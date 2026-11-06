نیتھیا رامن نے لاس اینجلس میئر کی انتخابی جنگ جیت لی
ڈیموکریٹک سوشلسٹ امیدوار نیتھیا رامن نے موجودہ میئر کیرن بےس کو شکست دے کر لاس اینجلس کی تاریخ میں نیا باب کھول دیا ہے۔
لاس اینجلس میں ہونے والی میئر کی انتخابی جنگ میں ڈیموکریٹک سوشلسٹ امیدوار نیتھیا رامن نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے موجودہ میئر کیرن بےس کو قریبی مقابلے کے بعد شکست دی، جس کے بعد بےس نے جمعہ کو اپنی ہار تسلیم کر لی۔ نیتھیا رامن شہر کے کاؤنسل ممبر ہیں اور بےوقوفی کے خلاف کام کرنے والی ایک معروف فعالیت پسند ہیں۔
یہ کامیابی لاس اینجلس کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم موڑ ہے کیونکہ 2005 کے بعد سے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کوئی میئر نے موجودہ میئر کو شکست دی ہے۔ نیتھیا رامن کو ملک بھر میں تیزی سے ابھرنے والے ڈیموکریٹک سوشلسٹس اور پروجریسوئس لہر کا ایک اہم حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔Also readپاکستانی ماہرین سائبر سیکیورٹی: خلینج میں کیریئر کے مواقع اور تیاری
نیتھیا رامن کی سیاسی زندگی
بھارت میں پیدا ہونے والی نیتھیا رامن شہری منصوبہ بندی کی ماہر ہیں۔ انہوں نے 2020 میں لاس اینجلس شہری کاؤنسل میں نشست جیت کر اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ ایک وقت میں کیرن بےس کی اتحادی رہنے والی نیتھیا رامن نے ریاستہائے متحدہ کی دوسری بڑی شہر میں سیاسی ادارہ جات کو حیران کر دیا جب انہوں نے میئر کے خلاف انتخاب لڑا۔
نیتھیا رامن نے نیویارک شہر کے میئر زہران مامدانی سے تشبیہات کو قبول کیا ہے، لیکن انہوں نے اس خیال کی تردید کی کہ وہ صرف مغربی ساحل کی نقل ہیں۔ انہوں نے وینیٹی فیئر کو بتایا کہ وہ خود مختلف اور انوکھی ہیں۔
بیوقوفی کا مسئلہ مرکزی دلچسپی
بیوقوفی کا مسئلہ اس انتخابی مہم میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ 2025 میں لاس اینجلس ہوم لیس سرویسز اتھارٹی کی آخری سالانہ گنتی کے مطابق، تقریباً 44,000 لوگ بے گھر تھے۔ ان میں سے تقریباً 27,000 لوگ سڑکوں، گاڑیوں یا کیمپوں میں رہ رہے تھے۔
ان بے گھر لوگوں میں سے تقریباً 5,000 لوگ ڈاؤن ٹاؤن سکیڈ رو ضلع میں مرتکز ہیں۔ نیتھیا رامن نے ووٹرز اور کیمپین رضاکاروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ سستی رہائش، بچوں کے لیے پارکس اور محفوظ شہر بنائیں گے۔
کیرن بےس کی کارکردگی پر تنقید
کیرن بےس، جو لاس اینجلس کی پہلی خاتون میئر ہیں، نے اپنے عہدے کا چار سالہ دورانیہ شروع کرتے ہوئے بیوقوفی کے خلاف جنگ کو اپنی اہم ترجیح قرار دیا تھا۔ تاہم، سستی رہائش کی فعالیت پسندوں نے ان پر تنقید کی کہ انہوں نے کافی ترقی نہیں کی۔
کیرن بےس کی مقبولیت میں مزید کمی اس وقت ہوئی جب جنوری 2025 میں پالسےڈس آگ لگی، جو شہر کی تاریخ میں سب سے تباہ کن آفات میں سے ایک تھی۔ اس آگ میں 12 افراد ہلاک ہو گئے اور 6,800 سے زیادہ عمارتیں تباہ ہو گئیں۔
آئندہ اقدامات اور منتقلی
کیرن بےس نے لکھے گئے بیان میں نیتھیا رامن کو مبارکباد دی ہے اور ایک ہموار منتقلی کا وعدہ کیا ہے۔ نیتھیا رامن نے عوامی خدمت کے کیرن بےس کے کیریئر کی تعریف کی ہے۔ یہ انتخاب سیاسی نقشے میں تیزی سے ابھرنے والے نئے نظریات کی عکاسی کرتا ہے۔
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