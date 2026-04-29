نیتن یاہو کی مشکلات: ٹرمپ نے اسرائیلی صدر سے معافی کی اپیل کردی

اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کرپشن مقدمات میں پھنس چکے ہیں، امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی صدر سے ان کی معافی کی اپیل کی ہے۔
اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کی قانونی مشکلات گہری ہو گئی ہیں، اور اب ان کے لیے صدارتی معافی کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا ہے۔ وزیراعظم نیتن یاہو پر کرپشن اور غیر قانونی تحائف وصول کرنے کے سنگین الزامات ہیں، جس کی وجہ سے وہ عدالتی کارروائی میں پھنس چکے ہیں۔ اس صورتحال میں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی صدر اسحاق ہرزویگ سے براہ راست اپیل کی ہے کہ وہ وزیراعظم نیتن یاہو کے خلاف زیرِ سماعت مقدمات میں صدارتی استثنیٰ اور معافی کا اعلان کریں۔ صدر ٹرمپ نے اس معاملے پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعظم نیتن یاہو نے انہیں فون پر بتایا تھا کہ غزہ جنگ کے دوران بھی انہیں عدالتوں میں پیش ہونا پڑ رہا تھا۔ صدر ٹرمپ کا موقف ہے کہ جنگ کے دوران وزیراعظم کو عدالتوں کے چکر میں نہیں لگایا جانا چاہیے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ وزیراعظم نیتن یاہو کو پلی بارگین کی بجائے مکمل معافی ملنی چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ وزیراعظم نیتن یاہو ایک جنگی رہنما ہیں اور ان کے خلاف مقدمات کا جاری رہنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے اسرائیلی صدر اسحاق ہرزویگ پر زور دیا کہ وہ وزیراعظم نیتن یاہو کو صدارتی معافی دے کر انہیں کرپشن کے مقدمات سے نجات دلائیں۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگر صدر ہرزویگ وزیراعظم نیتن یاہو کو معافی دیں گے تو وہ اسرائیل کے قومی ہیرو کے طور پر پہچانے جائیں گے۔ اس سے قبل، صدر ٹرمپ نے اسرائیلی صدر اسحاق ہرزویگ پر وزیراعظم نیتن یاہو کو معافی نہ دینے پر تنقید بھی کی تھی۔ تاہم، اب انہوں نے اپنا موقف نرم کر لیا ہے اور صدارتی معافی کے لیے براہ راست اپیل کی ہے۔ وزیراعظم نیتن یاہو کی قانونی ٹیم اس معاملے پر مسلسل کام کر رہی ہے اور صدارتی معافی کے امکان کو سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے۔ دوسری جانب، اسرائیلی سیاسی حلقوں میں اس معاملے پر شدید بحث جاری ہے، جہاں کچھ حلقے وزیراعظم کو معافی دینے کے حق میں ہیں تو کچھ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وزیراعظم نیتن یاہو کی جانب سے کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے، لیکن ان کے قریبی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ وہ تمام قانونی آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ اسرائیل کی سیاست میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے نتائج دور رس ہوں گے۔ وزیراعظم نیتن یاہو کی قانونی مشکلات نے نہ صرف اسرائیلی سیاست کو بلکہ علاقائی اور بین الاقوامی سیاست کو بھی متاثر کیا ہے۔ امریکہ کا اس معاملے میں براہ راست ملوث ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کے خلاف کرپشن کے الزامات میں رشوت لینا، اختیارات کا غلط استعمال اور فراڈ کے مقدمات شامل ہیں۔ ان الزامات کی تحقیقات کئی سالوں سے جاری ہیں اور اب عدالت میں ان کا فیصلہ ہونا ہے۔ وزیراعظم نیتن یاہو نے تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ سیاسی مخالفین کی جانب سے کی جانے والی سازش کا شکار ہیں۔ تاہم، عدالت نے ان الزامات پر تفتیش جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیراعظم نیتن یاہو کے مخالفین کا کہنا ہے کہ اگر انہیں معافی دی گئی تو یہ قانون کی حکمرانی کی خلاف ورزی ہوگی اور کرپشن کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیراعظم نیتن یاہو کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزویگ کے پاس وزیراعظم نیتن یاہو کو معافی دینے یا نہ دینے کا اختیار ہے۔ یہ فیصلہ صدر ہرزویگ کے لیے ایک مشکل فیصلہ ہوگا، کیونکہ اس کا اسرائیل کی سیاست اور قانون کی حکمرانی پر گہرا اثر پڑے گا۔ صدر ہرزویگ کو تمام پہلوؤں پر غور کرنا ہوگا اور ایک ایسا فیصلہ کرنا ہوگا جو اسرائیل کے مفاد میں ہو
