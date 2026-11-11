نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں گرڈ-20 افسران کے لیے 28ویں قومی سکیورٹی کورس کی نامزدگی کی حثیت
ایڈمنٹن ڈویژن نے اسلام آباد میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں اگست ۲۰۲۷ سے شروع ہونے والے 28ویں قومی سکیورٹی کورس کے لیے گرڈ-20 اہلیت رکھنے والے افسران کی نامزدگی کے لیے ہدایت جاری کی ہے۔ اس بنیادی پروگرام میں خواتین افسران کی نمائندگی کو بڑھایا جائے گا اور ہر شریک کی فیس ۲,۱۶۹,۴۶۲ روپے مقرر کی گئی ہے۔ تمام وزارتیں اور ڈویژنز کو ۲۰ نومبر تک نامزدگی کے اسناد اور ضروری دستاویزات جمع کرانے کی ہدایت دینی ہے۔
اسلام آباد میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی (نڈو) میں 28ویں قومی سکیورٹی کورس کے لیے گرڈ-٢٠ آفیسرز کی نامزدگیوں کے لیے درخواست جاری کی گئی ہے۔ ایڈمنٹن ڈویژن نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس کورس کا آغاز اگست ۲۰۲۷ میں، ۱۵ کی تاریخ، ہوگا۔ اس سلسلے میں تمام وزارتوں اور ڈویژنز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ۲۰ نومبر، ۲۰۲۶ تک اہل اہلکاروں کا نام لکھ کر جمع کرائیں۔ اہلکار گرڈ ٢٠ یا اس کے مساوی عہدے پر فائز ہوں، پروموشن کٹیگری میں ہوں اور کورس کے آغاز کے وقت ۵۵ سال سے زیادہ عمر کے نہ ہوں۔ آفیسرز کو اندرونی ڈیوٹی پر، بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ ڈیوٹی پر، ادارہ جاتی ڈیوٹی پر غیر ملکی مشن میں تبادلہ پر، یا طویل رخصت پر، یا ڈسپلنری کاروائی کے تحت رہنے پر عام طور پر نامزدگی کے لیے اہل نہیں سمجھا جائے گا۔ ڈوائژن کی جانب سے خواتین آفیسرز کی نمائندگی کو فروغ دینے کے لیے ہدایت کی گئی ہے کہ ہر وزارت ۶ سے ۸ خواتین آفیسرز کی نامزدگی کرے، جس میں سے کم از کم ۴ خواتین کورس میں شامل ہوں۔ اس پروگرام میں ہر شریک کے لیے فیس ۲,۱۶۹,۴۶۲ روپے مقرر کی گئی ہے۔ اس کے تحت ہر وزارت اور ڈویژن کو بایو ڈیٹا چارٹس، آئی سی پی چارٹس اور میڈیکل رپورٹیں جمع کرانی ہوں گی۔ اس کے لیے جامع دستاویزات، جیسے کہ آفیسرز کی مخصوص اہلیتیں، ان کے سرٹیفکیٹ اور ٹائم لائنز، ضرور شامل کرنا ضروری ہے۔ ان کو دی گئی آخری تاریخ تک جائزہ لیں اور مقبول عملی منصوبے کے طور پر ڈوائژن کی ہدایات پر عمل درآمد کیا جائے۔ اس پوری طرح سے نظامی اور عملی کاروائی کا مقصد ملک کی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانا اور بین الاقوامی سطح پر اپنے دفاعی افعال کو توسیع دینا ہے۔ اس کی بنا پر, ہر حیثیت میں ایک مکمل نتائج کے ساتھ اس کورس کو موثر بنانے کے لیے اہم اقدامات کی ضرورت ہے، تاکہ ہر شریک کو بہترین تربیتی ماحول اور مستقبل کے لیے مؤثر حکمت عملی ملے۔ اس پروگرام کو منتخب کرنے کا فیصلہ اس بات کو سامنے رکھتا ہے کہ پاکستان کے دفاع دائرہ میں سنسنی خیز تبدیلیاں اور جدید صیغے درکار ہیں۔ گریڈ ۲۰ مزاج کے اہلکار کورس کے دوران دفاعی حکمت عملی وں، سکیورٹی سیٹنگز اور حکومتی نیشنل سکیورٹی پالیسی کے نئے حصوں پر کام کریں گے۔ اس کے ذریعے وہ نہ صرف ابتدائی سطح کے افسران کے ساتھ ملکر عملی کام کریں گے، بلکہ اپنے تجربات، معیاری منصوبوں اور موثر تیزی سے امداد کے لیے حکمت عملی وں کو ترقی دیں گے۔ اس کورس کا آغاز پاکستان کی برادری کو زیادہ مستحکم بنانے، دہشتگردی کے خلاف موثر اقدامات اور سکیورٹی کے نئے سطحات پر مضمر ہوگی۔ ڈوائژن کے مقرر کردہ اہداف کے چاروں طرف کام کرنے کے ساتھ ساتھ، اس پروگرام میں انٹیرنیشنل اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی تعلق برقرار رکھنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ اس کے تحت کورس کے دوران تعلیم لینے والے آفیسرز کو عالمی سطح پر تربیتی پروگرامز کا ادراک حاصل ہوگا۔ یہ ہدف واضح کرتا ہے کہ پاکستان نے اپنے دفاعی مراکز کی جدیدیت اور پالیسیاں اپنانے کا فیصلہ کیا ہے، جو مزید کراس بلٹن اور عالمی انتظامی مقاصد کے ساتھ جنجال میں محفوظ رہنے کے لیے معاون ثابت ہوگا۔.
