم کاموں میں شامل ہو سکتے ہیں جبکہ ان کی کارروائی پر پابندیوں کی شدید ضرورت ہے۔Also readپاکستان کی سروسز برآمدات پہلی بار دس ارب ڈالر سے تجاوز کر گئیں
عدالتی نوٹس کے مطابق یہ معاملہ ایاز محمد طاہر کی درخواست کی سماعت کے دوران سامنے آیا جس پر عدالت نے نوٹ کیا کہ احتساب ادارے کو اپنے اندر شفافیت لانے کی شدید ضرورت ہے۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے اپنی بات کو مزید واضح کرتے ہوئے کہا کہ اگر نیب اپنے اندر سے انصاف کی عملدرآمد نہیں کرے گا تو یہ عوام کے ساتھ انصاف کرنا ممکن نہیں ہوگا۔
درخواست گزار کے موقف اور تاریخی پس منظر
درخواست گزار ضمیر لغاری کے وکیل نے عدالت کو تفصیلات سے آگاہ کیا کہ ابتدائی مراحل میں ان ملازمین کو نیب کے تحت کنٹریکٹ پر بھرتی کیا گیا تھا لیکن بعد ازاں انہیں مستقل یا ریگولر کی حیثیت سے شامل نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے باوجود نیب نے ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رکھا اور آخری مرحلے میں انہیں بطور کنٹریکٹرز بطور نجی کمپنیوں کے اہلکار رکھا گیا۔
وکیل کی جانب سے پیش کردہ دلائل کے مطابق اس طریقہ کار سے نہ صرف ملازمین کے حقوق متاثر ہوئے بلکہ ادارے کی کارکردگی اور احتساب کی عملی منظر نامے پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے۔ عدالت نے درخواست گزار کے دلائل کو گہری توجہ سے سنا اور نیب کی اس پالیسی کے پیچھے کاروباری اور انتظامی وجوہات جاننے کا فیصلہ کیا۔
نیب کی کارکردگی اور مستقبل کا روڈ میپ
سماعت کے دوران عدالت نے نیب حکام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس بات کی وضاحت کریں کہ آخر کیوں انہیں مختلف وقتوں پر مختلف طریقے سے ملازمین کی خدمات حاصل کرنا پڑ رہی ہیں۔ جسٹس خادم حسین سومرو کا زور یہ تھا کہ نیب کو چاہیے کہ وہ اپنی داخلی کارروائی کو واضح رکھے تاکہ ادارے کی ساکھ کو بحال کیا جا سکے۔
عدالت نے فیصلہ کیا کہ نیب اپنی پالیسیوں، بھرتی کے طریقہ کار اور نجی کمپنیوں کے ساتھ معاہدوں کی تفصیلات پیر تک عدالت میں جمع کروائے گی۔ اس جواب میں نیب کو یہ بھی واضح کرنا ہوگا کہ مستقبل میں اس قسم کی بھرتیوں کے لیے کیا قوانین اور نگرانی کے نظام موجود ہیں۔
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