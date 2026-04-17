نیوزی لینڈ کی بنگلہ دیش کے خلاف 26 رنز سے فتح؛ تیز گیند بازوں کا شاندار مظاہرہ

نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش کے خلاف تین میچوں کی ون ڈے سیریز کے پہلے میچ میں 26 رنز سے فتح حاصل کر لی۔ تیز گیند بازوں کی عمدہ کارکردگی اور بلے بازوں کے مستحکم اسکور نے ٹیم کو فتح دلائی۔
بنگلہ دیش کے خلاف 26 رنز سے فتح نے نیوزی لینڈ کے تیز گیند بازوں کی کارکردگی کو اجاگر کیا، جب انہوں نے جمعہ کو تین میچوں کی ون ڈے سیریز کا پہلا میچ کھیلا۔ میر پور، بنگلہ دیش (اے پی) - نیوزی لینڈ کے تیز گیند بازوں نے شدید نمی کے باوجود عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور جمعہ کو تین میچوں کی ون ڈے سیریز کے افتتاحی میچ میں بنگلہ دیش کو 26 رنز سے شکست دی۔ ناتھن اسمتھ نے بنگلہ دیش کی اننگز کا آغاز کمزور کیا جبکہ بلیر ٹکنر نے بنگلہ دیش کو 48.
3 اوورز میں 221 رنز پر ڈھیر کر دیا۔ بنگلہ دیش 194-5 کے اسکور پر 44 اوورز میں جیت کے قریب تھا جب ٹکنر نے پانچ رنز کے عوض چار وکٹیں حاصل کیں، جس کا آغاز کپتان مہدی حسن میر از کو 6 رنز پر کیچ آؤٹ کروانے سے ہوا۔ نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور سست پچ پر 247-8 کا چیلنجنگ اسکور بنایا۔ اوپنر ہنری نکولس نے 68 رنز کی صبر آزما اننگز کھیلی جبکہ ڈین فاکس کرافٹ نے 59 رنز کی تیز اننگز کھیلی، جو میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ فاکس کرافٹ نے کہا کہ ہم نے سوچا تھا کہ 240 (247) کا اسکور قابل عبور ہے، لہذا ہمیں اچھی گیند بازی کرنی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہاں آکر میچ جیتنا آسان نہیں ہے، موسم انتہائی گرم تھا اور ہم اس کے عادی نہیں ہیں۔ نیوزی لینڈ میں اب موسم سرما ہے۔ انجری کا شکار مستفیض الرحمان کی جگہ کھیلنے والے شوریفل نے 10 اوورز میں 27 رنز کے عوض 2 وکٹیں حاصل کیں۔ اسمتھ نے تیز گیند بازی کا آغاز کیا اور تنزید حسن تمیم اور نجم الحق شانتو کو لگاتار گیندوں پر آؤٹ کیا۔ ٹکنر نے 40 رنز کے عوض 4 وکٹیں حاصل کیں، جن میں سے تمام چار وکٹیں ان کے آخری چار اوورز میں لیں۔ اسمتھ نے توحید ھردی کو 55 رنز پر آؤٹ کر کے بنگلہ دیش کی اننگز کا خاتمہ کیا اور مجموعی طور پر 45 رنز کے عوض 3 وکٹیں حاصل کیں۔ سیف حسن اور لٹن داس کی 93 رنز کی شراکت داری نے بنگلہ دیش کو 21-2 کے ابتدائی نقصان سے سنبھال لیا اور ٹیم کو میچ میں مضبوط پوزیشن میں لے آئے۔ حسن نے کہا کہ پچ شروع سے ہی تھوڑی چیلنجنگ تھی لیکن جب کوئی بلے باز سیٹ ہو جاتا تو آسان ہو جاتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ نئے آنے والے بلے بازوں کے لیے یہ مشکل تھا۔ اگر میں زیادہ دیر تک قائم رہ سکتا تو ٹیم کے لیے معاملات آسان ہو جاتے۔ ول او راورک نے سیف حسن کو آؤٹ کر کے کامیابی حاصل کی، جنہوں نے 12 کے اسکور پر بچنے کے بعد 57 رنز بنائے۔ فاکس کرافٹ نے لٹن داس کو 46 رنز پر بولڈ کیا لیکن ھردی اور عفیف حسین نے مزاحمت جاری رکھی۔ لیفٹ آرم اسپنر جیڈن لیناکس نے عفیف کو 27 رنز پر آؤٹ کر کے شراکت داری توڑی، جس کے بعد ھردی پر دباؤ بڑھ گیا۔ یہ میچ بنگلہ دیش کے لیے ایک سبق آموز تجربہ ثابت ہوا۔ شدید نمی اور ناموافق حالات کے باوجود، نیوزی لینڈ کے تیز گیند بازوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ ناتھن اسمتھ نے ابتدائی نقصان پہنچایا، جب انہوں نے بنگلہ دیش کے دو اہم بلے بازوں کو لگاتار گیندوں پر پویلین روانہ کیا۔ یہیں سے بنگلہ دیش کی مشکلات کا آغاز ہوا اور اس کے بعد بلیر ٹکنر نے آ کر میچ کا رخ ہی پلٹ دیا۔ انہوں نے نہ صرف چار وکٹیں حاصل کیں بلکہ مخالف ٹیم کو دباؤ میں بھی ڈالا۔ بنگلہ دیش کی جانب سے ابتدائی بلے باز سیف حسن اور لٹن داس نے وکٹ پر کافی دیر گزار کر ٹیم کو سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن جب وہ سیٹ ہو گئے تو ان کی شراکت داری کو توڑا گیا۔ توحید ھردی نے عمدہ مزاحمت کی اور نصف سنچری سکور کی، لیکن انہیں تنہا جدوجہد کرنی پڑی۔ مجموعی طور پر، بنگلہ دیش کی بیٹنگ لائن اپ میں گہرائی کی کمی محسوس ہوئی اور اہم لمحات میں وہ دباؤ کو برداشت نہ کر سکی۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے ایک تجربہ کار انداز میں کھیلا اور دباؤ میں درست فیصلے کیے۔ ان کے تیز گیند بازوں نے منصوبہ بندی کے مطابق گیند بازی کی اور بنگلہ دیش کے بلے بازوں کو کوئی موقع نہیں دیا۔ اس جیت نے نیوزی لینڈ کو سیریز میں برتری دلائی ہے اور بنگلہ دیش کے لیے اگلے میچوں میں واپسی کرنا ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ اس میچ میں بنگلہ دیشی بلے بازوں کی طرف سے کی گئی غلطیاں بھی نمایاں تھیں۔ انہیں اسکور بورڈ پر دباؤ محسوس ہوا اور انہوں نے جلد بازی میں شارٹس کھیلنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں وکٹیں گریں۔ خاص طور پر ان کی مڈل آرڈر بیٹنگ توقعات پر پورا نہیں اتر سکی۔ دوسری جانب، نیوزی لینڈ کے بلے بازوں نے سست پچ پر 247 رنز کا دفاع کرنے کے لیے ایک قابل تحسین کوشش کی۔ ہنری نکولس کی صبر آزما اننگز نے ٹیم کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی، جبکہ ڈین فاکس کرافٹ کی تیز رفتاری نے اسکور کو ایک قابل دفاع حد تک پہنچا دیا۔ ان دونوں کی شراکت داری نے میچ میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ اس فتح نے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو اعتماد دیا ہے اور وہ اگلے میچوں میں بھی اپنی کارکردگی کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے۔ بنگلہ دیش کو اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی ہوگی اور ان کی کمزوروں کو دور کرنا ہوگا۔ اگر وہ اپنی بولنگ میں بہتری نہ لا سکے اور بیٹنگ میں مستقل مزاجی کا مظاہرہ نہ کر سکے تو یہ سیریز ان کے لیے بہت مشکل ثابت ہو سکتی ہے۔ (خبر کا عنوان
کرکٹ ون ڈے سیریز نیوزی لینڈ بنگلہ دیش میچ رپورٹ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PIA انتظامیہ کا کراچی سے اسلام آباد منتقل ہونے کا فیصلہ: فنانس اور سپلائی چین کے محکمے منتقل ہوں گےپاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز (PIA) کی اسلام آباد انتظامیہ نے انتظامی اقدامات کے تحت فنانس اور سپلائی چین کے محکموں کو کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اقدام کے تحت 26 افسران کو نئی جگہ تعینات کیا جائے گا اور مختلف الاؤنسز کی منظوری دی گئی ہے۔
Read more »
اسلام آباد میں ایران-امریکہ جنگ بندی مذاکرات کے باعث سیکیورٹی ہائی الرٹ، ٹرانسپورٹ بندایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ جنگ بندی معاہدے کے تناظر میں اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکیورٹی کو سخت کردیا گیا ہے۔ اہم سڑکوں اور تنصیبات پر اضافی نفری تعینات، تمام ٹرانسپورٹ اڈے اور متعلقہ سروسز 26 اپریل تک بند رہیں گی۔
Read more »
Read more »
اسلام آباد میں سخت سیکیورٹی، ایران-امریکہ مذاکرات کے ممکنہ دوسرے دور کے پیش نظر ٹرانسپورٹ بنداسلام آباد اور راولپنڈی میں ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے ممکنہ دوسرے دور کے مذاکرات کے پیش نظر سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے۔ ٹرانسپورٹ اڈے، پبلک ٹرانسپورٹ، ٹورازم اور رینٹ اے کار سروسز 26 اپریل تک بند رہیں گی، جبکہ اہم مقامات پر اضافی نفری تعینات کی جا رہی ہے۔
Read more »
PSL 11: Lahore Qalandars choose to bat first against Quetta Gladiators in Karachi clashLahore Qalandars elect to bat first against Quetta Gladiators in PSL 11 match 26, with both sides seeking momentum in Karachi.
Read more »
Tickner picks four as New Zealand beat Bangladesh in first ODIPaceman Blair Tickner took four quick wickets as New Zealand held their nerve to beat Bangladesh by 26 runs and take a 1-0 lead in the three-match one-day international series on Friday. Chasing 248 on a slow surface at the Mirpur stadium in Dhaka, Bangladesh lost their last six wickets for just 37 runs and were bowled out for 221 off 48.3 overs.
Read more »