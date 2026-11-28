نیتھن لائن کی ٹیم سے برطرفی، آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے نیا اسکواڈ اعلان کر دیا
آسٹریلیا نے آف اسپنر نیتھن لائن کو اسکواڈ سے باہر کر دیا ہے۔ کوری روچیکولی اور جیک کلیٹن کو موقع ملا۔ سیریز 9 دسمبر سے پرتھ میں شروع ہوگی۔
آسٹریلوی کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ کے خلاف ہونے والی چار ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے اپنا حتمی اسکواڈ اعلان کر دیا ہے۔ اس اہم فیصلے کے تحت دیرینہ اسپنر نیتھن لائن کو ٹیم سے باہر کر دیا گیا ہے۔ یہ سیریز 9 دسمبر کو پرتھ میں شروع ہوگی۔
نیتھن لائن کی برطرفی کی حقیقی وجوہات
آسٹریلوی سلیکشن پینل نے نیتھن لائن کو ڈراپ کرنے کا فیصلہ ان کی حالیہ فارم اور فٹنس کے مسائل کی بنیاد پر کیا ہے۔ یہ اقدام بالکل ٹیم کی کارکردگی کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ سلیکٹرز نے واضح کیا ہے کہ یہ فیصلہ 2018 کے بال ٹیمپرنگ اسکینڈل سے مکمل طور پر الگ ہے۔ 39 سالہ لائن اب تک کرکٹ کی تاریخ میں سب سے کامیاب بولرز میں شمار ہوتے ہیں۔Also readHamas leader's son survives Israeli airstrike in Gaza
نیتھن لائن نے اپنی پوری کیریئر میں 577 ٹیسٹ وکٹیں حاصل کی ہیں۔ وہ آسٹریلیا کی طرف سے سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے دوسرے بولر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تاہم گزشتہ چند سالوں میں ان کی کارکردگی میں کمی واقع ہوئی ہے۔ انجریز نے ان کی کارکردگی کو متاثر کیا ہے۔ اس وجہ سے وہ ٹیم میں مستقل جگہ بنانے میں ناکام رہے۔
چیف سلیکٹر کا موقف اور نئے کھلاڑیوں کا انتخاب
آسٹریلوی ٹیم کے چیف سلیکٹر جارج بیلی نے نیتھن لائن کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لائن نے حالیہ میچز میں اپنی توقعات پر پورا نہ اتر سکیں۔ تاہم جارج بیلی نے یہ بھی تسلیم کیا کہ لائن کا وسیع تجربہ مستقبل میں ٹیم کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ یہ بات ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داری کا اظہار ہے۔
نیتھن لائن کی جگہ 29 سالہ کوری روچیکولی کو ٹیم میں جگہ دی گئی ہے۔ کوری روچیکولی کو اس سیریز میں اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کا مکمل موقع ملے گا۔ انہیں ٹیم کا اہم حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جیک کلیٹن بھی پہلی بار آسٹریلوی ٹیم کا حصہ بنے ہیں۔ جیک کلیٹن کو اسکواڈ میں شامل کرنے کا مقصد ٹیم میں نئی توانائی لانا ہے۔
سیریز کا اہم ترتیب اور ممکنہ اثرات
نیوزی لینڈ کے خلاف یہ چار ٹیسٹ میچز کی سیریز 9 دسمبر کو پرتھ سے آغاز پذیر ہوگی۔ آسٹریلیا اس سیریز کو اپنی عالمی رینکنگ میں مزید بہتری لانے کے لیے استعمال کرے گا۔ نئے اسکواڈ کا تجربہ کرنا آسٹریلوی کوچز کی اولین ترجیح ہوگی۔ یہ سیریز دونوں ٹیموں کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔
نیتھن لائن کی برطرفی کو کرکٹ دنیا میں یکدم سے سراہا جا رہا ہے۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ فیصلہ درست ہے۔ آسٹریلوی ٹیم کو اب نئے سپنرز کو ٹیم میں شامل کرنا ہوگا۔ یہ اقدام ٹیم کے مستقبل کے لیے اہم قدم ہے۔ کرکٹ فنز کے لیے یہ سیریز دیکھنے کے قابل ہے۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at ExpressNewsPK
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports