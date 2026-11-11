نیلم قاسم کا امریکی انتخابات میں ٹرمپ کی شکست پر تبصرہ
حزب اللہ کے ترجمان نیلم قاسم نے ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن میں شکست کو زلزلہ قرار دیا ہے، جس سے ریجن کے مخالفین کے لیے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔
حزب اللہ کے رہنما نیلم قاسم نے جمعہ کو ایک براہ راست نشر ہونے والے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حالیہ الیکشن میں شکست کو خطے کے مخالفین کے لیے ایک بہترین موقع قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس واقعے کو امریکا میں پیش آنے والے ایک بڑے زلزلے سے تشبیہ دی ہے، جس کے بعد ریپبلکن پارٹی کو کانگرس میں اپنا تسلط کھونے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
ٹرمپ کی شکست کی ذمہ داری جنگ پر
نیلم قاسم نے واضح کیا کہ صدر ٹرمپ نے اعتراف کیا ہے کہ ان کی جانب سے ایران کے خلاف ایران اور اسرائیل کے ساتھ شروع کی گئی جنگ میں فیبروری میں ان کی شکست کا اہم سبب بنا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران، لبنان، فلسطین اور یمن کا سامنا کرنے والی قوتیں شکست کھا چکی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ اب اپنی پالیسیوں کو جاری نہیں رکھ سکیں گے۔Also readحکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا
اسرائیلی انتخابی نتائج کا تجزیہ
اسی دوران، اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نتن یاہو کی سیاسی قوت بھی کمزور ہوئی ہے، جسے نیلم قاسم نے ٹوٹا ہوا قرار دیا ہے۔ اکتوبر میں ہوئے انتخابات میں نتن یاہو کا بلاک 61 نشستیں حاصل کرنے میں ناکام رہا، جو اقتدار برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھیں۔ اس کے نتیجے میں اسرائیلی صدر نے گادی آیزنکوت کو حکومت بنانے کی ذمہ داری سونپی ہے۔
لبنان پر اسرائیلی حملوں کے اثرات
حزب اللہ کو دو جنگوں کے بعد کمزور کر دیا گیا ہے، جن میں سے سبھی تازہ ترین حملہ مارچ میں اسرائیل کے خلاف کیا گیا تھا۔ لبنان کے مطابق، اسرائیلی فضائی حملوں اور زمینی مداخلت کے نتیجے میں اب تک 4,300 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل جنوبی لبنان کے وسیع علاقوں پر قابض ہے، جہاں صورتحال اب بھی انتہائی کشیدہ ہے۔
سلامت معاہدہ اور نزع کی صورتحال
جون میں لبنان اور اسرائیل نے امریکی رہنمائی میں ایک فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت اسرائیلی فورسز کی تدریجی واپسی اور حزب اللہ کے نزع کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تاہم، اس معاہدے کے نفاذ کے عمل میں رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں اور اب تک کوئی حتمی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے۔
نزع سے انکار اور مستقبل کی حکمت عملی
نیلم قاسم نے جمعہ کے اپنے خطاب میں دوبارہ واضح کیا کہ وہ اسرائیلی فورسز کے لبنان سے انخلاء سے پہلے اپنے گروپ کے نزع کرنے پر رضامند نہیں ہیں۔ اس موقف کی بنیاد پر، خطے میں امن کی بحالی کا عمل اب بھی معطل ہے اور مستقبل کے اقدامات کا انحصار ممالک کے درمیان مزید مذاکرات پر ہوگا۔
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