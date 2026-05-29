نیمار کی انجری: ورلڈ کپ 2026 کے ابتدائی میچ میں شرکت پر سوالیہ نشان

برازیل کے مرکزی کھلاڑی نیمار کو دوبارہ انجری کا شکار ہونے سے فیفا ورلڈ کپ 2026 کی تمام تیاریوں میں حصہ لینے سے روکا جا سکتا ہے۔ ٹیم کی طبی اہلکار کی رپورٹ میں انہیں دو سے تین ہفتے سے باہر رہنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے جو ان کیskaọپ کے ابتدائی میچ میں حصے لینے کی امید کو تاریک کر رہا ہے۔ جدید کوچ کی حمایت اور ساتھی کھلاڑیوں کی نیک خواہشات کے باوجود، نیمار کی فٹنس کی pupph کی جاری ہے۔
برازیل کے اسٹار فٹبال ر نیمار فیفا ورلڈ کپ 2026 کی تیاریوں کے سلسلے میں ہونے والے دوستانہ میچز سے باہر ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ دوبارہ انجری کا شکار ہو گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اس انجری کے باعث نیمار کو مکمل صحت یابی میں دو سے تین ہفتے لگ سکتے ہیں، جس سے ان کی ورلڈ کپ کے ابتدائی میچ میں شرکت بھی مشکوک ہو گئی ہے۔ اس کے اگلے ہی روز برازیل کے نئے کوچ کارلو اینسیلوٹی نے انہیں ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل کیا تھا جس پر شائقین نے بھرپور خوشی کا اظہار کیا۔ کارلو اینسیلوٹی کا کہنا تھا کہ نیمار کی فٹنس پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور حالیہ مہینوں میں ان کی جسمانی حالت میں واضح بہتری آئی ہے۔ برازیل کے ٹیم ڈاکٹر روڈریگو لاسمار کی جانب سے انجری کی تصدیق کے بعد مڈفیلڈر کاسیمیرو نے بھی نیمار کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ برازیل گروپ سی میں شامل ہے اور اسے 13 جون کو مراکش، 19 جون کو ہیٹی اور 24 جون کو اسکاٹ لینڈ کے خلاف میچز کھیلنے ہیں.
