نیتن یاہو کی نئی پیشکش: آئزن کوٹ کو وزیراعظم بنانے کا اعلان
بنیامین نیتن یاہو نے حکومت سازی میں ناکامی کے بعد گادی آئزن کوٹ کو پہلے وزیراعظم بنانے کی پیشکش کر دی ہے تاکہ قومی اتحاد ممکن ہو سکے۔
اسرائیل ی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے حکومت بنانے میں دشواریوں کے پیش نظر اپنے سیاسی حریف گادی آئزن کوٹ کو پہلے وزیراعظم بنانے اور اختیارات کی تقسیم کی پیشکش کر دی ہے۔ نیتن یاہو نے ہفتے کی شام سوشل میڈیا پر جاری بیان میں واضح کیا کہ موجودہ کشیدہ حالات میں قومی اتحاد وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ لیکوڈ پارٹی نے اکتوبر 27 کے انتخابات میں پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں لیکن حکومت بنانے کے لیے درکار اکثریت ان کے پاس نہیں ہے۔
اختیارات کی تقسیم اور قومی اتحاد کی ضرورت
نیتن یاہو نے اپنے بیان میں یہ بھی وضاحت کی کہ اگر گادی آئزن کوٹ پہلے وزیراعظم کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں تو وہ خود متبادل وزیراعظم کے طور پر ذمہ داریاں نبھانے کو تیار ہیں۔ تاہم نیتن یاہو نے اس پیشکش میں وزیراعظم کے عہدے پر رہنے کی مدت کے بارے میں کوئی واضح مدت یا شرائط طے نہیں کی ہیں۔ انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ لیکوڈ اور یشر جماعت کے درمیان فوری طور پر سنجیدہ اور تیز رفتار مذاکرات کا عمل شروع ہو جائے گا۔Also readہنگو میں تین مفاد خواہ حملہ آور ہلاک
اس حوالے سے نیتن یاہو نے دونوں فریقوں سے یہ بھی اپیل کی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے معقول سمجھوتوں اور رعایتوں پر آمادگی ظاہر کریں تاکہ سیاسی بحران کا کوئی پائیدار حل نکالا جا سکے۔ یہ پیشکش اسرائیلی سیاست میں ایک غیرمعمولی تبدیلی کے طور پر دیکھی جا رہی ہے کیونکہ نیتن یاہو نے اپنی طویل سیاسی حکمرانی کو خطرے سے بچانے کے لیے اپنی پارٹی کی بڑائی کو ایک طرف رکھ دیا ہے۔
آئزن کوٹ کے شرائط اور تاخیر کا الزام
گادی آئزن کوٹ نے جمعے کو ایک اہم بیان میں واضح کیا تھا کہ قومی اتحاد محض عہدوں کی تقسیم یا کون پہلے وزیراعظم بنے اس سے متعلق نہیں بلکہ یہ بنیادی پالیسیوں اور اقدار کا معاملہ ہے۔ انہوں نے لیکوڈ پارٹی پر دو ہفتوں کے دوران کسی ٹھوس تجویز کے بغیر مذاکرات میں جان بوجھ کر تاخیر کرنے کا الزام لگایا۔ آئزن کوٹ نے سوال اٹھایا کہ کیا نیتن یاہو واقعی سنجیدہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا وہ صرف معاملے کو طول دے رہے ہیں۔
نیتن یاہو کی تازہ پیشکش کے بعد آئزن کوٹ نے انہیں اور ان کی مذاکراتی ٹیم کو فوری مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک ہفتہ قبل خفیہ رابطے کے ذریعے نیتن یاہو کو اہم سمجھوتوں پر مشتمل ایک تفصیلی تجویز بھی ارسال کر چکے ہیں جس کا اب تک جواب نہیں ملا۔ لیکوڈ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان رابطہ ہوا ہے اور وہ اتوار کی صبح ملاقات کے لیے متفق ہو گئے ہیں۔
اپوزیشن اتحاد اور اسپیکر کی انتخابی کارروائی
گادی آئزن کوٹ پہلے ہی دائیں بازو کی جماعت یسرائیل بیتینو اور بائیں بازو کی جماعت دی ڈیموکریٹس کے ساتھ اتحادی معاہدے کر چکے ہیں۔ مزید برآں وہ الٹرا آرتھوڈاکس جماعت یونائیٹڈ توراہ جوڈازم کے ساتھ بھی حکومت سازی کے لیے مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جماعت چند برسوں سے نیتن یاہو کی حکومت کی مضبوط حمایت کرتی رہی ہے۔ اس حوالے سے اسرائیلی پارلیمنٹ میں بھی نیتن یاہو کو ایک بڑا سیاسی دھچکا لگا جب اپوزیشن نے نیا اسپیکر منتخب کر لیا ہے۔
سیاسی اثرات اور مستقبل کی جانب قدم
اسرائیل کی سیاسی منظر نامے میں یہ پیشرفت نیتن یاہو کے لیے ایک سنگین امتحان کے طور پر سامنے آئی ہے جس میں اقتدار برقرار رکھنا ان کی حکمت عملی کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ ممکنہ طور پر نیتن یاہو کی طویل سیاسی حکمرانی کا خاتمہ اس عمل سے ممکن ہو سکتا ہے۔ تمام جماعتوں کا انحصار اب اس بات پر ہے کہ کیا وہ قومی اتحاد کے تحت کوئی مشترکہ پالیسی ترتیب دے پاتے ہیں یا پھر سیاسی کشمکش مزید گہری ہو جاتی ہے۔
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