نیشنل سائبر کرائم ایجنسی: 2 ارب سے زائد روپے کی فراڈ اسکیم کا انکشاف
نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے 2 ارب سے زائد روپے کی آن لائن سرمایہ کاری کی فراڈ اسکیم کا انکشاف کیا ہے جس میں 18 مشتبہ افراد ای سی ایل پر ڈالے گئے ہیں۔
نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے پاکستان بھر میں ہزاروں شہریوں سے 2 ارب روپے سے زائد کی رقم چھیننے والی ایک بڑی آن لائن سرمایہ کاری کی فراڈ اسکیم کا انکشاف کیا ہے۔ اس سنگین مالیاتی جرم کی تفتیش کے بعد ایجنسی نے دو مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے اور تمام 18 ملزمان کی شناخت کرتے ہوئے ان کے نامزات کو ایکسٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا ہے۔ یہ کارروائی راولپنڈی میں سائبر کرائم پولیس اسٹیشن میں درج کیے گئے مقدمے کے تحت کی جا رہی ہے جس میں شہریوں کو دھوکہ دے کر ان کی وسیع مقدار میں دولت چھیننے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔
فراڈ اسکیم کا بنیادی نظام اور تفتیشی عمل
اس اسکیم میں ملوث عناصر نے شہریوں کو بڑی سرمایہ کاری کی واپسی کا بھرم دے کر ان سے لاکھوں روپے جمع کیے تھے۔ ابتدائی انکوائریوں سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس پورے منصوبے میں 18 افراد کا ہاتھ تھا جو مختلف مقامات سے جڑے ہوئے تھے۔ جب ایجنسی نے دو اہم مشتبہ افراد کو گرفتار کیا تو ان سے حاصل کردہ معلومات کی روشنی میں تفتیش کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے۔ اب ایجنسی کے عملے کا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ ان تمام افراد کو تلاش کر رہے ہیں جو اس فراڈ نیٹ ورک سے منسلک تھے۔Also readApple iPhone 18 Pro series could arrive in eye-catching red finish
ملزمان کی شناخت اور قانونی کارروائی
قانونی حکمرانوں کے تحت تفتیشی ٹیموں نے تمام 18 ملزمان کی تفصیلات کو ایکسٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا ہے تاکہ ان کا ملک چھوڑنا ناممکن ہو جائے۔ اس وقت تک دو بڑے ملزمان کو حراست میں لیا جا چکا ہے اور ان کے سامنے موجود ڈیٹا کی بنیاد پر مزید گرفتاریاں طے ہیں۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی شہریوں کی مالی حیثیت کو محفوظ بنانے اور جرم کے ارتکاب میں شامل دیگر عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے انتہائی اہم ہے۔
فارنسک تجزیہ اور ٹیکنیکل تفتیش
گرفتار ہونے والے مشتبہ افراد کے استعمال کردہ موبائل فونز اور لیپ ٹاپس کا سختی سے فارنسک تجزیہ جاری ہے تاکہ چوری شدہ رقم کے بہاؤ کا پتہ لگایا جا سکے۔ اس عمل کے دوران ایجنسی کے ماہرین ان الیکٹرانک ڈیوائسز سے متعلقہ ڈیٹا کو اکٹھا کر رہے ہیں جو شہریوں کو فراڈ کا نشانہ بنانے میں استعمال کیے گئے تھے۔ یہ تکنیکی تفتیش مستقبل میں مزید ملزمان کی شناخت اور مالیاتی فراڈ کی مکمل تصویر کشی میں مددگار ثابت ہوگی۔
شہریوں پر اثرات اور آنے والے اقدامات
اس سنگین فراڈ اسکیم سے متاثرہ شہریوں میں گہرا بے چینی پائی جاتی ہے کیونکہ ان کی جمع پونجی کا کوئی بھی حصہ واپس نہیں ملا ہے۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے واضح کیا ہے کہ اس مقدمے کی مکمل تفتیز کے بعد متاثرہ شہریوں کے ساتھ قانونی مراحل طے کیے جائیں گے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے جاری کردہ جدید رہنما اصولوں کے مطابق، سائبر جرم سے متعلقہ معاملات کو شفافیت سے نمٹایا جائے گا تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔
پولیس ٹیموں کی مزید گرفتاریاں
قانون نافذ کرنے والی ایجنسی نے مختلف جگہوں پر ٹیمیں تشکیل دی ہیں جو باقی ماندہ ملزمان کو گرفتار کرنے کی مہم چلا رہی ہیں۔ اس دوران راولپنڈی میں رجسٹر کیے گئے مقدمے کی تفتیز تیز کردی گئی ہے تاکہ جلد از جلد انصاف ممکن ہو سکے۔ ایجنسی کا مطالبہ ہے کہ عوام کو آن لائن غیر مصدقہ سرمایہ کاری کے وعدوں سے خبردار رہنا چاہیے اور مالی معاملات میں احتیاط برتنی چاہیے۔
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