نیتن یاہو کو شکست، گادی آئزن کوٹ کو حکومت سازی کی دعوت
اسرائیلی صدر کا سابق آرمی چیف گادی آئزن کوٹ کو حکومت بنانے کی دعوت دینے کا اعلان، نیتن یاہو کی اتحادی جماعتوں کی سیٹیں کم ہونے کے بعد سیاسی بحران بڑھ گیا۔
اسرائیلی وزیراعظم بن یامین نیتن یاہو کو ایک سنگین سیاسی دھچکا لگا ہے جس کے بعد ان کی حکومت سازی کی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ اسرائیلی صدر نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ سابق آرمی چیف اور حزب اختلاف کے رہنما گادی آئزن کوٹ کو نئی حکومت تشکیل دینے کی دعوت دی جائے گی۔ یہ قدم اسرائیلی پارلیمنٹ کنیسٹ میں ہونے والے انتخابی نتائج کی روشنی میں اٹھایا گیا ہے، جہاں نیتن یاہو کے سیاسی اتحاد کو کافی کم نشستیں حاصل ہوئیں۔
حکومت سازی کی نئی کوششوں کا تعارف
اسرائیلی اخبارات کی رپورٹس کے مطابق بن یامین نیتن یاہو نے ملکی سیاسی حالات کو بہتر بنانے اور ایک وسیع اتحادی حکومت تشکیل دینے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کا یہ مطالبہ صدر کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے۔ صدر نے گادی آئزن کوٹ کو حکومت سازی کی باضابطہ دعوت شام کے وقت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ دعوت ملنے کے فوراً بعد گادی آئزن کوٹ کے پاس نئی حکومت بنانے کے لیے بالکل 28 روز کا وقت ہوگا۔Also readپولینڈ میں کراکوف پلےس فائرنگ: 5 افراد ہلاک
یہ 28 روز کا مدت اسرائیلی قانون کے تحت حکومت تشکیل دینے والے شخص کو دی جانے والی معیاری مدت ہے۔ اگر گادی آئزن کوٹ اس مدت کے اندر داخل حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ملک میں سیاسی استحکام برقرار رہ سکتا ہے۔ تاہم، اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو صدر کو اگلے مرحلے کے لیے نئے نام تجویز کرنے ہوں گے یا پھر پارلیمنٹ کو تحلیل کر کے نئے انتخابات کا اعلان کرنا ہوگا۔
کنیسٹ میں سیٹوں کی تقسیم اور سیاسی توازن
کنیسٹ کی 120 رکنی مجلس میں کل نشستوں کی تقسیم اور نتائج کی تفصیلات نے نیتن یاہو کی سیاسی طاقت پر بھاری سوالیہ نشان لگا دیے ہیں۔ نیتن یاہو کی قیادت والے سیاسی اتحاد نے کل ملا کر صرف 53 نشستیں حاصل کر کے کم از کم اکثریت سے محروم رہنے کی صورت حال کا سامنا کیا ہے۔ اس نتیجے نے واضح کر دیا ہے کہ نیتن یاہو کی اپنی جماعت اور اس کے اتحادی جماعتیں مل کر حکومت چلانے کے لیے درکار اکثریت حاصل نہیں کر پائیں۔
اس کے برعکس، حزب اختلاف کی مختلف جماعتوں نے مل کر 48 نشستیں جیتی ہیں۔ ان کے علاوہ عرب جماعتوں نے بھی انتخابی عمل میں 19 نشستیں حاصل کی ہیں۔ ان تمام اعداد و شمار کا مجموعہ مل کر نیتن یاہو کے لیے بات چیت کے عمل کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ 53 نشستیں کسی بھی بڑی سیاسی قوت کے لیے تنہا حکومت بنانے کے لیے ناکافی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں دوسری جماعتوں سے اتحاد کی ضرورت تھی۔
سیاسی دباؤ اور غزہ جنگ کا اثر
نیتن یاہو کے لیے سیاسی مشکلات کا اضافہ صرف انتخابی نتائج تک محدود نہیں ہے بلکہ علاقائی تناؤ نے ان کے دباؤ کو مزید بڑھا دیا ہے۔ غزہ میں جاری جنگ اور ایران کے ساتھ ممکنہ تصادم کے تناظر میں نیتن یاہو کی قیادت پہلے ہی تنقید کا نشانہ بن چکی ہے۔ ان کی حکمت عملی پر عوامی سطح پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور داخلی سیاسی حلقوں میں ان کی حمایت سکڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔
اس صورتحال میں گادی آئزن کوٹ کا نام اگلا متوقع وزیراعظم قرار پا رہا ہے۔ گادی آئزن کوٹ ایک سابق فوجی کمانڈر ہیں اور حزب اختلاف کے ایک اہم رہنما کے طور پر جانتے جاتے ہیں۔ ان کے پاس اب یہ چیلنج ہے کہ وہ مختلف سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لے آئیں۔ صدر نے خبردار کیا ہے کہ اگر گادی آئزن کوٹ کے ہاتھوں بھی حکومت سازی ناکام ہو جاتی ہے تو کنیسٹ کو تحلیل کر دیا جائے گا، جس سے ملک میں دوبارہ انتخابات کا عمل شروع ہو سکتا ہے۔
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