نیوزی لینڈ نے بھارت کو چوتھے ون ڈے میں 244 رنز سے شکست دے دی
نیوزی Lainڈ نے بھارت کو چوتھے ون ڈے میں 244 رنز سے شکست دے دی۔ میٹ ہینری کی شاندار بولنگ اور ول ینگ کی سنچری نے کھیل کا فیصلہ کر دیا۔
نیوزی لینڈ نے بھارت کو چوتھے ون ڈے میں 244 رنز سے شکست دے کر سیریز میں مقابلہ برقرار رکھا ہے۔ ماؤنٹ مونگانوئی میں کھیلے گئے اس فیصلہ کن میچ میں نیوزی لینڈ کی ٹیم نے بھارتی بلے بازوں کو صفر پر آؤٹ کرنے کی شاندار کارکردگی دکھائی۔ میٹ ہینری کی تباہ کن بولنگ نے پورے میچ کا رخ موڑ دیا اور نیوزی لینڈ کو اہم کامیابی دلانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔
نیوزی لینڈ کی بلے بازی کا شاندار آغاز
میچ میں ٹاس جیتنے والی بھارتی ٹیم نے پہلے نیوزی لینڈ کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ نیوزی لینڈ کے اوپنرز نے اچھی شراکت داری قائم کرتے ہوئے اسکور کو 85 رنز تک پہنچایا۔ تاہم درمیان میں وکٹیں گرنے سے اسکور روک گیا لیکن ول ینگ اور ٹم سائیفرٹ کی شاندار بیٹنگ نے ٹیم کو 333 رنز تک پہنچایا۔ ول ینگ نے 125 رنز بنائے جبکہ ٹم سائیفرٹ نے 58 رنز کی اہم اننگز کھیلی۔Also readسندھ: بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں پی پی بھاری اکثریت سے کامیاب
بھارتی باؤلرز کی کارکردگی کا جائزہ
نیوزی لینڈ کے ہدف کے تعاقب میں بھارت کی جانب سے عاقب نبی، گرنور برار اور اکشر پٹیل نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں۔ اس کے علاوہ ارشدیپ سنگھ اور نمن دھیر نے ایک، ایک وکٹ لی۔ تاہم ان کی باؤلنگ نیوزی لینڈ کے بڑے اسکور کو پورا کرنے میں ناکام رہی۔ بھارت کو میچ جیتنے کے لیے 334 رنز کا ہدف مقرر کیا گیا تھا جو ان کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہوا۔
میٹ ہینری کی حیران کن کارکردگی
بھارت کی بیٹنگ لائن کو صفر پر ہی جھٹکا لگا جب میٹ ہینری نے روہت شرما، ویرات کوہلی اور کپتان شریاس ایئر کو صفر پر آؤٹ کر دیا۔ اس واقعے نے بھارت کی بیٹنگ لائن کو تہس نہس کر دیا اور میٹ ہینری کی باؤلنگ نے پورے میچ کا فیصلہ کر دیا۔ روہت شرما، ویرات کوہلی اور شریاس ایئر کی تینوں وکٹیں میٹ ہینری کی گیند پر گریں۔
سیریز کا موجودہ اسٹیٹس اور مستقبل
اس شکست کے بعد پانچ میچز کی سیریز میں بھارت کو 1-2 کی برتری حاصل ہے۔ دونوں ٹیموں کے مابین کھیلے جانے والا تیسرا میچ بارش کی نذر ہو گیا تھا۔ نیوزی لینڈ کی یہ کامیابی انہیں سیریز میں برابر کرنے یا برتری حاصل کرنے کے قریب لے آتی ہے۔ آخری میچ کے نتائج کا انحصار اگلے میچز کی کارکردگی پر ہوگا۔
میچ کے اہم اعداد و شمار کا تجزیہ
میچ کے اہم اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیوزی لینڈ کی بلے بازی نے بھارتی باؤلرز کو سخت آزمایا۔ ول ینگ کی سنچری اور ٹم سائیفرٹ کی نصف سنچری نے نیوزی لینڈ کو بڑا اسکور بنانے میں مدد دی۔ بھارتی کپتان شریاس ایئر اور ویرات کوہلی کی صفر پر آؤٹ ہونے نے ٹیم کو نقصان پہنچایا۔ میٹ ہینری کی کارکردگی کو میچ کی بہترین گیند بازی قرار دیا جا سکتا ہے۔
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