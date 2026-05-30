نیشنل انڈر 21 ہاکی ٹریننگ کیمپ کا اعلان

پاکستان ہاکی فیڈریشن نے اسلام آباد میں نوجوان کھلاڑیوں کے لیے انڈر 21 ٹریننگ کیمپ کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد قومی ہاکی ٹیلنٹ کو فروغ دینا ہے۔
پاکستان ہاکی فیڈریشن (پی ایچ ایف) نے ملک بھر میں ہاکی کے فروغ اور مستقبل کے ستاروں کو تیار کرنے کے لیے اسلام آباد میں نیشنل انڈر 21 ہاکی ٹریننگ کیمپ کے انعقاد کا باضابطہ اعلان کردیا ہے۔ یہ کیمپ 5 جون 2026 سے پاکستان اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں منعقد ہوگا، جس میں ملک بھر سے اوپن ٹرائلز 2026 کے ذریعے منتخب کردہ نوجوان کھلاڑی حصہ لیں گے۔ پی ایچ ایف کے مطابق یہ کیمپ قومی ہاکی ٹیلنٹ پائپ لائن کو مضبوط بنانے اور ایسی نئی نسل تیار کرنے کی حکمت عملی کا حصہ ہے جو بین الاقوامی میدانوں میں پاکستان کا نام روشن کر سکے۔ سلیکشن کمیٹی نے ٹرائلز کے بعد ممکنہ کھلاڑیوں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ اس کیمپ میں شامل ہونے والے کھلاڑیوں کی عمر 18 سے 21 سال کے درمیان ہے، اور ان کا انتخاب سخت معیار کی بنیاد پر کیا گیا ہے تاکہ صرف بہترین صلاحیتوں والے کھلاڑیوں کو موقع مل سکے۔ پی ایچ ایف نے کہا ہے کہ فیڈریشن نوجوان کھلاڑی وں کو اعلیٰ معیار کی کوچنگ، مسابقتی ماحول اور قومی ٹیم تک شفاف رسائی فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انڈر 21 کیمپ سلیکٹرز اور کوچز کو ملک بھر کے ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ کو قریب سے دیکھنے کا موقع دے گا، جس سے مستقبل کے بین الاقوامی مقابلوں کے لیے مضبوط اسکواڈ تیار کرنے میں مدد ملے گی۔ فیڈریشن کا کہنا ہے کہ عالمی ہاکی میں پاکستان کا کھویا ہوا مقام واپس لانے کے لیے نوجوانوں پر سرمایہ کاری ناگزیر ہے۔ اس کیمپ میں شرکت کرنے والے کھلاڑیوں کو نہ صرف جدید تکنیک کی تربیت دی جائے گی بلکہ انہیں ذہنی اور جسمانی طور پر بھی مضبوط بنانے پر زور دیا جائے گا تاکہ وہ اہم مواقع پر دباؤ کا سامنا کر سکیں۔ تربیتی پروگرام میں ہاکی کی بنیادی مہارتوں کے علاوہ جدید حکمت عملی، فٹنس، ٹیم ورک اور لیڈرشپ پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ کوچنگ پینل میں سابق بین الاقوامی کھلاڑیوں اور تجربہ کار کوچز کو شامل کیا گیا ہے جو نوجوانوں کی رہنمائی کریں گے۔ فیڈریشن نے اس موقع پر حکومت پاکستان، وزارت بین الصوبائی رابطہ، پاکستان اسپورٹس بورڈ، اسپانسرز اور ہاکی برادری کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ہاکی کے فروغ میں مسلسل تعاون کیا۔ پی ایچ ایف کا کہنا ہے کہ ان اداروں کا تعاون قومی کھیل کی بقا اور ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ علاوہ ازیں، فیڈریشن نے اعلان کیا کہ وہ مستقبل قریب میں خواتین کی ہاکی کے لیے بھی اسی نوعیت کے کیمپ منعقد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ خواتین کھلاڑیوں کو بھی اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع مل سکے۔ اس اقدام سے پاکستان میں ہاکی کو ایک بار پھر عروج پر پہنچانے کی امید پیدا ہوئی ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کا یہ اقدام ان نوجوانوں کے لیے ایک سنہری موقع ہے جو قومی ٹیم میں جگہ بنانا چاہتے ہیں۔ کیمپ کے اختتام پر بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو قومی انڈر 21 اسکواڈ میں شامل کر کے بین الاقوامی ٹورنامنٹس میں بھیجا جائے گا۔ اس طرح یہ کیمپ نہ صرف تربیتی بلکہ سلیکشن کے عمل کا بھی حصہ ہے۔ پی ایچ ایف نے امید ظاہر کی کہ اس کیمپ سے مستقبل کے اولمپین اور ورلڈ کپ ہیروز جنم لیں گے.
