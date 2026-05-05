نیمار نے ساتھی کھلاڑی کو تھپڑ مارا، ایران کے کھلاڑی ورلڈ کپ سے باہر

برازیل کے اسٹار فٹبالر نیمار نے ٹریننگ کے دوران ساتھی کھلاڑی روبینہو جونیئر کو تھپڑ مارا اور گرا دیا۔ دوسری جانب، ایران کے اہم کھلاڑی علی غولیزادہ گھٹنے کی چوٹ کے باعث ورلڈ کپ 2026 سے باہر ہو گئے ہیں۔
برازیل کے معروف فٹبال اسٹار نیمار نے اپنے ساتھی روبینہو جونیئر کو تھپڑ مارا اور انہیں گرا دیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق، سینٹس ایف سی کے ٹریننگ سیشن کے دوران 34 سالہ فارورڈ نیمار اور 18 سالہ روبینہو جونیئر کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نیمار نے روبینہو جونیئر کی ٹریننگ کے دوران سست رفتار پر ناراضگی کا اظہار کیا۔دونوں کھلاڑیوں کے درمیان زبانی تبادلہ بڑھتا گیا اور اس کے نتیجے میں ایک جسمانی جھڑپ ہوئی۔ رپورٹس کے مطابق، نیمار نے روبینہو جونیئر کو تھپڑ مارا اور انہیں گرا دیا، جس سے نوجوان کھلاڑی زمین پر گر گئے۔ جھڑپ کے بعد، دونوں کھلاڑیوں کو ٹریننگ سیشن چھوڑنے کے لیے کہا گیا۔ بعد میں نیمار نے اپنی کارروائی کا اعتراف کیا اور نوجوان کھلاڑی سے معافی مانگی۔ یہ معاملہ بعد میں دونوں ٹیم میٹس کے درمیان خوشگوار طریقے سے طے پا گیا۔ یہ واقعہ فٹبال کی دنیا میں ایک بحث کا موضوع بن گیا ہے، جہاں کھلاڑیوں کے درمیان رویے اور پیشہ ورانہ اخلاقیات پر سوالات اٹھائے جارہے ہیں۔ نیمار کی جانب سے معافی کے باوجود، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایک سینئر کھلاڑی کے طور پر انہیں زیادہ تحمل اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ روبینہو جونیئر نے بھی اس واقعے کے بعد خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ سینٹس ایف سی کے حکام نے بھی اس معاملے پر کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا ہے۔ تاہم، یہ واضح ہے کہ یہ واقعہ ٹیم کے اندر ماحول کو متاثر کر سکتا ہے۔ نیمار کو اس واقعے کے بعد تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کے مداحوں اور ناقدین دونوں ہی اس پر ردعمل ظاہر کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نیمار نے روبینہو جونیئر کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ناقابل قبول ہے، جبکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک جذباتی ردعمل تھا۔ یہ واقعہ فٹبال کے کھلاڑیوں کے لیے ایک سبق ہو سکتا ہے کہ انہیں میدان کے اندر اور باہر اپنے رویے پر قابو رکھنا چاہیے۔ اسی دوران، ایران کی قومی فٹبال ٹیم کو فیفا ورلڈ کپ 2026 سے قبل ایک بڑا جھٹکا لگا ہے، جہاں اہم کھلاڑی علی غولیزادہ گھٹنے کی سنگین چوٹ کے باعث ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق، ونگر نے حالیہ میچ میں لیچ پوزنان کی نمائندگی کرتے ہوئے چوٹ کو پہنچا تھا۔ طبی معائنہ کے بعد ان کے بائیں گھٹنے کے اینٹیریئر کروسیٹ لیگامینٹ (اے سی ایل) میں آنسو کی تصدیق ہوئی۔ کلب نے اعلان کیا ہے کہ غولیزادہ جلد ہی سرجری کرائیں گے، جس کے بعد کئی ماہ کی بحالی کی ضرورت ہوگی، جس کے نتیجے میں ورلڈ کپ میں ان کی شرکت کا امکان ختم ہو گیا ہے۔ یہ ایران کے لیے ایک بڑا نقصان ہے، کیونکہ غولیزادہ کو ٹیم کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا تھا۔ غولیزادہ کی چوٹ ایران کی ورلڈ کپ کی تیاریوں کو بری طرح متاثر کرے گی۔ وہ ٹیم کے اہم کھلاڑیوں میں سے ایک تھے اور ان کی غیر موجودگی سے ٹیم کی کارکردگی پر اثر پڑ سکتا ہے۔ ایران کے کوچ نے غولیزادہ کی چوٹ پر گہری افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹیم کو اب غولیزادہ کے متبادل کی تلاش کرنی ہوگی اور ورلڈ کپ کے لیے ایک مضبوط ٹیم تیار کرنی ہوگی۔ ایران کے فٹبال مداح بھی غولیزادہ کی چوٹ سے بہت مایوس ہیں اور ان کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ علی غولیزادہ کی چوٹ ایران کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے، لیکن ٹیم کو اب اس نقصان سے نکلنا ہوگا اور ورلڈ کپ کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ ٹیم کے پاس کئی اچھے کھلاڑی ہیں جو غولیزادہ کی جگہ لے سکتے ہیں، لیکن ان کو ان کی جگہ لینے کے لیے سخت محنت کرنی ہوگی۔ ایران کو ورلڈ کپ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری صلاحیت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یہ واضح ہے کہ ورلڈ کپ 2026 ایران کے لیے ایک اہم ٹورنامنٹ ہوگا اور ٹیم کو اس میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ٹیم کے کھلاڑیوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ان پر پورے ملک کی امیدیں قائم ہیں۔ انہیں اپنی چوٹ وں سے سبق سیکھنا چاہیے اور مستقبل میں مزید محتاط رہنا چاہیے۔ فٹبال ایک خطرناک کھیل ہے اور کھلاڑیوں کو ہمیشہ چوٹ وں کے خطرے کا سامنا رہتا ہے۔ تاہم، کھلاڑیوں کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنی جسمانی فٹنس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ایران کی قومی فٹبال ٹیم کو ورلڈ کپ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرنی ہوگی اور اپنی پوری صلاحیت کا مظاہرہ کرنا ہوگا.