اسلام آباد میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی (نڈو) میں 28ویں قومی سکیورٹی کورس کے لیے گرڈ-٢٠ آفیسرز کی نامزدگیوں کے لیے درخواست جاری کی گئی ہے۔ ایڈمنٹن ڈویژن نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس کورس کا آغاز اگست ۲۰۲۷ میں، ۱۵ کی تاریخ، ہوگا۔ اس سلسلے میں تمام وزارتوں اور ڈویژنز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ۲۰ نومبر، ۲۰۲۶ تک اہل اہلکاروں کا نام لکھ کر جمع کرائیں۔ اہلکار گرڈ ٢٠ یا اس کے مساوی عہدے پر فائز ہوں، پروموشن کٹیگری میں ہوں اور کورس کے آغاز کے وقت ۵۵ سال سے زیادہ عمر کے نہ ہوں۔ آفیسرز کو اندرونی ڈیوٹی پر، بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ ڈیوٹی پر، ادارہ جاتی ڈیوٹی پر غیر ملکی مشن میں تبادلہ پر، یا طویل رخصت پر، یا ڈسپلنری کاروائی کے تحت رہنے پر عام طور پر نامزدگی کے لیے اہل نہیں سمجھا جائے گا۔ ڈوائژن کی جانب سے خواتین آفیسرز کی نمائندگی کو فروغ دینے کے لیے ہدایت کی گئی ہے کہ ہر وزارت ۶ سے ۸ خواتین آفیسرز کی نامزدگی کرے، جس میں سے کم از کم ۴ خواتین کورس میں شامل ہوں۔ اس پروگرام میں ہر شریک کے لیے فیس ۲,۱۶۹,۴۶۲ روپے مقرر کی گئی ہے۔ اس کے تحت ہر وزارت اور ڈویژن کو بایو ڈیٹا چارٹس، آئی سی پی چارٹس اور میڈیکل رپورٹیں جمع کرانی ہوں گی۔ اس کے لیے جامع دستاویزات، جیسے کہ آفیسرز کی مخصوص اہلیتیں، ان کے سرٹیفکیٹ اور ٹائم لائنز، ضرور شامل کرنا ضروری ہے۔ ان کو دی گئی آخری تاریخ تک جائزہ لیں اور مقبول عملی منصوبے کے طور پر ڈوائژن کی ہدایات پر عمل درآمد کیا جائے۔ اس پوری طرح سے نظامی اور عملی کاروائی کا مقصد ملک کی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانا اور بین الاقوامی سطح پر اپنے دفاعی افعال کو توسیع دینا ہے۔ اس کی بنا پر, ہر حیثیت میں ایک مکمل نتائج کے ساتھ اس کورس کو موثر بنانے کے لیے اہم اقدامات کی ضرورت ہے، تاکہ ہر شریک کو بہترین تربیتی ماحول اور مستقبل کے لیے مؤثر حکمت عملی ملے۔ اس پروگرام کو منتخب کرنے کا فیصلہ اس بات کو سامنے رکھتا ہے کہ پاکستان کے دفاع دائرہ میں سنسنی خیز تبدیلیاں اور جدید صیغے درکار ہیں۔ گریڈ ۲۰ مزاج کے اہلکار کورس کے دوران دفاعی حکمت عملیوں، سکیورٹی سیٹنگز اور حکومتی نیشنل سکیورٹی پالیسی کے نئے حصوں پر کام کریں گے۔ اس کے ذریعے وہ نہ صرف ابتدائی سطح کے افسران کے ساتھ ملکر عملی کام کریں گے، بلکہ اپنے تجربات، معیاری منصوبوں اور موثر تیزی سے امداد کے لیے حکمت عملیوں کو ترقی دیں گے۔ اس کورس کا آغاز پاکستان کی برادری کو زیادہ مستحکم بنانے، دہشتگردی کے خلاف موثر اقدامات اور سکیورٹی کے نئے سطحات پر مضمر ہوگی۔ ڈوائژن کے مقرر کردہ اہداف کے چاروں طرف کام کرنے کے ساتھ ساتھ، اس پروگرام میں انٹیرنیشنل اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی تعلق برقرار رکھنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ اس کے تحت کورس کے دوران تعلیم لینے والے آفیسرز کو عالمی سطح پر تربیتی پروگرامز کا ادراک حاصل ہوگا۔ یہ ہدف واضح کرتا ہے کہ پاکستان نے اپنے دفاعی مراکز کی جدیدیت اور پالیسیاں اپنانے کا فیصلہ کیا ہے، جو مزید کراس بلٹن اور عالمی انتظامی مقاصد کے ساتھ جنجال میں محفوظ رہنے کے لیے معاون ثابت ہوگا۔
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