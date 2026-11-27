نیوزی لینڈ بمقابلہ بھارت: دوسرے ٹیسٹ کے دوسرے دن بھارت 59 رنز پر 3 وکٹیں گنوچکا
نیوزی لینڈ نے چستس چرچ میں 356 رنز بنائے۔ بھارت نے ٹی پر 59 رنز پر 3 وکٹیں کھو دیں۔ کائل جمیسون اور میٹ ہیو کی باؤلنگ نے بھارت کو بڑا نقصان پہنچایا۔
چستس چرچ میں جاری نیوزی لینڈ بمقابلہ بھارت کے دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن بھارت کی ٹیم مشکل صورتحال کا سامنا کر رہی ہے۔ میچ کے اختتام پر بھارت کا اسکور 59 رنز پر 3 وکٹیں گنوانے کی صورت میں پہنچا گیا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اپنی اننگز کو 356 رنز تک پہنچایا تھا۔
نیوزی لینڈ کی کامیاب بیٹنگ اور 356 رنز کی کلیدی کردار
نیوزی لینڈ نے ٹاس ہارنے کے باوجود پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور ٹوم بلائنڈل کی شاندار اننگز کی بدولت مضبوط بنیاد رکھی۔ بلائنڈل نے 89 رنز کی شاندار بیٹنگ کی، جو اس ٹیم کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوئی۔ ان کی بیٹنگ کے دوران نیوزی لینڈ نے بہترین شراکت داریاں قائم کیں۔Also readPakistan, Saudi Arabia, Türkiye Boost Defence Ties
بلائنڈل کے ساتھ ٹھنٹن اسمتھ نے 44 رنز کی شراکت داری قائم کی۔ اسمتھ نے 26 رنز بنائے اور اننگز کو مزید آگے بڑھایا۔ یہ شراکت داری نیوزی لینڈ کو بیٹنگ میں مزید استحکام فراہم کرنے میں معاون ثابت ہوئی۔ کھلاڑیوں کی کارکردگی نے میچ کے منظر نامے کو بدل دیا۔
بھارت کے گیند بازوں کی ناکامی اور وکٹوں کا سقوط
بھارت کے گیند بازوں نے پہلے دن گیند بازی میں نمایاں ناکامی کا شکار ہوئے۔ باؤلنگ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق، بھارت کے بولرز نے کل 517 گیندیں کیں جن میں سے صرف 32 گیندیں اسٹمپس کو لگتی۔ اس کم کامیابی نے نیوزی لینڈ کو بڑے سکور بنانے کا موقع دیا۔
دوسرے دن بھارت کی بیٹنگ شروع ہوتے ہی کائل جمیسون اور میٹ ہیو نے موڑ بدلا۔ ہیو نے پہلے اوور میں ہی یاشاشوی جیسول کو صفر پر پویلین لوٹایا۔ یہ ایک ایسی گیند تھی جس نے لیفٹ ہینڈر کی بیٹنگ کر رہے جیسول کے باہر کے کنارے کو چھوا اور اسٹمپس سے ٹکرا کر وکٹ لی۔
کائل جمیسون نے دوی دوت پڈکل کو 21 رنز پر آؤٹ کیا۔ پڈکل کا آؤٹ ہونا جمیسون کے لیے ایک اہم کامیابی تھی۔ انہوں نے اپنی اسپن اور سیم باؤلنگ کے ذریعے بھارت کی بیٹنگ لائن اپ کو نقصان پہنچایا۔ انہوں نے ٹی پر کولن وکٹ لیے۔
کوہلی کی ناکامی اور بھارتی بیٹنگ لائن اپ پر دباؤ
کوہلی کی اننگز ٹی پر ختم ہو گئی۔ انہیں ٹوم لیٹھم نے سیکنڈ اسلیپ پر کیچ آؤٹ کیا۔ کوہلی کی ناکامی نے بھارتی ٹیم کے لیے دباؤ بڑھا دیا۔ انہوں نے اچھی بیٹنگ کی لیکن وکٹ دینے میں ناکام رہے۔
نئی زیلین بولرز کی دباؤ والی بیٹنگ نے بھارتی کھلاڑیوں کو ہلکان کر دیا۔ کھلاڑیوں کو نئے بولرز کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی ٹیم کو جلد بازی میں بیٹنگ کرنے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ کھلاڑیوں نے اچھی بیٹنگ کی لیکن وکٹ دینے میں ناکام رہے۔
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