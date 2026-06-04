نیشنل اکنامک کونسل 2026‑27 کے بجٹ اور ترقیاتی ترجیحات پر تبادلہ خیال کرے گی

وزیرِ اعظم شہباز شریف کی صدارت میں این ای سی کی میٹنگ میں مالی سال 2026‑27 کے لیے بجٹ، معاشی اہداف اور ترقیاتی منصوبے طے کیے جائیں گے، ساتھ ہی شدید موسمی تباہیوں کے بعد امدادی اقدامات پر بھی گفتگو ہوگی۔
وزیرِ اعظم شہباز شریف آئندہ قومی اقتصادی کونسل (این ای سی) کی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ اس اجلاس میں مالی سال 2026‑27 کے لیے ترقیاتی ترجیحی منصوبے، معاشی اہداف اور عوامی اخراجات کی حکمتعملی پر تبادلہ خیال کرنے کی توقع ہے۔ ذرائع کے مطابق میٹنگ کے ایجنڈے میں وفاقی اور صوبائی ترقیاتی منصوبوں کا جامع جائزہ شامل ہے، جس کا مقصد حکومت کی وسیع تر معاشی منصوبہ بندی کے تحت سرمایہ کاری، ترقیاتی اخراجات اور نمو کے لیے سفارشات تیار کرنا ہے۔ اس اجلاس کے بعد این ای سی سے متوقع ہے کہ وہ اگلے مالی سال کے لیے کلیدی معاشی ہدف اور ترقیاتی ترجیحات کی منظوری دے گا، جو وفاقی بجٹ کی حتمی منظوری کے عمل میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ حکومت نے مالی سال 2026‑27 کا بجٹ 10 جون کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے وفاقی اسمبلی کی بجٹ سیشن کی شروعات شام پانچ بجے مقرر کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی سینٹ کے سیشن کی خلاصے بھی تیار ہیں۔ بجٹ کی پیشکش سے قبل ایک خصوصی وفاقی کابینہ میٹنگ پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد کی جائے گی۔ اس میٹنگ میں کابینہ کے ارکان کو بجٹ کی تفصیلی پیشکش اور اس کے اہم نکات سے آگاہ کیا جائے گا، جس کے بعد کابینہ کی منظوری کے بعد دستاویزات قومی اسمبلی میں پیش کی جائیں گی۔ اس درمیان، پی پی پی کے چیئرمین بلاول بہٹو زرداری کے ساتھ مشاورت کے بعد این ای سی کی باضابطہ دعوت نامہ جاری کیا جائے گا۔ یہ میٹنگ صرف بجٹ کی منظوری کے لیے نہیں بلکہ ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی تیار کرنے کا بھی اِنشاء ہے۔ اس میں IMF کے نئے شرائط، پی ایس ڈی پی کے ایڈجسٹمنٹس اور سٹیک ہولڈرز کی تشویشات کو بھی مدنظر رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف صوبوں میں شدید بارش اور طوفان کے باعث سِنڌ، خیبر پختونخوا میں کم از کم سترہ افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہونے کے سنگین نتائج بھی زیر بحث آئیں گے۔ اس بحران کے بعد حکومت نے فوری امدادی اقدامات اور متبادل انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے ہنگامی فنڈز کی درخواست کی ہے۔ یہ تمام عوامل مل کر اس اجلاس کو نہ صرف مالیاتی بلکہ سماجی اور انسانی ہمدردی کے بھی ایک اہم موڑ بناتے ہیں.
وزیرِ اعظم شہباز شریف آئندہ قومی اقتصادی کونسل (این ای سی) کی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ اس اجلاس میں مالی سال 2026‑27 کے لیے ترقیاتی ترجیحی منصوبے، معاشی اہداف اور عوامی اخراجات کی حکمتعملی پر تبادلہ خیال کرنے کی توقع ہے۔ ذرائع کے مطابق میٹنگ کے ایجنڈے میں وفاقی اور صوبائی ترقیاتی منصوبوں کا جامع جائزہ شامل ہے، جس کا مقصد حکومت کی وسیع تر معاشی منصوبہ بندی کے تحت سرمایہ کاری، ترقیاتی اخراجات اور نمو کے لیے سفارشات تیار کرنا ہے۔ اس اجلاس کے بعد این ای سی سے متوقع ہے کہ وہ اگلے مالی سال کے لیے کلیدی معاشی ہدف اور ترقیاتی ترجیحات کی منظوری دے گا، جو وفاقی بجٹ کی حتمی منظوری کے عمل میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ حکومت نے مالی سال 2026‑27 کا بجٹ 10 جون کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے وفاقی اسمبلی کی بجٹ سیشن کی شروعات شام پانچ بجے مقرر کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی سینٹ کے سیشن کی خلاصے بھی تیار ہیں۔ بجٹ کی پیشکش سے قبل ایک خصوصی وفاقی کابینہ میٹنگ پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد کی جائے گی۔ اس میٹنگ میں کابینہ کے ارکان کو بجٹ کی تفصیلی پیشکش اور اس کے اہم نکات سے آگاہ کیا جائے گا، جس کے بعد کابینہ کی منظوری کے بعد دستاویزات قومی اسمبلی میں پیش کی جائیں گی۔ اس درمیان، پی پی پی کے چیئرمین بلاول بہٹو زرداری کے ساتھ مشاورت کے بعد این ای سی کی باضابطہ دعوت نامہ جاری کیا جائے گا۔ یہ میٹنگ صرف بجٹ کی منظوری کے لیے نہیں بلکہ ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی تیار کرنے کا بھی اِنشاء ہے۔ اس میں IMF کے نئے شرائط، پی ایس ڈی پی کے ایڈجسٹمنٹس اور سٹیک ہولڈرز کی تشویشات کو بھی مدنظر رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف صوبوں میں شدید بارش اور طوفان کے باعث سِنڌ، خیبر پختونخوا میں کم از کم سترہ افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہونے کے سنگین نتائج بھی زیر بحث آئیں گے۔ اس بحران کے بعد حکومت نے فوری امدادی اقدامات اور متبادل انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے ہنگامی فنڈز کی درخواست کی ہے۔ یہ تمام عوامل مل کر اس اجلاس کو نہ صرف مالیاتی بلکہ سماجی اور انسانی ہمدردی کے بھی ایک اہم موڑ بناتے ہیں
نیشنل اکنامک کونسل بجٹ 2026‑27 ترقیاتی منصوبے معاشی اہداف سیلاب اور طوفان کی امداد
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