پاکستان ہاکی فیڈریشن (پی ایچ ایف) نے ملک بھر میں ہاکی کے فروغ اور مستقبل کے ستاروں کو تیار کرنے کے لیے اسلام آباد میں نیشنل انڈر 21 ہاکی ٹریننگ کیمپ کے انعقاد کا باضابطہ اعلان کردیا ہے۔ یہ کیمپ 5 جون 2026 سے پاکستان اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں منعقد ہوگا، جس میں ملک بھر سے اوپن ٹرائلز 2026 کے ذریعے منتخب کردہ نوجوان کھلاڑی حصہ لیں گے۔ پی ایچ ایف کے مطابق یہ کیمپ قومی ہاکی ٹیلنٹ پائپ لائن کو مضبوط بنانے اور ایسی نئی نسل تیار کرنے کی حکمت عملی کا حصہ ہے جو بین الاقوامی میدانوں میں پاکستان کا نام روشن کر سکے۔ سلیکشن کمیٹی نے ٹرائلز کے بعد ممکنہ کھلاڑیوں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ اس کیمپ میں شامل ہونے والے کھلاڑیوں کی عمر 18 سے 21 سال کے درمیان ہے، اور ان کا انتخاب سخت معیار کی بنیاد پر کیا گیا ہے تاکہ صرف بہترین صلاحیتوں والے کھلاڑیوں کو موقع مل سکے۔ پی ایچ ایف نے کہا ہے کہ فیڈریشن نوجوان کھلاڑیوں کو اعلیٰ معیار کی کوچنگ، مسابقتی ماحول اور قومی ٹیم تک شفاف رسائی فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انڈر 21 کیمپ سلیکٹرز اور کوچز کو ملک بھر کے ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ کو قریب سے دیکھنے کا موقع دے گا، جس سے مستقبل کے بین الاقوامی مقابلوں کے لیے مضبوط اسکواڈ تیار کرنے میں مدد ملے گی۔ فیڈریشن کا کہنا ہے کہ عالمی ہاکی میں پاکستان کا کھویا ہوا مقام واپس لانے کے لیے نوجوانوں پر سرمایہ کاری ناگزیر ہے۔ اس کیمپ میں شرکت کرنے والے کھلاڑیوں کو نہ صرف جدید تکنیک کی تربیت دی جائے گی بلکہ انہیں ذہنی اور جسمانی طور پر بھی مضبوط بنانے پر زور دیا جائے گا تاکہ وہ اہم مواقع پر دباؤ کا سامنا کر سکیں۔ تربیتی پروگرام میں ہاکی کی بنیادی مہارتوں کے علاوہ جدید حکمت عملی، فٹنس، ٹیم ورک اور لیڈرشپ پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ کوچنگ پینل میں سابق بین الاقوامی کھلاڑیوں اور تجربہ کار کوچز کو شامل کیا گیا ہے جو نوجوانوں کی رہنمائی کریں گے۔ فیڈریشن نے اس موقع پر حکومت پاکستان، وزارت بین الصوبائی رابطہ، پاکستان اسپورٹس بورڈ، اسپانسرز اور ہاکی برادری کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ہاکی کے فروغ میں مسلسل تعاون کیا۔ پی ایچ ایف کا کہنا ہے کہ ان اداروں کا تعاون قومی کھیل کی بقا اور ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ علاوہ ازیں، فیڈریشن نے اعلان کیا کہ وہ مستقبل قریب میں خواتین کی ہاکی کے لیے بھی اسی نوعیت کے کیمپ منعقد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ خواتین کھلاڑیوں کو بھی اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع مل سکے۔ اس اقدام سے پاکستان میں ہاکی کو ایک بار پھر عروج پر پہنچانے کی امید پیدا ہوئی ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کا یہ اقدام ان نوجوانوں کے لیے ایک سنہری موقع ہے جو قومی ٹیم میں جگہ بنانا چاہتے ہیں۔ کیمپ کے اختتام پر بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو قومی انڈر 21 اسکواڈ میں شامل کر کے بین الاقوامی ٹورنامنٹس میں بھیجا جائے گا۔ اس طرح یہ کیمپ نہ صرف تربیتی بلکہ سلیکشن کے عمل کا بھی حصہ ہے۔ پی ایچ ایف نے امید ظاہر کی کہ اس کیمپ سے مستقبل کے اولمپین اور ورلڈ کپ ہیروز جنم لیں گے
پاکستان ہاکی انڈر 21 کیمپ ٹریننگ اسلام آباد نوجوان کھلاڑی
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
12 dead, including 2 children, in Israeli strikes on south LebanonLebanon's health ministry said on Thursday that Israeli strikes on the country's south killed at least 11 people, including two children, and wounded 21
Read more »
ہارڈ روک کر ٹیلر سوزٹ کے کنسرٹ پر حملہ کا منصوبہ بنانے والے 21 سالہ آسٹریا کے شہری کو 15 سال کی سزاہارڈ روک کر ٹیلر سوزٹ کے کنسرٹ پر حملہ کا منصوبہ بنانے والے 21 سالہ آسٹریا کے شہری کو 15 سال کی سزا دی گئی ہے۔
Read more »
Teen who plotted to attack Taylor Swift concert gets 15 years in prison21 سالہ آسٹرین شہری کو ویانا میں ہونے والے ٹیلر سوئفٹ کے کنسرٹ سے صرف ایک روز قبل گرفتار کیا گیا تھا
Read more »