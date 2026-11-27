نیتھن لائن کو آسٹریلیا کی ٹیسٹ ٹیم سے نکال دیا گیا
آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے نیتھن لائن کو ٹیم سے باہر کیا ہے۔ کوری رکیسیولی اور جیک کلیٹن کو نئی امید کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔
آسٹریلوی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے وٹسٹار گیند باز نیتھن لائن کو نیوزی لینڈ کے خلاف ہونے والی چار ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے منتخب نہیں کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ ہفتے کو سامنے آیا، جس سے تیس نین سالہ وٹسٹار کی کیریئر کی موجودہ صورتحال میں عدم یقینی پیدا ہو گئی ہے۔ اس جگہ کو کوری رکیسیولی نے حاصل کیا ہے، جو کہ لائن سے دس سال چھوٹے ہیں۔ رکیسیولی 13 کھلاڑیوں پر مشتمل ابتدائی اسکواڈ میں شامل سب سے جوان کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں۔
نئے کھلاڑیوں کی تیاری اور میچ کی تفصیلات
پہلا ٹیسٹ میچ 9 دسمبر کو پرتھ میں شروع ہو رہا ہے۔ اسکواڈ میں شامل 13 کھلاڑیوں میں سے دو نئے چہرے ہیں۔ 14 واں کھلاڑی مقامی شیفلڈ شیلڈ کی اگلی راؤنڈ کے بعد شامل کیا جائے گا۔ یہ سیریز اسی وقت کی ہے جب "سینڈ پیپر گیٹ" بال ٹیمپرنگ اسکینڈل کے بارے میں نئی خبریں سامنے آئی ہیں۔ یہ میچ آسٹریلیا کے لیے اس لحاظ سے بھی اہم ہے کیونکہ مرنس لابوچینہ کو فارم کی کمی کی وجہ سے ٹیم سے ہٹا دیا گیا ہے۔Also readPakistan, Saudi Arabia, Türkiye Boost Defence Ties
جیک کلیٹن، جو 27 سالہ کویئنزلینڈ کے بیٹسمین ہیں، نے لابوچینہ کی جگہ حاصل کی ہے۔ کلیٹن کو ممکنہ طور پر نمبر تین پر بیٹنگ کے لیے شامل کیا جائے گا، جس سے سٹیو اسمتھ چار نمبر پر برقرار رہیں گے۔ کلیٹن کو سیم کونسٹاس اور جیک ویذرالڈ جیسے دیگر کھلاڑیوں کو پیچھے چھوڑ کر ترجیح دی گئی ہے کیونکہ وہ شیفلڈ شیلڈ میں مسلسل فارم میں ہیں۔
منتخب کنندگان کا مؤقف اور ٹیکٹیکل تبدیلیاں
منتخب کنندگان کے چیئرمین جارج بیلی نے واضح کیا کہ لائن اب بھی مستقبل کے لیے اسکواڈ کا حصہ رہیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ لائن کے پاس غیر معمولی ریکارڈ اور تجربات ہیں جو مستقبل میں پروگرام کے لیے قیمتی ثابت ہو سکتے ہیں۔ بیلی نے مزید کہا کہ کوری رکیسیولی گزشتہ کئی سیزن سے ڈومیسٹک کرکٹ میں مضبوط کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ ان کی خصوصیات آسٹریلوی موسم و کھیل کے میدان کے لیے موزوں ہیں۔
رکیسیولی، جنہوں نے کئی بار آسٹریلیا اے کے لیے کھیلا ہے، نے ٹوڈ مر فی، میٹ کھومن اور متھل اسویپسن کو پیچھے چھوڑ کر خود کو ترجیحی کھلاڑی ثابت کیا ہے۔ تاہم، یہ دیکھنے میں دلچسپی ہوگی کہ آیا وہ کھیلتے ہیں یا نہیں۔ پرتھ کے روایتی طور پر باؤنس والے وکٹ پر آسٹریلیا چار سیمرز کے ساتھ جا سکتا ہے۔ سکاٹ بولینڈ پےٹ کمنز، متھل اسٹارک اور جوش ہیزلوڈ کے ساتھ گیند بازی کا کام کر سکتے ہیں۔
کھیلاڑیوں کی تبدیلی اور مستقبل کے اقدامات
جیک کلیٹن کی ڈیبیو کی امید تقریبا یقینی ہے کیونکہ آل راؤنڈرز کوپر کونلی اور بوی ویبسٹر کو بھی ٹیم سے باہر کیا گیا ہے۔ یہ دونوں کھلاڑی حال ہی میں جنوبی افریقہ کی سیریز میں ساتویں نمبر پر بیٹنگ کرتے تھے۔ جارج بیلی نے جیک کلیٹن کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک منظم کھلاڑی ہیں جنہوں نے طویل عرصے تک مستقل کارکردگی دکھائی ہے۔ ان کا انداز بیٹنگ آرڈر کے دیگر کھلاڑیوں کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔
یہ پہلی بار ہے کہ لائن کو ان کی ڈیبیو سیریز، یعنی 2011 میں سری لنکا کے خلاف، کے بعد ٹیم سے باہر کیا گیا ہے جب وہ کھیلنے کے لیے فٹ تھے۔ لائن نے 145 ٹیسٹ میچوں میں 577 وکٹیں لے کر تاریخ میں چھٹے نمبر پر ہیں۔ انہوں نے بھارت اور انگلینڈ کے خلاف آنے والی چھ مہینوں کی سیریزز میں کھیلتے رہنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔
آسٹریلوی ٹیم میں پےٹ کمنز (کپتان)، سکاٹ بولینڈ، الکس کییری، جیک کلیٹن، کیمران گرین، جوش ہیزلوڈ، ٹریوس ہیڈ، جوش انگلس، مائیکل نیسر، میتھیو رینشو، کوری رکیسیولی، سٹیو اسمتھ اور متھل اسٹارک شامل ہیں۔
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